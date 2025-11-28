Spitzenreiter SV Allmersbach gastiert beim Dritten TSV Schornbach

Morgen, 14:30 Uhr SGM Kreßberg SGM Kreßberg TSV Nellmersbach Nellmersbach 14:30 PUSH



Die SGM Kreßberg empfängt den TSV Nellmersbach zum Duell zweier Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Kreßberg steht mit 15 Punkten knapp vor der Gefahrenzone, Nellmersbach (10) braucht auswärts Zählbares, um den Anschluss nicht zu verlieren.



Der SV Unterweissach will gegen den TSV Michelfeld 1954 seine Position in der erweiterten Spitze festigen. Der Aufsteiger aus Michelfeld rangiert bei 12 Punkten und wird defensiv stabil auftreten müssen, um beim favorisierten Aufsteiger aus Unterweissach zu bestehen.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr TSV Schmiden TSV Schmiden TSV Obersontheim Obersontheim 14:30 live



Der TSV Schmiden trifft als Vierter auf den TSV Obersontheim und peilt vor heimischer Kulisse den nächsten Schritt nach oben an. Obersontheim steht im dichten Mittelfeld und wird über Kompaktheit und Umschaltmomente versuchen, den Favoriten zu ärgern.

So., 30.11.2025, 14:45 Uhr SC Urbach SC Urbach TSV Gaildorf TSV Gaildorf 14:45



Schlusslicht SC Urbach bekommt es mit dem starken TSV Gaildorf zu tun, der mit einem Spiel weniger direkt hinter dem Spitzenreiter lauert. Für Urbach zählt jeder Zähler im Abstiegskampf, doch Gaildorf reist mit Wucht und Effizienz an.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr VfL Mainhardt Mainhardt TSV Schwaikheim Schwaikheim 14:30



Der VfL Mainhardt und der TSV Schwaikheim gehen als Tabellennachbarn in ein richtungsweisendes Duell. Mainhardt (21 Punkte) kann sich mit einem Heimsieg oben festbeißen, Schwaikheim (19) möchte den Trend stabilisieren und die Balance zwischen Offensive und Absicherung finden.



SV Breuningsweiler gegen SG Oppenweiler-Strümpfelbach verspricht ein enges Spiel im Mittelfeld. Beide Teams liegen punktgleich beieinander und suchen vor der Pause den Befreiungsschlag, Kleinigkeiten könnten den Ausschlag geben.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr TSV Schornbach Schornbach SV Allmersbach Allmersbach 14:30 live



Der TSV Schornbach empfängt Spitzenreiter SV Allmersbach zum Gipfeltreffen. Schornbach will mit einem Heimsieg die Spitze noch einmal öffnen, Allmersbach reist mit der besten Bilanz der Liga an und kann ein Statement setzen.



Im Kellerduell zwischen dem TSV Rudersberg und TURA Untermünkheim geht es um mehr als drei Punkte. Beide Teams stehen knapp über beziehungsweise unter dem Strich und benötigen vor der Winterpause dringend ein Erfolgserlebnis.