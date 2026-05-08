Spitzenreiter Spelle warnt vor Schwefingen

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Während Spelle seine starke Saison fortsetzen will, setzt Schwefingen auf Mut und eine geschlossene Mannschaftsleistung gegen den Favoriten.

Die Rollen vor dem Duell der Frauen-Landesliga Weser-Ems scheinen klar verteilt: Spitzenreiter SC Spelle-Venhaus gastiert am Freitagabend bei der SG Schwefingen/Union Meppen, die derzeit im unteren Tabellenmittelfeld steht. Dennoch warnen beide Trainer davor, die Partie auf dem Papier zu bewerten.

Schwefingen-Coach Johannes Meiners erwartet eine schwierige Aufgabe für sein Team. „Morgen steht für uns ein schweres Spiel an“, sagte der Trainer vor der Begegnung. Trotz der Außenseiterrolle wolle seine Mannschaft mutig auftreten: „Egal welcher Gegner zu uns kommt, auch diese Spiele müssen gespielt werden. Wir wollen eine geschlossene Mannschaftsleistung abrufen, mutig sein und am Ende sehen, was dabei rumspringt.“

Die Gäste aus Spelle gehen mit breiter Brust in die Partie. Der Tabellenführer ist weiterhin ungeschlagen und hatte bereits das Hinspiel deutlich mit 5:0 gewonnen. Trainerin Rahel Mehring sieht darin jedoch keinen Grund zur Nachlässigkeit. „Das Hinspiel konnten wir zwar mit 5:0 klar für uns entscheiden, jedoch werden wir die Meppenerinnen nicht unterschätzen“, betonte sie.

Nach dem jüngsten 3:1-Erfolg gegen Olympia Uelsen lag der Fokus in dieser Woche vor allem auf der Analyse kleinerer Schwächen. „Unter der Woche konnten wir an dem ein oder anderen, was gegen Uelsen nicht gut lief, arbeiten“, erklärte Mehring. Nun gehe es darum, die Verbesserungen auch im Spiel umzusetzen: „Ziel ist es, diese Dinge auch morgen besser zu machen.“

Während Spelle mit einem weiteren Sieg die Tabellenführung behaupten will, hofft Schwefingen auf eine Überraschung im Kampf um wichtige Punkte. Die Voraussetzungen versprechen ein intensives Duell zwischen Favorit und Außenseiter.