Spitzenreiter sieht drei Mal Rot: Langenfeld gewinnt wildes Topspiel

Der VfB Langenfeld hat den Meisterschaftskampf in Gruppe 1 weiter aufgemischt. Dank eines 2:0-Erfolgs gegen Tabellenführer VfB Marathon Remscheid ist der VfB nun erster Verfolger, die Top fünf trennen ohnehin nur drei Zähler. Unterdessen setzte sich im Derby Inter Monheim gegen die Zweitvertretung des 1. FC Monheim durch.
In Gruppe 2 fielen einige Spiele aus, ins Auge stechen dürfte besonders das 5:5 zwischen dem TuS Quettingen und dem SC Radevormwald. Auch hier ist ein ungemein enges Gedränge um die besten Plätze. Der SC Ayyildiz Remscheid hat dank eines 4:1-Siegs gegen den SSV Dhünn zunächst den Platz an der Sonne inne. Doch auch folgt ein Verfolgerquartett in direkter Schlagdistanz.
Eine viel schlimmere zweite Hälfte hätte sich der VfB Marathon kaum ausmalen können. Nicht nur kassierte der Tabellenführer durch Younes Arahouan den 0:1-Rückstand (56.), wenig später musste sich Lukas Elsner nach wiederholtem Foulspiel vorzeitig unter de Dusche verabschieden (59.). Es kam noch dicker für die Gäste, die die Partie final sogar mit sieben Feldspielern beenden mussten, nachdem auch Ali Eren Eryürük (63.) und Mirko Novakovic (86.) den roten Karton erhielten. Immerhin beließ es der VfB bei einem weiteren Treffer durch Emilio Evangelista (68.). Marathon muss die Partie auch im Angesicht der drohenden Sperren schnellstmöglich abstreifen, ansonsten könnte der Tabellenführer fix durchgereicht werden.
VfB 06 Langenfeld – VfB Marathon Remscheid 2:0
VfB 06 Langenfeld: Chris Fiegler, Julian-Paul Borchard, Daniel Wagner, Björn Weber, Noah Wiesner, Chanon Karsten Kiwitt, Lukas Kubina, Leonardo Tuttolomondo (90. Nick Reiter), Younes Arahouan (60. Jeremy Wolter), Leon Wolfgang Wieczorek (64. Oliver Hellwald), Emilio Evangelista (72. Eric Hellwig) - Co-Trainer: Philip Krzykala - Co-Trainer: Marvin Prasse - Trainer: Fabian Krzykala
VfB Marathon Remscheid: Ivan Maras, Marc Oliver Schidzig, Shpetim Leci, Marco Shenol Luciano, David López Aragón, Chris Stumpf, Christopher Gallego Costa, Mergim Leci, Eduard Repp, Gianluca Santos Latina, Ali Eren Eryürük - Trainer: Tim Klammer - Co-Trainer: Patrick Koschella
Schiedsrichter: Lukas Krings - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Younes Arahouan (56.), 2:0 Emilio Evangelista (68.)
Gelb-Rot: Lukas Elsner (59./VfB Marathon Remscheid/Foulspiel)
Gelb-Rot: Ali Eren Eryürük (63./VfB Marathon Remscheid/Tätlichkeit)
Rot: Mirko Novakovic (86./VfB Marathon Remscheid/Notbremse)
Inter Monheim – 1. FC Monheim II 3:2
Inter Monheim: Benjamin Gladbach, Murat Can Goerguen (73. Ismet Soylu), Emir Abdulahi, Marouane Benlazrag, Yasar Özer (66. Erdit Hasani), Emre Aydogan, Ahmed El Morabiti (90. Miran Baker), Ahmet Hayda (63. Ensar Pllana), Qasim Zadran, Mohamed Sinouh, Andrii Kuzmin - Spielertrainer: Yusuf Hünkar
1. FC Monheim II: Jan Friederichsen, Fabian Harwege, Marvin Nattermann, Mark Romanczuk (84. Jecky Vilasith Keovyravong), Marcel Tillges (73. Mohamed-Amin Darri), Dario Carpino, Ji Hyeong Seo, Vasilis Kallonis, Emre Adigüzel, Mertay Sahin, Levent Plesina (82. Bleron Arifi) - Trainer: Matthias Backhausen
Schiedsrichter: Daniel Kirschbacher - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Emre Aydogan (19.), 1:1 Marcel Tillges (27.), 1:2 Emre Adigüzel (37.), 2:2 Yasar Özer (78.), 3:2 Ismet Soylu (86.)
