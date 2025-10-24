Spitzenreiter strauchelt beim Abstiegskandidaten

Stimmen zum Spiel:

"Auch wenn es am Ende nur ein Punkt ist und die Situation nach wie vor bei uns sehr kritisch ist, nehmen wir vor allem gegen den Tabellenführer den einen Punkt mit. Nach 5 Minuten steht es 0:2 und wir kämpfen uns zweimal zurück. Am Ende muss man die gesamte Mannschaft loben für eine kämpferische Leistung.

Nun wollen wir daran anknüpfen und versuchen die nächsten Spiele mit ähnlicher Energie zu bestreiten und uns endlich mal wieder mit drei Punkte zu belohnen,“ meinte Jan Blumenberg SuS Buer nach dem Spiel.