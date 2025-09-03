Spitzenreiter SV Vrasselt eröffnet Spieltag am Donnerstag

Schon am Donnerstagabend startet der 4. Spieltag der Kreisliga A Rees-Bocholt. Unter Flutlicht empfängt dann der SV Vrasselt, aktueller Spitzenreiter, Grün-Weiß Vardingholt. Mit den Duellen SC TuB Mussum gegen SV Brünen und SV Krechting gegen TV Voerde geht es am Freitagabend weiter. Der Sonntag startet mit dem starken Aufsteiger SV Biemenhorst II, der die noch verlustpunktfreie Viktoria Suderwick empfängt. Die DJK Rhede ist beim VfB Rheingold Emmerich gefordert, der ebenfalls noch keinen Punkt hergeschenkt hat. Schlusslicht PSV Wesel II reist zum TuS Haffen-Mehr. Diese Spiele gibt es außerdem.
5. Spieltag
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr DJK Rhede - SV Emmerich-Vrasselt
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - SV Bislich
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV Krechting - SV Spellen
So., 14.09.25 15:00 Uhr RSV Praest - FC Olympia Bocholt
So., 14.09.25 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - SC TuB Mussum 1926
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Brünen - SV Biemenhorst II
So., 14.09.25 15:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - TuS Haffen-Mehr
So., 14.09.25 15:00 Uhr TuB Bocholt - VfB Rheingold Emmerich
So., 14.09.25 15:15 Uhr TV Voerde - PSV Wesel II
6. Spieltag
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - TuB Bocholt
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - RSV Praest
So., 21.09.25 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - VfR Mehrhoog
So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Bislich - DJK Rhede
So., 21.09.25 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SV Krechting
So., 21.09.25 15:00 Uhr PSV Wesel II - GSV Viktoria Suderwick
So., 21.09.25 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - SV Brünen
So., 21.09.25 15:15 Uhr SV Spellen - TV Voerde
So., 21.09.25 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt - SC Grün-Weiß Vardingholt