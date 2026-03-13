Spitzenreiter Spelle-Venhaus startet in die Liga-Rückrunde

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Nach der langen Winterpause geht es für Tabellenführer SC Spelle-Venhaus wieder um Punkte in der Liga. Gegen den SV Harderberg wollen die Gastgeberinnen ihre makellose Bilanz ausbauen.

Am Sonntag, 15. März, beginnt für den SC Spelle-Venhaus die Rückrunde in der Frauen-Landesliga Weser-Ems. Der Tabellenführer empfängt den SV Harderberg, der derzeit mit 15 Punkten auf Rang sieben steht. Spelle-Venhaus führt die Tabelle mit einer beeindruckenden Bilanz von elf Siegen aus elf Spielen und 33 Punkten an.

Trainerin Rahel Mehring blickt nach der Winterpause mit Vorfreude auf die Rückkehr in den Ligabetrieb. „Nach einer langen Winterpause freuen wir uns, dass es endlich wieder losgeht – auch in der Liga.“ Ganz ohne Pflichtspiel blieb die Mannschaft jedoch nicht: „Vor zwei Wochen durften wir ja bereits ein Achtelfinale des Niedersachsenpokals bestreiten.“

Dort zeigte der Spitzenreiter eine überzeugende Leistung, an die nun angeknüpft werden soll. „Dort haben wir eine sehr gute, geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt. Daran möchten wir anknüpfen“, sagt Mehring.

Gegen Harderberg will Spelle-Venhaus seine starke Saison fortsetzen und die Tabellenführung verteidigen. Gleichzeitig setzt der Verein auf die Unterstützung von außen. „Wir freuen uns über jede und jeden, die und der uns dabei am Sonntag in Spelle unterstützt“, so Mehring.

Während Spelle-Venhaus seine Serie ausbauen möchte, reist Harderberg mit der Chance an, gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter für eine Überraschung zu sorgen. Für beide Teams markiert die Partie den Start in eine entscheidende Phase der Saison.