Spitzenreiter Stade beendet Durststrecke mit Sieg in Hedendorf

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr

Apensen überstand auch die Aufgabe in Cuxhaven. Trainer Sönke Ungeheuer relativierte: „Der Gastgeber war durch Verletzungen eher mit einer B-Elf am Start und erst durch eine deutliche Steigerung in der zweiten Hälfte haben wir uns das Remis verdient.“ Daran hatte Philipp Ron großen Anteil, denn er sorgte nach seiner Einwechslung für viel Schwung und markierte zudem den Ausgleichstreffer.

Tore: 1:0 (29.) Lassmann, 1:1 (76.) Ron.