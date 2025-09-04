Spitzenreiter SV Nehren ist beim Dritten VfL Nagold zu Gast

Die Topteams SV Nehren und SG Empfingen präsentieren sich nach vier Spieltagen makellos und stehen mit je 12 Punkten an der Spitze in der Landesliga, Staffel 3. Dahinter folgen VfL Nagold, SV Zimmern und TSG Balingen II, die den Anschluss an die Spitzengruppe halten wollen. In der unteren Tabellenhälfte suchen Spvgg Freudenstadt, TSV Harthausen/Scher und VfL Mühlheim die ersten Punkte der Saison. Spannung verspricht der direkte Vergleich der Spitzenteams sowie die Duelle der Aufsteiger gegen etablierte Mannschaften.
---
Nagold (9 Punkte, Platz 3) empfängt Tabellenführer Nehren (12 Punkte, Platz 1). Ein Spitzenspiel, in dem beide Teams ihre Erfolgsserie bestätigen wollen.
---
Albstadt (6 Punkte, Platz 9) trifft auf Bösingen (3 Punkte, Platz 12). Beide Teams benötigen dringend Punkte, um sich aus der unteren Tabellenhälfte zu lösen.
---
Zimmern (9 Punkte, Platz 4) empfängt Pfullingen (2 Punkte, Platz 14). Die Gastgeber wollen ihre makellose Bilanz ausbauen, während Pfullingen dringend Zähler gegen den Abstieg benötigt.
---
Ergenzingen (3 Punkte, Platz 13) trifft auf Empfingen (12 Punkte, Platz 2). Ein Herausforderer-Duell, bei dem der Tabellenzweite seine Serie fortsetzen will.
---
Mühlheim (1 Punkt, Platz 15) empfängt Freudenstadt (0 Punkte, Platz 16). Beide Teams sind bislang sieglos und kämpfen um die ersten Zähler.
---
Tübingen (6 Punkte, Platz 8) trifft auf Tuttlingen (6 Punkte, Platz 7). Ein Duell der Mittelfeldteams, in dem beide Seiten auf den Anschluss an die oberen Plätze hoffen.
---
Balingen II (9 Punkte, Platz 5) empfängt Schwenningen (6 Punkte, Platz 6). Die Gastgeber wollen die vorderen Plätze sichern, Schwenningen Punkte für das Mittelfeld sammeln.
---
Seedorf (4 Punkte, Platz 11) trifft auf Croatia Reutlingen (6 Punkte, Platz 10). Ein Duell der unteren Tabellenhälfte, in dem beide Teams wichtige Punkte für den Klassenerhalt einfahren möchten.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________