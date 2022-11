– Foto: Pressefoto Eibner

Spitzenreiter SSV Ulm setzt sich ab Rückblick auf den 18. Spieltag: Steinbach lässt Federn

In der Regionalliga Südwest zieht der SSV Ulm 1846 Fußball an der Tabellenspitze einsam seine Kreise. Am 18. Spieltag und damit zum Rückrundenauftakt behielt der frühere Bundesligist vor 2875 Zuschauer:innen im heimischen Donaustadion gegen die zweite Mannschaft des 1. FSV Mainz 05 mit 4:1 (2:1) die Oberhand und setzte sich weiter ab.

Zwei Doppelschläge von Philipp Maier (10./16.) und Bastian Allgeier (82./86.) reichte den Hausherren, um den zwölften Sieg in der laufenden Spielzeit einzufahren. Auf Seiten der Mainzer konnte David Mamutovic (35.) nur zum zwischenzeitlichen 1:2 aus Sicht seiner Mannschaft treffen. Damit blieben die Hausherren zum fünften Mal in Folge ungeschlagen (drei Siege, zwei Unentschieden). Die Gäste aus Mainz gingen dagegen zum dritten Mal in Folge leer aus und warten seit vier Begegnungen auf einen Dreier. In der Tabelle baute der von Thomas Wörle trainierte SSV Ulm den Vorsprung auf die ersten Verfolger auf sieben Zähler aus. Das liegt auch daran, weil der Tabellenzweite TSV Steinbach Haiger im Spiel gegen den Aufsteiger SG Barockstadt Fulda-Lehnerz vor 1080 Besucher:innen nicht über ein 1:1 (1:1) hinauskam. Zwar hatte Mick Gudra (19.) die Gastgeber zwischenzeitlich in Führung gebracht. Noch im ersten Durchgang konnte die SG Barockstadt den Rückstand durch den Treffer von Moritz Reinhard (32.) jedoch egalisieren. Für den Meisterschaftskandidaten aus Steinbach Haiger war es bereits das dritte Unentschieden in Folge. Kickers Offenbach dreht in der Schlussphase auf Die Hoffnung auf Platz eins hält Kickers Offenbach am Leben. Der frühere Bundesligist gewann das Traditionsduell gegen den Aufsteiger VfR Wormatia Worms 3:0 (0:0). Lange mussten sich die 5562 Fans im Stadion am Bieberer Berg gedulden, bis es den ersten Treffer zu bejubeln gab. Erst in der Schlussphase brachte "Joker" Törles Knöll (78.) seine Mannschaft auf die Siegerstraße. Nur wenige Minuten später schraubten Jakob Lemmer (83.) und Ronny Marcos (87.) das Ergebnis weiter in die Höhe. Für die Offenbacher war es der dritte Sieg in Serie. Der Rückstand auf den Ligaprimus SSV Ulm beträgt aber weiterhin sieben Zähler. FC Homburg bleibt oben dran Als einzige Mannschaft hat der viertplatzierte FC 08 Homburg zumindest theoretisch die Chance, den Spitzenreiter aus Ulm in diesem Jahr noch von Platz eins zu verdrängen. Das liegt daran, da der FCH zum Ende des Jahres (Mittwoch, 14. Dezember) noch die Partie gegen die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim nachholen wird, so dass die Saarländer den Rückstand von neun Punkten in drei Begegnungen aufholen könnten. Die theoretische Chance auf die inoffizielle "Wintermeisterschaft" wahrten die Homburger dank des 2:0 (1:0)-Heimerfolges gegen Schlusslicht Rot-Weiss Koblenz. Fabian Eisele (23.) hatte die Weichen für die Gastgeber im ersten Durchgang auf Sieg gestellt. Den zehnten Saisonsieg brachte Arman Ardestani (61.) in trockene Tücher. Der Mittelfeldspieler war erst wenige Sekunden zuvor eingewechselt worden und sorgte mit seinem Treffer für die Entscheidung. Die Koblenzer blieben auch im dritten Spiel unter der Regie ihres neuen Trainers Adrian Alipour ohne Punktgewinn und eigenes Tor. Vier Elfmeter bei Walldorfs wichtigem Heimsieg