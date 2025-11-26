Spitzenreiter Tasmania Berlin empfängt Verfolger Eintracht Mahlsdorf

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Der 15. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord verspricht richtungsweisende Duelle. Tasmania Berlin will Platz eins gegen das formstarke Mahlsdorf verteidigen, der SV Lichtenberg 47 misst sich mit TeBe Berlin – und im Tabellenkeller spitzt sich der Kampf um jeden Punkt weiter zu.

Fr., 28.11.2025, 19:30 Uhr SV Tasmania Berlin Tasmania BSV Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf

Tasmania empfängt ein Mahlsdorfer Team, das sich in die Spitzengruppe katapultiert hat. Die Gastgeber treten mit dem Selbstvertrauen eines 4:2-Erfolgs in Siedenbollentin an, bei dem Pedro Vitor Cruz Magalhaes, Jean Paul Ajala-Alexis, Fatih-Mert Sentürk und Kenan Söyler den Umschwung binnen Minuten einleiteten. Mahlsdorf wiederum kommt mit einer klaren Handschrift: Nils Wilko Stettin ist derzeit kaum zu stoppen und erzielte beim jüngsten 2:1 gegen Anker Wismar beide Treffer binnen zwei Minuten. Tasmania führt die Tabelle mit 34:16 Toren und 28 Punkten an, Mahlsdorf folgt auf Rang drei mit 26:21 Toren und 22 Punkten – ein Duell um mehr als nur drei Punkte.

Sa., 29.11.2025, 13:00 Uhr FC Anker Wismar Anker Wismar FSV Optik Rathenow Rathenow

Beide Mannschaften stehen unter Zugzwang. Wismar unterlag in Mahlsdorf trotz vieler Offensivansätze mit 1:2, während Rathenow durch den 2:1-Sieg gegen Viktoria wichtige Luft im Tabellenkeller gewann. Dort erzielten Luka Zdep und Christiantus Nnanna Onu die spielentscheidenden Treffer. Wismar hält bislang 28:26 Tore und 19 Punkte, Rathenow folgt mit 22:26 Toren und 18 Punkten – ein klassisches Sechs-Punkte-Duell. ---

Schwerin steht vor einer wichtigen Bewährungsprobe. Zuletzt war das Auswärtsspiel beim SV Lichtenberg 47 abgesagt worden, sodass die Mannschaft unverändert bei 22:20 Toren und 16 Punkten steht. Klosterfelde reist dagegen mit breiter Brust an: Der 2:1-Sieg gegen den Berliner AK, ermöglicht durch die Treffer von Caner Özcin und Thilo Gildenberg, brachte das Team zurück in ruhigeres Fahrwasser. Mit 22:19 Toren und 17 Punkten ist Union punktetechnisch nah an der ersten Tabellenhälfte. ---

Der TuS Makkabi muss eine Reaktion zeigen. Das 1:4 gegen Rathenow offenbarte Defensivschwächen, die das Team im Kampf um die Spitzenränge zurückwarfen. Croatia Berlin tritt dagegen mit einem emotional wichtigen 2:1-Sieg gegen Tennis Borussia an – Mehmet Uzuner und Süleyman Durmus brachten den Erfolg über die Ziellinie. Während Makkabi bei 26:23 Toren und 22 Punkten auf Platz vier steht, braucht Croatia als Tabellenfünfzehnter (16:34 Tore, 11 Punkte) jeden Zähler im Abstiegskampf. ---

Für den FC Viktoria wird die Luft immer dünner. Mit nur fünf Punkten und bereits 42 Gegentoren droht der Abstand ans rettende Ufer weiter zu wachsen. Die 1:2-Niederlage in Rathenow, trotz Führung durch Tim Schüßler, passt ins Bild einer schwierigen Saisonphase. Hansa Rostock II möchte nach der deutlichen 0:4-Niederlage bei TeBe schnell zurückschlagen. Bislang stehen 26:29 Tore und 20 Punkte zu Buche – und das Ziel, den Anschluss an die Top fünf nicht zu verlieren. ---

So., 30.11.2025, 13:30 Uhr Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin SV Lichtenberg 47 Lichtenberg

TeBe befindet sich in einer schwierigen Lage: Das 1:2 bei Croatia zeigte inkonstante Leistungen. Lichtenberg dagegen bleibt trotz der Spielabsage in Schwerin eines der stabilsten Teams. Mit 31:19 Toren und 25 Punkten steht der Klub nur knapp hinter Spitzenreiter Tasmania und hat ein Spiel weniger ausgetragen. Die Partie hat das Potenzial, eine der richtungsweisenden Begegnungen dieses Spieltags zu werden. ---

Der Berliner AK steckt in einer Ergebniskrise – die 1:2-Niederlage in Klosterfelde tat besonders weh, zumal der zwischenzeitliche Ausgleich durch Abdulkadir Beyazit per Foulelfmeter zu wenig war. Neustrelitz reist hingegen nach einem berauschenden 6:1-Sieg über Sparta Lichtenberg an. Remmy Kruse (dreimal), Manuel Härtel, Nick Höfer und Kevin Akogo spielten sich in einen Offensivrausch. Mit 23:19 Toren und 16 Punkten kommen die Gäste mit Rückenwind nach Berlin. ---