 2025-09-03T11:53:45.970Z

Allgemeines
Der SV Vrasselt ist bereits am Donnerstag an der Reihe.
Der SV Vrasselt ist bereits am Donnerstag an der Reihe. – Foto: Mathis Hollenberg

Spitzenreiter SV Vrasselt eröffnet Spieltag am Donnerstag

Ein Spiel am Freitag, zwei Duelle am Freitag, sechs Partien am Sonntag. In der Kreisliga A Rees-Bocholt ist am gesamten Wochenende viel los. Den Auftakt macht der Spitzenreiter.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A RE/BOH
TuB Bocholt
RSV Praest
TV Voerde
PSV Wesel II

Schon am Donnerstagabend startet der 4. Spieltag der Kreisliga A Rees-Bocholt. Unter Flutlicht empfängt dann der SV Vrasselt, aktueller Spitzenreiter, Grün-Weiß Vardingholt. Mit den Duellen SC TuB Mussum gegen SV Brünen und SV Krechting gegen TV Voerde geht es am Freitagabend weiter. Der Sonntag startet mit dem starken Aufsteiger SV Biemenhorst II, der die noch verlustpunktfreie Viktoria Suderwick empfängt. Die DJK Rhede ist beim VfB Rheingold Emmerich gefordert, der ebenfalls noch keinen Punkt hergeschenkt hat. Schlusslicht PSV Wesel II reist zum TuS Haffen-Mehr. Diese Spiele gibt es außerdem.

So läuft Spieltag 4

>>> Alle Transfers im Überblick

Morgen, 20:00 Uhr
SV Emmerich-Vrasselt
SV Emmerich-VrasseltSV Vrasselt
SC Grün-Weiß Vardingholt
SC Grün-Weiß VardingholtVardingholt
20:00

Fr., 05.09.2025, 20:00 Uhr
SC TuB Mussum 1926
SC TuB Mussum 1926Mussum
SV Brünen
SV BrünenSV Brünen
20:00

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Krechting
SV KrechtingKrechting
TV Voerde
TV VoerdeTV Voerde
15:00

So., 07.09.2025, 12:30 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst II
GSV Viktoria Suderwick
GSV Viktoria SuderwickSuderwick
12:30

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
FC Olympia Bocholt
FC Olympia BocholtFC Olympia
VfR Mehrhoog
VfR MehrhoogMehrhoog
15:30

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Bislich
SV BislichSV Bislich
RSV Praest
RSV PraestRSV Praest
15:00

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
VfB Rheingold Emmerich
VfB Rheingold EmmerichRheingold E.
DJK Rhede
DJK RhedeDJK Rhede
15:00live

So., 07.09.2025, 15:15 Uhr
SV Spellen
SV SpellenSV Spellen
TuB Bocholt
TuB BocholtTuB Bocholt
15:15

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
TuS Haffen-Mehr
TuS Haffen-MehrHaffen-Mehr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel II
15:00live

>>> Hier gibt es die aktuelle Tabelle

________________

Das sind die nächsten Spieltage

5. Spieltag
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr DJK Rhede - SV Emmerich-Vrasselt
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - SV Bislich
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV Krechting - SV Spellen
So., 14.09.25 15:00 Uhr RSV Praest - FC Olympia Bocholt
So., 14.09.25 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - SC TuB Mussum 1926
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Brünen - SV Biemenhorst II
So., 14.09.25 15:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - TuS Haffen-Mehr
So., 14.09.25 15:00 Uhr TuB Bocholt - VfB Rheingold Emmerich
So., 14.09.25 15:15 Uhr TV Voerde - PSV Wesel II

6. Spieltag
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - TuB Bocholt
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - RSV Praest
So., 21.09.25 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - VfR Mehrhoog
So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Bislich - DJK Rhede
So., 21.09.25 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SV Krechting
So., 21.09.25 15:00 Uhr PSV Wesel II - GSV Viktoria Suderwick
So., 21.09.25 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - SV Brünen
So., 21.09.25 15:15 Uhr SV Spellen - TV Voerde
So., 21.09.25 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt - SC Grün-Weiß Vardingholt

Aufrufe: 03.9.2025, 19:00 Uhr
Marcel EichholzAutor