– Foto: K.W.

Spitzenreiter Strausberg beim Letzten – drei Spiele mit Gegensätzen Landesklasse Nord: Die Übersicht über die Partien des 14. Spieltags Verlinkte Inhalte LK Nord Brandenburg SC Templin BW Wriezen Strausberg Birkenwerder + 12 weitere

Die Fortsetzung des 14. Spieltags der Landesklasse Nord verspricht Drama zwischen Aufstiegsambitionen und Überlebenskampf. Während Strausberg seine Tabellenführung ausbauen will, steht Wriezen im Duell mit Wandlitz bereits unter Druck. Auch Schönow muss nach dem Last-Minute-Schock gegen Oberkrämer auswärts Farbe bekennen.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Im wohl ungleichsten Duell empfängt das Schlusslicht Ahrensfelde II den Tabellenführer aus Strausberg. Die Gastgeber kommen mit dem 1:7 in Prenzlau aus einer ihrer härtesten Wochen der Saison. Bereits nach acht Minuten hatte Enrico Bressel die Hausherren ins Hintertreffen gebracht, danach brach das Team defensiv völlig ein. Lediglich Justin-Gill Reisner konnte in der 53. Minute den Ehrentreffer setzen.

Strausberg dagegen reist mit breiter Brust an. Der 3:1-Heimsieg über Velten war ein erneutes Statement: Silvan Küter eröffnete in der 30. Minute, Luis Suter legte in der 55. Minute nach und Ian Häberle setzte in der 83. Minute den dritten Treffer, ehe Niclas Winkler in der Nachspielzeit den Ehrentreffer für Velten markierte. Selbst die Rote Karte gegen Ben Jacob änderte nichts an der Strausberger Dominanz. Für Ahrensfelde geht es um Schadensbegrenzung und darum, ein frühes Gegentor zu vermeiden. Strausberg dagegen darf keinen Punkt liegen lassen – der Tabellenzweite Gartz sitzt dicht im Nacken. ---

Im Kellerduell stehen beide Mannschaften unter erheblichem Druck – doch beide treten mit völlig unterschiedlicher Gefühlslage an. Wriezen feierte beim 3:0 in Birkenwerder einen dringend benötigten Befreiungsschlag. Marco Mateus Mariano Dos Santos verwandelte früh in der 20. Minute einen Strafstoß, Friedrich Tänzer erhöhte nur zwölf Minuten später, und in der 90. Minute setzte Lucas Wimmer den Schlusspunkt. Wandlitz hingegen kommt von einem emotionalen Kraftakt: Das 3:2 über Gramzow war ein hartes Stück Arbeit. Tim Simon traf zweimal – in der 13. und 45. Minute – und Paul Roller erzielte in der 85. Minute den umjubelten Siegtreffer, nachdem Gramzow durch Sören Seethaler und Max Frenzel zweimal ausgeglichen hatte. Beide Teams benötigen dringend Konstanz. Wriezen will die Abstiegsplätze verlassen, Wandlitz den Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten. Ein Spiel, das taktisch offen, mental jedoch hochaufladend sein wird. ---