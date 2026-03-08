Spitzenreiter SV Bauerbach stolpert bei Abstiegskandidat

Es bewegt sich ein bisschen was an der Tabellenspitze der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg. Während der Primus SV Bauerbach Federn lässt, gibt sich die SG Kinzenbach beim FSV Schröck keine Blöße. (Symbolfoto) © Smileus - stock.adobe

Wetzlar. Eine bittere Heimschlappe hat in der Fußball-Gruppenliga der FSV Schröck kassiert, der beim 2:5 der SG Kinzenbach die drei Punkte überlassen musste. Womit die Männer aus dem Heuchelheimer Ortsteil die einzige Mannschaft aus dem Führungstrio waren, die einen Sieg einfuhr und damit etwas näher heranrückte. Denn nichts zu holen gab es etwas überraschend für Spitzenreiter SV Bauerbach, der mit dem 0:3 bei der FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod die vierte Saisonniederlage kassierte. Der VfL Biedenkopf kam derweil in Niedergrie4ms nur zu einem Remis.