SC Ayyildiz Remscheid II – HSV Langenfeld II 0:3
SC Ayyildiz Remscheid II: Nuri Dogan, Oguz Yesilöz, Ahmet Orman, Ertugrul Hacisalihoglu (72. Joel Teixeira Dos Santos), Cagatay Urtekin (62. Aymane Rahel), Albian Aliu (86. Burak Yilmaz), Enes Yagiz (75. Yanko Todorov), Mourad Abou Rakha (65. Carmelo Vito Ferrera), Turan Chapadzhiev - Trainer: Musa Şenoğlu - Trainer: Erdal Sürmeli
HSV Langenfeld II: Jan-Juca Trapp, Alexander Fischer (70. Ben Burghardt), Maurice Feger, Luca Höllman, Nick Basgier, Luca Nicolas Grandi, Nicolas Maximilian Koschwitz, Lukas Sczyrba, Noel Luca Christmann, Marlon Bäumler (70. Max Schmitz), Fabio Salvatore Tuttolomondo (80. Kevin Hering) - Spielertrainer: Kevin Hering - Spielertrainer: Alexander Fischer - Trainer: Marvin Kinzer
Schiedsrichter: Hüseyin Karakus - Zuschauer: 31
Tore: 0:1 Noel Luca Christmann (10.), 0:2 Fabio Salvatore Tuttolomondo (35.), 0:3 Fabio Salvatore Tuttolomondo (68.)
GSV Langenfeld – SV Solingen 08/10 II 4:0
GSV Langenfeld: Christian Nellen, Patrick Zaremba, Jan Luca Kewitz, Simon Pascheit, Yassin Aazzouz (73. Pierre Leon Franke), Frederik Wulff (64. Philipp Stein), Rafaele Lavalle (46. Philip Henning), Leon Bernhardt (59. Maximilian Joshua Kattmer), Dardan Iseni, Tobias Nassen (79. Florian Sascha Rehm), Betim Beqiri - Trainer: Marvin Spatz - Trainer: Veton Balaj
SV Solingen 08/10 II: Till Wiedler, Abdoulaye Diallo, Filip Mladenovic, Aron Wolny, Oğuzhan Okyay, Sambala Susso, Enis Batuhan Celik, Cihan Aykol, Burak Akal, Faceli Conde, Bahnushan Srikanthan - Spielertrainer: Enis Batuhan Celik
Schiedsrichter: Muhammet Uzun (Leverkusen) - Zuschauer: 25
Tore: 1:0 Rafaele Lavalle (28.), 2:0 Patrick Zaremba (43.), 3:0 Tobias Nassen (45.), 4:0 Philip Henning (68.)
1. Spvg. Solingen Wald 03 II – SC Germania Reusrath II 2:2
1. Spvg. Solingen Wald 03 II: Zicos Resvanis, Aykut Durusu, Burak Güngör (68. Miles Adeoye), Habib Daff, Manuel Molina-Fertitta, Massimiliano la Mendola, Nicodemo Pulicano (26. Marlon Thomasini), Malik Demba (74. Alessio Russo), Francesco Leonardo Di Donato - Trainer: Francisco Simoes Figueiredo - Trainer: Björn Sträßer
SC Germania Reusrath II: Alexander Müntz, Tobias Bauer, Yannik Glass, Marc Julian Seidl (57. Simon Schmidt), Jan Anders Grundler, Tristan Siefert, Viktor Ergardt, Elias Tsehaye, Nils Kaufmann, Henning Barenbrügge (63. Nick Schieferdecker), Nils Fischer - Co-Trainer: Robin Seinsch - Co-Trainer: Matteo Loppo
Schiedsrichter: Kadir Cay - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Yannik Glass (21. Eigentor), 1:1 Nils Kaufmann (33.), 1:2 Elias Tsehaye (72.), 2:2 Yannik Glass (79. Eigentor)
SSV Bergisch Born III – Sportfreunde Baumberg II 2:4
SSV Bergisch Born III: Yannick Eckert, Matthias Gumm, Peter Schumacher (75. Mahmut Egilmez), Pascal Roßbach, Fabien Messall (82. Batuhan Mekik), Robin Beckmann, Silas Beckmann, Tim Sieckendieck, Lennart Neuschäfer (70. Maximilian Behrendt), Hamdi Yigit, Nasim Hashemi (93. Marcel Kritzinger) - Trainer: Patrick Leuchten - Trainer: Rene Seifert - Trainer: Holger Dieckmann
Sportfreunde Baumberg II: Prince Agyemang (46. Abdallah Anakhrouch), Abderrahim Outmani, Amin Sahli, Alexander Leichner, Xavier Klein, Alexander Chrenko, Soubhankham Bourommavong (46. Stefan Laschewski), Simone Lo Castro, Marcel Ogon - Trainer: Normen Litschko
Schiedsrichter: Adnan Gündogan (Wuppertal) - Zuschauer: 20
Tore: 1:0 Lennart Neuschäfer (18.), 1:1 Marcel Ogon (48.), 2:1 Hamdi Yigit (63.), 2:2 Stefan Laschewski (80.), 2:3 Simone Lo Castro (90.), 2:4 Marcel Ogon (90.)
