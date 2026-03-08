Spitzenreiter, Spitzenreiter, Hey! Hey!

Der Tabellenführer der Kreisliga Osnabrück gewinnt zum Rückrundenauftakt in Kalkriese mit 3:1 – Kapitän Habeck verletzt sich dabei schwer.
Frühe Führung und späte Entscheidung
Der TV Bohmte 01 ist mit einem Auswärtssieg in die Rückrunde der Kreisliga Osnabrück, Staffel A, gestartet. Beim abstiegsbedrohten FC SW Kalkriese setzte sich der Tabellenführer am Wochenende mit 3:1 (2:0) durch und behauptete damit seine komfortable Spitzenposition. Auch die übrigen Teams aus der Spitzengruppe gewannen ihre Spiele.
Die Gäste bestimmten die Partie von Beginn an und gingen früh in Führung. Nico Plöger erzielte mit seinem ersten Saisontreffer das 1:0 für Bohmte. In der Folge entwickelte sich eine intensive Begegnung mit vielen Zweikämpfen, klare Torchancen blieben zunächst auf beiden Seiten selten.
Kurz vor der Pause bot sich den Gästen zunächst eine große Möglichkeit, die jedoch ungenutzt blieb. Wenig später entschied Schiedsrichter Funke nach einem Foul an Marius Röcker im Strafraum auf Elfmeter für Bohmte. Stani Kolb verwandelte sicher zum 2:0-Halbzeitstand.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Kalkriese den Druck. Malte Schwegmann wurde im Strafraum zu Fall gebracht, den fälligen Strafstoß verwandelte Claas Grünbaum zum 1:2-Anschlusstreffer. In dieser Phase geriet die Bohmter Führung mehrfach in Gefahr, da den Gästen im Spielaufbau wenig gelang.
Erst in der Schlussphase konnte sich der Tabellenführer wieder befreien. Kurz vor dem Abpfiff sorgte Fabian Spoida mit dem dritten Treffer für Bohmte für die Entscheidung. Der Sieg der Gäste war letztlich verdient, allerdings teuer erkauft: Spielführer Fabian Habeck verletzte sich und wird dem Team voraussichtlich länger fehlen.
Am kommenden Mittwoch um 19.30 Uhr findet in Wallenhorst das Kreisliga-Topspiel zwischen dem viertplatzierten TSV Wallenhorst und Spitzenreiter TV 01 Bohmte statt.