Allgemeines
– Foto: Jens Körner

Spitzenreiter SV Allmersbach gastiert beim Dritten TSV Schornbach

Bezirksliga Rems/Murr/Hall: Die Übersicht aller Partien des 15. Spieltags

BL Rems/Murr/Hall
Breuningsw.
U`münkheim
TSV Gaildorf
Obersontheim

Der vorletzte Spieltag vor der Winterpause sortiert die Kräfteverhältnisse: Spitzenreiter SV Allmersbach wird von TSV Gaildorf unter Druck gesetzt, während TSV Schornbach den Anschluss nach oben wahrt. Im Tabellenkeller geht es für Urbach, Nellmersbach, Untermünkheim und Rudersberg um dringend benötigte Punkte, um mit einem Polster in die Pause zu gehen.

---

Morgen, 14:30 Uhr
SGM Kreßberg
TSV Nellmersbach
14:30

Die SGM Kreßberg empfängt den TSV Nellmersbach zum Duell zweier Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Kreßberg steht mit 15 Punkten knapp vor der Gefahrenzone, Nellmersbach (10) braucht auswärts Zählbares, um den Anschluss nicht zu verlieren.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
SV Unterweissach
TSV Michelfeld 1954
14:30

Der SV Unterweissach will gegen den TSV Michelfeld 1954 seine Position in der erweiterten Spitze festigen. Der Aufsteiger aus Michelfeld rangiert bei 12 Punkten und wird defensiv stabil auftreten müssen, um beim favorisierten Aufsteiger aus Unterweissach zu bestehen.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Schmiden
TSV Obersontheim
14:30live

Der TSV Schmiden trifft als Vierter auf den TSV Obersontheim und peilt vor heimischer Kulisse den nächsten Schritt nach oben an. Obersontheim steht im dichten Mittelfeld und wird über Kompaktheit und Umschaltmomente versuchen, den Favoriten zu ärgern.

So., 30.11.2025, 14:45 Uhr
SC Urbach
TSV Gaildorf
14:45

Schlusslicht SC Urbach bekommt es mit dem starken TSV Gaildorf zu tun, der mit einem Spiel weniger direkt hinter dem Spitzenreiter lauert. Für Urbach zählt jeder Zähler im Abstiegskampf, doch Gaildorf reist mit Wucht und Effizienz an.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
VfL Mainhardt
TSV Schwaikheim
14:30

Der VfL Mainhardt und der TSV Schwaikheim gehen als Tabellennachbarn in ein richtungsweisendes Duell. Mainhardt (21 Punkte) kann sich mit einem Heimsieg oben festbeißen, Schwaikheim (19) möchte den Trend stabilisieren und die Balance zwischen Offensive und Absicherung finden.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
SV Breuningsweiler
SG Oppenweiler-Strümpfelbach
14:30

SV Breuningsweiler gegen SG Oppenweiler-Strümpfelbach verspricht ein enges Spiel im Mittelfeld. Beide Teams liegen punktgleich beieinander und suchen vor der Pause den Befreiungsschlag, Kleinigkeiten könnten den Ausschlag geben.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Schornbach
SV Allmersbach
14:30live

Der TSV Schornbach empfängt Spitzenreiter SV Allmersbach zum Gipfeltreffen. Schornbach will mit einem Heimsieg die Spitze noch einmal öffnen, Allmersbach reist mit der besten Bilanz der Liga an und kann ein Statement setzen.

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
TSV Rudersberg
TURA Untermünkheim
15:30

Im Kellerduell zwischen dem TSV Rudersberg und TURA Untermünkheim geht es um mehr als drei Punkte. Beide Teams stehen knapp über beziehungsweise unter dem Strich und benötigen vor der Winterpause dringend ein Erfolgserlebnis.

