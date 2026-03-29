Spitzenreiter setzt sich ab, Wechsel auf dem zweiten Tabellenplatz

– Foto: Andreas Krause

Am Pokalwochenende ging der Titelkampf in der LOTTO-Landesliga Süd in die nächste Runde. Mit der SG Reppichau und dem SV Blau-Weiß Farnstädt waren zwei Teams aus dem Spitzentrio bereits am Sonnabend gefordert. Am Sonntag zog der CFC Germania nach - und eroberte mit einem furiosen Auswärtssieg den zweiten Tabellenplatz.

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Dem VfB Gräfenhainichen ist der Sprung in das Spitzenquartett der LOTTO-Landesliga Süd gelungen. Nach dem 2:1-Auswärtssieg beim 1. FC Zeitz grüßt die Truppe von Trainer Richard Selka vom vierten Tabellenplatz. Eric Krogmann (58.) und Till Stockmann (63.) brachten die Gäste mit zwei Treffern kurz hintereinander auf Kurs. Den Zeitzern gelang nur noch der Anschlusstreffer durch Leon Devant per Elfmeter (89.).

Nach dem gewonnenen Spitzenspiel bei Turbine Halle hat es der SV Blau-Weiß Farnstädt am Sonnabend verpasst, nachzulegen. Beim TSV Leuna musste sich der Tabellenzweite mit 0:3 geschlagen geben. Nach der Führung durch Julian Lubich (36.) war ein Knackpunkt des Spiels in der 48. Minute. Für ein Handspiel außerhalb seines Strafraums sah Gästekeeper Christopher Kuhnt die Rote Karte. Die numerisch Überzahl in der Schlusshalbenstunde nutzten die Leunaer durch Lubich (74.) und Felix Murke (79.) aus. So mussten die Farnstädter die SG Reppichau an der Spitze wieder auf vier Punkte davonziehen lassen.

Souverän hat Spitzenreiter SG Reppichau seine Heimaufgabe gegen den seit dem Winter aufstrebenden SV Edelweiß Arnstedt gewonnen. Durch Yehor Petrov (16.), Oleh Shtohryn (25.) und Fernando Spremberg (32.) lag der Tabellenführer bereits nach einer guten halben Stunde mit 3:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel brachte Jonathan Nönning die Edelweißen zwar mit einem Elfmeter auf die Anzeigetafel (52.), schnell antworteten jedoch Petrov (54.) und Jacub Nowakowski (57.) für die Reppichauer. Patrick Neigenfink konnte für die Gäste nur noch Ergebniskosmetik betreiben (73.). So landete die SG Reppichau im elften Heimspiel den achten Sieg - und baute seinen Vorsprung gegenüber dem SV Blau-Weiß Farnstädt wieder auf vier Punkte aus.