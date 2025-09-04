 2025-09-04T13:21:47.781Z

Spitzenreiter SV Nehren ist beim Dritten VfL Nagold zu Gast

Landesliga Württemberg, Staffel 3: Die Übersicht aller Partien des 5. Spieltags

Die Topteams SV Nehren und SG Empfingen präsentieren sich nach vier Spieltagen makellos und stehen mit je 12 Punkten an der Spitze in der Landesliga, Staffel 3. Dahinter folgen VfL Nagold, SV Zimmern und TSG Balingen II, die den Anschluss an die Spitzengruppe halten wollen. In der unteren Tabellenhälfte suchen Spvgg Freudenstadt, TSV Harthausen/Scher und VfL Mühlheim die ersten Punkte der Saison. Spannung verspricht der direkte Vergleich der Spitzenteams sowie die Duelle der Aufsteiger gegen etablierte Mannschaften.

---

Sa., 06.09.2025, 15:30 Uhr
VfL Nagold
VfL NagoldVfL Nagold
SV Nehren
SV NehrenSV Nehren
15:30

Nagold (9 Punkte, Platz 3) empfängt Tabellenführer Nehren (12 Punkte, Platz 1). Ein Spitzenspiel, in dem beide Teams ihre Erfolgsserie bestätigen wollen.

---

Sa., 06.09.2025, 15:30 Uhr
FC 07 Albstadt
FC 07 AlbstadtFC Albstadt
VfB Bösingen
VfB BösingenBösingen
15:30

Albstadt (6 Punkte, Platz 9) trifft auf Bösingen (3 Punkte, Platz 12). Beide Teams benötigen dringend Punkte, um sich aus der unteren Tabellenhälfte zu lösen.

---

Sa., 06.09.2025, 15:30 Uhr
SV Zimmern
SV ZimmernSV Zimmern
VfL Pfullingen
VfL PfullingenVfL Pfullin.
15:30

Zimmern (9 Punkte, Platz 4) empfängt Pfullingen (2 Punkte, Platz 14). Die Gastgeber wollen ihre makellose Bilanz ausbauen, während Pfullingen dringend Zähler gegen den Abstieg benötigt.

---

Sa., 06.09.2025, 15:30 Uhr
TuS Ergenzingen
TuS ErgenzingenErgenzingen
SG Empfingen
SG EmpfingenSG Empfingen
15:30

Ergenzingen (3 Punkte, Platz 13) trifft auf Empfingen (12 Punkte, Platz 2). Ein Herausforderer-Duell, bei dem der Tabellenzweite seine Serie fortsetzen will.

---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
VfL Mühlheim
VfL MühlheimVfL Mühlheim
Spvgg Freudenstadt
Spvgg FreudenstadtFreudenst.
15:00

Mühlheim (1 Punkt, Platz 15) empfängt Freudenstadt (0 Punkte, Platz 16). Beide Teams sind bislang sieglos und kämpfen um die ersten Zähler.

---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SSC Tübingen
SSC TübingenSSC Tübingen
SC 04 Tuttlingen
SC 04 Tuttlingen04Tuttlingen
15:00

Tübingen (6 Punkte, Platz 8) trifft auf Tuttlingen (6 Punkte, Platz 7). Ein Duell der Mittelfeldteams, in dem beide Seiten auf den Anschluss an die oberen Plätze hoffen.

---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
TSG Balingen
TSG BalingenBalingen II
BSV 07 Schwenningen
BSV 07 SchwenningenBSV Schwenn.
15:00

Balingen II (9 Punkte, Platz 5) empfängt Schwenningen (6 Punkte, Platz 6). Die Gastgeber wollen die vorderen Plätze sichern, Schwenningen Punkte für das Mittelfeld sammeln.

---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Seedorf
SV SeedorfSV Seedorf
SV Croatia Reutlingen
SV Croatia ReutlingenCroatia Reut
15:00

Seedorf (4 Punkte, Platz 11) trifft auf Croatia Reutlingen (6 Punkte, Platz 10). Ein Duell der unteren Tabellenhälfte, in dem beide Teams wichtige Punkte für den Klassenerhalt einfahren möchten.

