Ligabericht
Spitzenreiter SV Bauerbach stolpert bei Abstiegskandidat
Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga lässt der Tabellenführer aus dem Marburger Stadtteil seine Verfolger etwas näher herankommen. Vor allem der beim FSV Schröck siegreiche freut sich +++
Wetzlar. Eine bittere Heimschlappe hat in der Fußball-Gruppenliga der FSV Schröck kassiert, der beim 2:5 der SG Kinzenbach die drei Punkte überlassen musste. Womit die Männer aus dem Heuchelheimer Ortsteil die einzige Mannschaft aus dem Führungstrio waren, die einen Sieg einfuhr und damit etwas näher heranrückte. Denn nichts zu holen gab es etwas überraschend für Spitzenreiter SV Bauerbach, der mit dem 0:3 bei der FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod die vierte Saisonniederlage kassierte. Der VfL Biedenkopf kam derweil in Niedergrie4ms nur zu einem Remis.