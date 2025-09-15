Spitzenreiter Tarforst wahrt seine weiße Weste

Die Weste von Spitzenreiter FSV Tarforst bleibt blütenweiß. Die Mannschaft von Trainer Patrick Zöllner fuhr den sechsten Sieg im sechsten Spiel ein, während die Saartal-SG die zweite Saisonniederlage hinnehmen musste. Nach ausgeglichenen ersten 30 Minuten war es Nicola Rigoni, der nach einer Kombination über Benedikt Decker und Nico Neumann zur Gästeführung traf (36.). Rigoni war es auch, der in der 57. Minute eine tolle Vorarbeit von Luca Quint zum zweiten Treffer nutzte. Als Nicolas Jakob sechs Minuten später nach Steckpass von Lukas Kramp mit dem 1:2-Anschlusstreffer die Saartaler Hoffnungen zurückbrachte, wurde es noch mal spannend. Felix Kloy bewahrte den FSV mit einer starken Parade zur Ecke vor dem Ausgleich. Die Hausherren versuchten alles, um wenigstens einen Punkt zu retten, doch es blieb letztlich beim 2:1 für die Trierer Höhenstädter. Fabian Wey vergab in der 87. Minute freistehend das mögliche 1:3. Der Tarforster Coach konstatierte, dass es ein verdienter Sieg war: „Saartal bekam nach dem Anschluss spürbar Rückenwind, agierte mutiger und brachte uns in dieser Phase auch in Bedrängnis. Mit einer konzentrierten Defensivarbeit haben wir den Vorsprung über die Zeit gebracht und durften die drei Punkte mitnehmen.“

Während der SV Mehring weiter die Rote Laterne innehat, gelang dem SV Lüxem nach vier sieglosen Auftritten wieder ein Erfolgserlebnis. Nick Stülb mit einem Distanzschuss (14.) und Jonas Adams, der eine Flanke von Luka Marx mit dem Kopf verwertete (27.) sorgten für die Vorentscheidung. Anschließend gelangen Tilmann Meeth zwei Traumtore zum 3:0 und 4:0 (39., 44.), als der Neuzugang aus 34 Metern in den rechten Winkel und anschließend mit einer Volley-Direktabnahme traf. Mehring wurde im zweiten Durchgang zwar offensiver, blieb aber in seinen Abschlüssen ohne Fortune. Nils Schermann (64.) und Max Mertes (71.) mit den Treffern fünf und sechs ließen das Ergebnis für die Lüxemer komfortabel ausfallen. „Wir waren von Beginn an zielstrebig, sind aggressiv angelaufen und haben mit dem 4:0 zur Halbzeit schon früh die Entscheidung herbeiführen können. Alle haben ein gutes Spiel gezeigt“, frohlockte ein zufriedener Lüxemer Co-Trainer Nico Hubo.

SG Wiesbaum – SG Zewen ⇥0:1 (0:0)

Mit der dritten Niederlage in Folge hat Aufsteiger SG Wiesbaum seine vormals gute Ausgangsposition eingebüßt. In einem Spiel ohne viele Tormöglichkeiten entschied das goldene Tor von Erik May die Partie. May war erst zur Halbzeit für Zaki Elhanafy in die Partie gekommen und traf nach einem Konter zum 0:1 (55.). Pech für die Hausherren, die in der elften Minute einen Foulelfmeter von Marco Michels nicht im Tor von Alexander Hinz unterbringen konnten. Wiesbaums Spielertrainer Michels monierte dann auch die unzureichende Chancenverwertung seiner Mannschaft. „Es war über fast 90 Minuten ein Spiel auf ein Tor. Wir hatten gefühlt 80 Prozent Ballbesitz. Wir hätten noch bis Mitternacht spielen können, wahrscheinlich hätten wir auch dann kein Tor mehr erzielt. Es war eine vermeidbare und unverdiente Niederlage, die sehr wehtut.“

SV Sirzenich – FSV Salmrohr ⇥3:1 (1:1)

Während der FSV Salmrohr seine zweite Saisonniederlage hinnehmen musste, sorgte Sirzenich für ein weiteres Ausrufezeichen. Der kaum zu stoppende Bastian Neises eröffnete in der 30. Minute den Torreigen. Oliver Mennicke gelang postwendend mit einem Schlenzer ins lange Eck der Ausgleich (32.). In der zweiten Halbzeit legte der SVS noch eine Schippe drauf und kam durch Neises, der einen Querpass von Robin Esser aufnahm (53.) sowie einem verwandelten Foulelfmeter von Kevin Walter (59.) binnen sechs Minuten auf die Siegerstraße. Tobias Klein hatte bei einem Pfostenschuss in der Nachspielzeit nicht das Glück auf seiner Seite. „Es war eine überragende Kollektivleistung gegen eine starke Salmrohrer Mannschaft. Der Schlüssel war unsere Mentalität, aber auch unsere fußballerische Qualität“, freute sich Sirzenichs Trainer Tillmann Schweitzer.

