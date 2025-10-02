 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Spitzenreiter SG Empfingen reist zum Schlusslicht Spvgg Freudenstadt

Landesliga Württemberg, Staffel 3: Die Übersicht aller Partien des 10. Spieltags

Verlinkte Inhalte

LL Württemberg St. 3
SSC Tübingen
VfL Pfullin.
Balingen II
FC Albstadt

Am zehnten Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3, stehen die Duelle zwischen den Spitzenmannschaften im Fokus, während die Teams im Tabellenkeller versuchen, wertvolle Punkte zu sichern. SG Empfingen, SV Nehren und TSG Balingen II kämpfen um die Spitzenpositionen, während Spvgg Freudenstadt weiterhin auf den ersten Saisonsieg wartet. Die Ausgeglichenheit im Mittelfeld sorgt zudem für spannende Begegnungen, bei denen jeder Punkt zählt.

---

Sa., 04.10.2025, 15:30 Uhr
Spvgg Freudenstadt
Spvgg FreudenstadtFreudenst.
SG Empfingen
SG EmpfingenSG Empfingen
15:30

Spvgg Freudenstadt empfängt SG Empfingen. Die Gastgeber hoffen auf den ersten Saisonsieg, während Empfingen die Chance hat, die Tabellenführung zu festigen und die Serie der bisherigen Spiele weiter auszubauen.

Sa., 04.10.2025, 15:30 Uhr
FC 07 Albstadt
FC 07 AlbstadtFC Albstadt
SSC Tübingen
SSC TübingenSSC Tübingen
15:30

FC 07 Albstadt trifft auf SSC Tübingen. Beide Teams benötigen Punkte, um den Anschluss an das Mittelfeld zu halten und sich von der Abstiegszone weiter zu entfernen.

Sa., 04.10.2025, 15:30 Uhr
TSV Harthausen/Scher
TSV Harthausen/ScherHartha./Sch.
VfL Mühlheim
VfL MühlheimVfL Mühlheim
15:30

TSV Harthausen/Scher empfängt VfL Mühlheim. Harthausen/Scher will zu Hause wichtige Zähler sammeln, um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld zu sichern. Mühlheim hingegen strebt Auswärtspunkte an, um die Lage im unteren Tabellendrittel zu verbessern.

Sa., 04.10.2025, 15:30 Uhr
VfB Bösingen
VfB BösingenBösingen
SV Seedorf
SV SeedorfSV Seedorf
15:30

VfB Bösingen empfängt SV Seedorf. Die Gastgeber möchten die Heimstärke nutzen, um sich in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren, während Seedorf dringend Punkte benötigt, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren.

Sa., 04.10.2025, 15:30 Uhr
BSV 07 Schwenningen
BSV 07 SchwenningenBSV Schwenn.
TuS Ergenzingen
TuS ErgenzingenErgenzingen
15:30

BSV 07 Schwenningen trifft auf TuS Ergenzingen. Schwenningen hofft, die Serie fortzusetzen und wichtige Punkte im Aufstiegsrennen zu sammeln. Ergenzingen ist auswärts gefordert, um im oberen Mittelfeld Anschluss zu halten.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SV Nehren
SV NehrenSV Nehren
SV Zimmern
SV ZimmernSV Zimmern
15:00

SV Nehren empfängt SV Zimmern. Beide Teams stehen im vorderen Tabellendrittel, wobei Nehren mit einem Sieg die Tabellenführung sichern könnte und Zimmern die Chance hat, den Rückstand auf die Spitze zu verkürzen.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SC 04 Tuttlingen
SC 04 Tuttlingen04Tuttlingen
VfL Pfullingen
VfL PfullingenVfL Pfullin.
15:00

SC 04 Tuttlingen trifft auf VfL Pfullingen. Tuttlingen will mit einem Heimsieg die Position im oberen Tabellendrittel verteidigen. Pfullingen benötigt Punkte dringend, um sich aus der Abstiegszone zu befreien.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TSG Balingen
TSG BalingenBalingen II
VfL Nagold
VfL NagoldVfL Nagold
15:00

TSG Balingen II empfängt VfL Nagold. Balingen II möchte die Serie der bisherigen Spiele bestätigen und die Position auf dem Podium verteidigen, während Nagold auf einen Auswärtssieg aus ist, um weiter an den Spitzenplätzen dran zu bleiben.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 02.10.2025, 15:00 Uhr
Timo BabicAutor