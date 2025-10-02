Spitzenreiter SG Empfingen reist zum Schlusslicht Spvgg Freudenstadt

Sa., 04.10.2025, 15:30 Uhr
Spvgg Freudenstadt empfängt SG Empfingen. Die Gastgeber hoffen auf den ersten Saisonsieg, während Empfingen die Chance hat, die Tabellenführung zu festigen und die Serie der bisherigen Spiele weiter auszubauen.
FC 07 Albstadt trifft auf SSC Tübingen. Beide Teams benötigen Punkte, um den Anschluss an das Mittelfeld zu halten und sich von der Abstiegszone weiter zu entfernen.
TSV Harthausen/Scher empfängt VfL Mühlheim. Harthausen/Scher will zu Hause wichtige Zähler sammeln, um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld zu sichern. Mühlheim hingegen strebt Auswärtspunkte an, um die Lage im unteren Tabellendrittel zu verbessern.
VfB Bösingen empfängt SV Seedorf. Die Gastgeber möchten die Heimstärke nutzen, um sich in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren, während Seedorf dringend Punkte benötigt, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren.
BSV 07 Schwenningen trifft auf TuS Ergenzingen. Schwenningen hofft, die Serie fortzusetzen und wichtige Punkte im Aufstiegsrennen zu sammeln. Ergenzingen ist auswärts gefordert, um im oberen Mittelfeld Anschluss zu halten.
SV Nehren empfängt SV Zimmern. Beide Teams stehen im vorderen Tabellendrittel, wobei Nehren mit einem Sieg die Tabellenführung sichern könnte und Zimmern die Chance hat, den Rückstand auf die Spitze zu verkürzen.
SC 04 Tuttlingen trifft auf VfL Pfullingen. Tuttlingen will mit einem Heimsieg die Position im oberen Tabellendrittel verteidigen. Pfullingen benötigt Punkte dringend, um sich aus der Abstiegszone zu befreien.
TSG Balingen II empfängt VfL Nagold. Balingen II möchte die Serie der bisherigen Spiele bestätigen und die Position auf dem Podium verteidigen, während Nagold auf einen Auswärtssieg aus ist, um weiter an den Spitzenplätzen dran zu bleiben.