SV Tawern – TuS Mosella Schweich ⇥3:2 (1:0)

Mit dem zweiten Sieg in Folge unter Neu-Coach Benny Leis hat der SV Tawern den Anschluss an die erweiterte Spitzengruppe hergestellt. Schweich hatte mehr Ballbesitz, doch Tawern machte vor allem in der ersten Halbzeit die Räume extrem eng. Nach Foul an Tobias Düpré traf Pascal Hurth mit dem fälligen Elfmeter zum 1:0 für die Hausherren. Ein Doppelschlag nach der Pause ließ den SVT auf die Siegerstraße einbiegen. Youngster Dennis Reiss sorgte mit einem Volleyschuss ins Eck für das 2:0 (47.), bevor Johannes Weber nach Ecke von Idris Lataev per Kopf das 3:0 erzielte (53.). Schweich gab sich nicht geschlagen, kam durch einen von Tristan Reger an Nico Schäfer verwirkten Elfmeter durch Jens Schneider wieder heran (55.). Als Stephan Schleimer in der 73. Minute nach einem weiten Einwurf zum 3:2-Anschluss traf, wurde es noch mal eng für die Hausherren. „Nach dem 3:0 kam Schweich einige Male gefährlich nach vorn. So mussten wir nach dem 3:2 eine kritische Phase überstehen und haben mit Mann und Maus verteidigt“, bilanzierte Leis, der wegen des Betretens des Spielfeldes noch die Rote Karte sah (88.).

SG Geisfeld – SG Franzenheim ⇥1:5 (1:2)

Während die Geisfelder auch nach dem fünften Spiel auf ihren ersten Sieg warten, gelang dem Mitaufsteiger ein Befreiungsschlag. Dabei hatte Constantin Philipps die Hausherren nach einem Ballverlust im zweiten Versuch in Front gebracht (5.). Zweimal passte die Geisfelder Abwehr kurz vor der Pause nicht auf, als Julian Völker und Paul Bladt jeweils nach Steckpässen erfolgreich waren und die Partie drehten. Ein Tiefenpass war es auch, den Mike Mokelke auf Lucas Jungandreas spielte und dieser im Eins-gegen-eins cool zum 1:3 blieb (65.). Als Geisfeld in der Schlussphase alles auf eine Karte setzte, wurde man noch zweimal ausgekontert. Lukas Kaufmann zum 1:4 (86.) und Bladt mit seinem zweiten Treffer (90.+2) durchkreuzten jegliche Geisfelder Ausgleichshoffnungen.

SG Ellscheid – SV Schleid 2:1 (1:0)

Die Ellscheider Negativserie hat ein Ende: In einem kämpferisch geprägten Spiel gelang Tom Hallebach noch vor der Halbzeit die Führung (40.). Ellscheid besaß mehrfach die Möglichkeit, bereits im ersten Durchgang alles klarzumachen, doch Yannick Becker, Jannick Land, Jan Michels und Markus Boos verpassten. Als Schleid mehr Spielanteile bekam und auf den Ausgleich drängte, wurde die Abwehr nach einem Konter ein zweites Mal ausgehebelt: Der junge Tom Hoff ließ das wichtige 2:0 für die Hausherren folgen (56.). In der Schlussoffensive der Gäste fiel der Anschluss zum 2:1 durch Fabian Mertes (83.). „Der Sieg ist hochverdient. Wir hätten ihn aber viel früher unter Dach und Fach bringen müssen“, sagte Ellscheids Spielertrainer Markus Boos. Schleids Veron Pandozzi sah in der Nachspielzeit die Rote Karte.

Bezirksliga Mitte

TuS Ahbach – FC Germania Metternich ⇥2:2 (1:1)

Der TuS Ahbach zeigte eine deutliche Reaktion auf den schwachen Auftritt vor Wochenfrist bei der SG Augst Eitelborn (1:3). Vor 160 Zuschauern in Leudersdorf legte der TuS nach einem Eckball durch Nico Clausen das 1:0 vor (32.). Metternich wurde anschließend stärker und kam durch Emre Simsek sieben Minuten später zum Ausgleich und wenig später zu einigen weiteren brandgefährlichen Aktionen. Ahbachs Torwart Justin Hellenthal parierte zwei „Unhaltbare“ und bewahrte sein Team vor einem Rückstand. Nach einem Konter über Nico Clausen brachte Marius Haas mit seinem vierten Saisontreffer Ahbach erneut in Front (63.). Doch postwendend schlug der Gast aus dem Koblenzer Stadtteil zurück, als Moritz Pies mit einem Freistoßtreffer in den Winkel den 2:2-Endstand markierte. TuS-Coach Roger Stoffels lobte seine Mannschaft: „In einem intensiven Spiel haben wir durchgängig die notwendige Einstellung und eine hohe Motivation gezeigt und dem Gegner alles abverlangt.“