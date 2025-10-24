Spitzenreiter strauchelt beim Abstiegskandidaten

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
In einem Spiel der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - traf der in Abstiegsgefahr schwebende SuS Buer auf den Tabellenführer TUS Hilter und und konnte nach einem 0:2-Rückstand am Ende in einem torreichen Spiel einen Punktgewinn gegen den Ligaprimus feiern.
In einem rassigen Spiel startete der Spitzenreiter famos und führte nach fünf Minuten durch Tore von Jonas Tapmeyer und Nikolas Brinkmann mit 2:0 Toren. Wer zu dem Zeitpunkt glaubte, dass das Spiel bereits entschieden war, hatte sich getäuscht. Maik Rohlfing und Rene Stockhove hatten mit ihren Toren Mitte der ersten Halbzeit für den 2:2-Ausgleich gesorgt. Nach einer halben Stunde Spielzeit brachte Jonas Tapmeyer den Spitzenreiter erneut in Führung, die Maik Rolfing postwendend zum 3:3 ausgleichen konnte.. Mit zwei vergebenen Tormöglichkeiten durch Rene Stockhove endete die rasante erste Spielhälfte. Nach der Pause war das Spiel verhaltener aber es blieb über die gesamte Spielzeit spannend und beide Teams hatten Chancen das Spiel für sich zu entscheiden. Am Ende ist das Ergebnis leistungsgerecht.
Maik Rolfing traf doppelt für den SuS Buer – Foto: Fupa
Stimmen zum Spiel:
"Auch wenn es am Ende nur ein Punkt ist und die Situation nach wie vor bei uns sehr kritisch ist, nehmen wir vor allem gegen den Tabellenführer den einen Punkt mit. Nach 5 Minuten steht es 0:2 und wir kämpfen uns zweimal zurück. Am Ende muss man die gesamte Mannschaft loben für eine kämpferische Leistung.
Nun wollen wir daran anknüpfen und versuchen die nächsten Spiele mit ähnlicher Energie zu bestreiten und uns endlich mal wieder mit drei Punkte zu belohnen,“ meinte Jan Blumenberg SuS Buer nach dem Spiel.
„Wie sind sehr gut mit zwei frühen Toren ins Spiel gekommen und haben dann defensiv leider in der ersten Hälfte den Gegner immer wieder eingeladen, Tore zu erzielen. Drei Gegentore in einer Halbzeit spiegeln kein gutes Defensivverhalten da. Nichtsdestotrotz hätten wir auf Grund zahlreicher guter Chancen in der zweiten Halbzeit das Spiel für uns entscheiden müssen. Deshalb müssen wir am Ende mit dem einen Punkt leben,“ lautet das Statement von Trainer Patrick van der Sanden (TUS Hilter).
So gehts weiter:
Der TUS Hilter tritt am Sonntag, den 09. November 2025 um 11.00 Uhr beim VFR Voxtrup II an.
Der SuS Buer am nächsten Sonntag, den 02. November 2025 um 14.00 Uhr beim Aufsteiger SV Kosova an.