Spitzenreiter Sparta Lichtenberg erwartet Neuling Union Klosterfelde

Fr., 19.09.2025, 19:30 Uhr SV Tasmania Berlin Tasmania Berliner AK Berliner AK 19:30

Tasmania Berlin rangiert mit zehn Punkten in der Spitzengruppe, doch zuletzt blieb das Team beim 0:0 gegen Union Klosterfelde blass. Nun kommt mit dem Berliner AK ein Gegner, der sich am vergangenen Spieltag ein Torfestival gegen Anker Wismar lieferte. Das 4:3 war spektakulär, zeigte aber auch die defensive Anfälligkeit des BAK. Tasmania will zuhause wieder mehr Offensivkraft zeigen, während der BAK dringend Stabilität sucht. Es ist ein Schlüsselspiel um den Anschluss an die vorderen Plätze. ---

Anker Wismar verlor beim BAK denkbar knapp mit 3:4. Trotz einer starken Aufholjagd reichte es am Ende nicht für einen Punkt. Nun empfängt Anker die SG Dynamo Schwerin, die im Heimspiel gegen Viktoria Berlin mit 3:1 siegte und damit wichtige Punkte holte. Beide Mannschaften stehen punktgleich bei sieben Zählern und bewegen sich im gesicherten Mittelfeld. Ein Sieg könnte jedoch den Sprung in die obere Tabellenhälfte bringen. Für beide Teams geht es um sehr viel. ---

Aufsteiger Siedenbollentin überraschte bisher positiv, steht mit acht Punkten im Mittelfeld und erkämpfte zuletzt ein 1:1 bei Croatia Berlin. Nun wartet mit dem SV Lichtenberg 47 ein schwerer Brocken. Die Gäste verloren das Derby gegen Sparta Lichtenberg mit 0:2 und wollen Wiedergutmachung. Mit neun Punkten liegt Lichtenberg 47 in Schlagdistanz zur Spitze, braucht aber Konstanz. Für Siedenbollentin ist es ein Duell, in dem sie erneut seine Heimstärke unter Beweis stellen wollen. ---

Sa., 20.09.2025, 15:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin 15:00

Viktoria Berlin steckt tief in der Krise. Nach fünf Niederlagen in Folge und nur vier erzielten Toren ist das Team Tabellenletzter. Zuletzt setzte es ein 1:3 in Schwerin. Nun kommt mit Tennis Borussia ein Gegner, der am vergangenen Wochenende beim 0:3 gegen Makkabi Berlin enttäuschte. Beide Teams stehen unter Druck: Viktoria will dringend die ersten Punkte einfahren, während TeBe nicht den Anschluss an die Spitze verlieren will. Für Viktoria ist es ein richtungsweisendes Spiel im Kampf gegen den Abstieg. ---

Der TuS Makkabi Berlin ist nach dem klaren 3:0-Erfolg bei TeBe oben voll dabei. Kevin Coleman glänzte mit zwei Treffern und ist in Topform. Nun empfängt Makkabi die TSG Neustrelitz, die mit einem 5:1 gegen Optik Rathenow ein Ausrufezeichen setzte. Beide Teams sind offensivstark und gehören zum Kreis der Verfolger. Für Makkabi geht es um die Tabellenführung, für Neustrelitz um den Anschluss an die Top 5. ---

So., 21.09.2025, 14:00 Uhr SV Sparta Lichtenberg SV Sparta SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde 14:00

Sparta Lichtenberg ist Tabellenführer. Das 2:0 im Derby beim SV Lichtenberg 47 war ein klares Statement. Nun kommt mit Union Klosterfelde ein Aufsteiger, der beim 0:0 gegen Tasmania Berlin einen Punkt entführte, allerdings auch einen Platzverweis hinnehmen musste. Sparta will seine Serie fortsetzen und die Spitze verteidigen. Klosterfelde dagegen sucht nach Stabilität in der neuen Liga. Ein klarer Favorit ist hier auszumachen, doch die Gäste könnten überraschen. ---

Optik Rathenow ist eine der Enttäuschungen der Saison. Mit nur einem Punkt und vier Toren nach fünf Spielen rangiert das Team im Tabellenkeller. Das 1:5 in Neustrelitz offenbarte erneut große Schwächen. Nun geht es gegen Hansa Rostock II, das mit einem 4:0 gegen Mahlsdorf stark auftrat. Die Gäste liegen mit zehn Punkten in der Spitzengruppe und wollen ihre Serie fortsetzen. Rathenow steht dagegen schon früh unter Druck und braucht dringend einen Befreiungsschlag. ---