19. Spieltag
08.02.26 1. FC Monheim II - 1. FC Sport-Ring Solingen
08.02.26 SV Solingen 08/10 II - VfB 06 Langenfeld
08.02.26 HSV Langenfeld II - GSV Langenfeld
08.02.26 SC Germania Reusrath II - Inter Monheim
08.02.26 TSV Solingen II - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
08.02.26 Sportfreunde Baumberg II - SC Ayyildiz Remscheid II
SC Ayyildiz Remscheid – SSV Dhünn 4:1
SC Ayyildiz Remscheid: Michael Röttgen, Kevin Coco Perez (79. Davide Fragola), Taha Belfdil, Nevzat Aktas, Muhammed Akbulut (70. Amine Belhadj Larbi), Dylan Nicosia, Mohamed Ali Bouzraa, Amir Bungur, Resit Cetin (85. Hüseyin Kilic), Cengiz Cetin (88. Sanel Bungur), Aydin Türksoy - Co-Trainer: Adem Dernek - Trainer: Serkan Hacisalihoglu
SSV Dhünn: Justin Maurice Everhartz, Robin Böge (75. Justin Hager), Fabian Rick, Edwin Lüers (87. Mirco Frößler), Florian Mosler, Til Schiller, Alessandro Donadio (78. Maximilian Bublies), Fabian Heinrich, Joshka Bührmann, Timo Schwebke, Nils Röser (63. Felix Hildebrandt) - Trainer: Dennis Schmidt
Schiedsrichter: Jonathan Nam Fröhlich - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Alessandro Donadio (51.), 1:1 Aydin Türksoy (53.), 2:1 Dylan Nicosia (60.), 3:1 Dylan Nicosia (90.), 4:1 Dylan Nicosia (90.)
TuS Quettingen – SC 08 Radevormwald 5:5
TuS Quettingen: Ahmet Camuralioglu, Maher Hassan, Emre Boyaci (74. Matthias Senn), Pasco Ngoy Kadindwe, Yassine Ahamriou, Fabian Krzyscin, Behnan Maslar-Moustafa, Khalil El Hantour, Gesue Messina, Emre Maslar-Moustafa, Claudin Lukaku (46. Furkan Ulucan) - Trainer: Tunahan Tek - Co-Trainer: Firat Köseoglu
SC 08 Radevormwald: Ilker Costur, Jan Gülicher, Emre Erol, Joel Schneider, Titus Hoffmann, Alia Camara (92. Lucas Rogowski), Lennart Niels Engelmann, Lukas Schwaba, Yusuf Erol (46. Fabian Kleinjunge), Fynn Jonathan Schneider (78. Abdulbaki Bastan), Nick Samuel Galling (62. David Marcel Kubik) - Trainer: Daniel Krause
Schiedsrichter: Maikel de Almeida - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Fynn Jonathan Schneider (18.), 1:1 Emre Maslar-Moustafa (20.), 2:1 Maher Hassan (24.), 3:1 Behnan Maslar-Moustafa (26.), 3:2 Fynn Jonathan Schneider (32.), 3:3 Fynn Jonathan Schneider (34.), 3:4 Fabian Kleinjunge (54.), 3:5 Alia Camara (70.), 4:5 Gesue Messina (90.+2), 5:5 Khalil El Hantour (90.+4)
TS Struck – Türkiyemspor Remscheid 5:0
TS Struck: Lars Gajewski, Dennis Durak-Hidalgo, Jan Stahlmann (66. Martin Krauß), Sergen Berat Bozdas, Joel Moretti Martins, Alessandro Giuseppe Costanzo (53. Haydar Akman), Elham Martins Bekiri, Talha Özkan (53. Mefa Er), Moussa Toure, Edi Buzhala, Maximo de Lima (45. Sinan Ceyhan) - Trainer: Mustafa Günlü
Türkiyemspor Remscheid: - Trainer: Oliver Hippler - Trainer: Salih Özuzun - Trainer: Ismet Sutkovic
Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Jan Stahlmann (10.), 2:0 Sergen Berat Bozdas (30.), 3:0 Talha Özkan (36.), 4:0 Mefa Er (61.), 5:0 Elham Martins Bekiri (81.)
19. Spieltag
08.02.26 SSV Bergisch Born II - TuRa Remscheid-Süd
08.02.26 Genclerbirligi Opladen - TG Hilgen
08.02.26 Türkiyemspor Remscheid - SSV Lützenkirchen
08.02.26 SC 08 Radevormwald - Dabringhauser TV
08.02.26 Hastener TV - SC Leichlingen
08.02.26 SSV Dhünn - TuS Quettingen
08.02.26 GSV Langenfeld II - SC Ayyildiz Remscheid
08.02.26 BV Bergisch Neukirchen - SV 09/35 Wermelskirchen II
