Spitzenreiter, Spitzenreiter, Hey! Hey! TV Bohmte bleibt souverän an der Spitze von Michael Eggert · Heute, 18:18 Uhr · 0 Leser

Spitzenreiter der Kreisliga Osnabrück - TV Bohmte - – Foto: Thomas Mönter

Der Tabellenführer der Kreisliga Osnabrück gewinnt zum Rückrundenauftakt in Kalkriese mit 3:1 – Kapitän Habeck verletzt sich dabei schwer.

Frühe Führung und späte Entscheidung Der TV Bohmte 01 ist mit einem Auswärtssieg in die Rückrunde der Kreisliga Osnabrück, Staffel A, gestartet. Beim abstiegsbedrohten FC SW Kalkriese setzte sich der Tabellenführer am Wochenende mit 3:1 (2:0) durch und behauptete damit seine komfortable Spitzenposition. Auch die übrigen Teams aus der Spitzengruppe gewannen ihre Spiele.

Die Gäste bestimmten die Partie von Beginn an und gingen früh in Führung. Nico Plöger erzielte mit seinem ersten Saisontreffer das 1:0 für Bohmte. In der Folge entwickelte sich eine intensive Begegnung mit vielen Zweikämpfen, klare Torchancen blieben zunächst auf beiden Seiten selten. Kurz vor der Pause bot sich den Gästen zunächst eine große Möglichkeit, die jedoch ungenutzt blieb. Wenig später entschied Schiedsrichter Funke nach einem Foul an Marius Röcker im Strafraum auf Elfmeter für Bohmte. Stani Kolb verwandelte sicher zum 2:0-Halbzeitstand.