Spitzenreiter Spelle empfängt kämpferisches Neuenkirchen

– Foto: Andreas LITZE Richter

Der verlustpunktfreie Tabellenführer SC Spelle-Venhaus trifft am Wochenende auf den TuS Neuenkirchen. Während Spelle seine Dominanz fortsetzen will, hofft Neuenkirchen auf eine Überraschung.

In der Frauen-Landesliga Weser-Ems steht für den SC Spelle-Venhaus das nächste Heimspiel an – und damit die Chance, die makellose Bilanz weiter auszubauen. Der Tabellenführer empfängt mit dem TuS Neuenkirchen einen Gegner aus dem Tabellenmittelfeld, der sich der Herausforderung bewusst ist.

Nach zwei Pokalwochenenden richtet sich der Fokus bei Spelle wieder voll auf den Ligabetrieb. Trainerin Rahel Mehring blickt mit Vorfreude auf die Partie: „Nach zwei Pokalwochenenden sind wir froh, dass es nun auch in der Liga für uns weitergeht. Mit Neuenkirchen kommt ein kampf- und spielstarker Gegner.“

Die Gastgeberinnen erwarten ein intensives Spiel und setzen auch auf die Unterstützung von außen: „Wir freuen uns auf ein intensives und mit Sicherheit interessantes Fußballspiel in Spelle. Es ist bereits unser zweitletztes Heimspiel in dieser Saison. Dementsprechend freuen wir uns umso mehr über jede und jeden, die uns unterstützen kommen.“

Die Ausgangslage ist klar: Spelle führt die Tabelle mit der optimalen Ausbeute an und geht als Favorit in die Begegnung. Doch Neuenkirchen reist nicht chancenlos an. Trainer Markus Gertz betont die Schwierigkeit der Aufgabe, will sich aber keinesfalls kampflos geschlagen geben: „Wir treffen am Sonntag in Spelle auf den verlustpunktfreien Tabellenführer. Wir wissen um die Schwere der Aufgabe, aber wollen uns so teuer wie möglich verkaufen.“

Dabei setzt der TuS vor allem auf eine kompakte Defensive und gezielte Offensivmomente: „Wir wollen erstmal hinten sicher stehen, mit dem Wissen, dass wir immer für ein Tor gut sind.“ Trotz personeller Herausforderungen sieht Gertz seine Mannschaft nicht schlechter aufgestellt als zuletzt.

Zusätzliche Motivation liefert der Blick in die Vergangenheit. Vor rund einem Jahr war Neuenkirchen das letzte Team, das Spelle Punkte abnehmen konnte – ein 2:2-Unentschieden. „Was uns Mut macht: Vor fast genau einem Jahr waren wir es, die Spelle Punkte abnehmen konnten“, erinnert Gertz.

Ob sich diese Geschichte wiederholt oder Spelle seine beeindruckende Serie fortsetzt, wird sich am Sonntag zeigen. Die Rollen sind klar verteilt – doch gerade solche Spiele bergen oft Überraschungen.