Spitzenreiter setzt sich ab, später Jubel für zwei Verfolger

Am 14. Spieltag hat der SSC Weißenfels seine Tabellenführung in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt ausgebaut - durch einen Last-Minute-Erfolg am Freitagabend. Die Verfolger aus Bitterfeld-Wolfen und Dessau jubelten am Sonnabend ebenfalls erst spät.

Elia Friebe hat es schon wieder getan! In der sechsten Minute der Nachspielzeit schoss der Torjäger vom Dienst den SV Dessau 05 am Sonnabend zum 1:0-Auswärtssieg beim SSV Havelwinkel Warnau. Für den Neuzugang aus Sandersdorf war es bereits der 19. Treffer. Damit ist Friebe für 58 Prozent der 33 Dessauer Saisontore verantwortlich. Mit den Nullfünfern steht der erfolgreichste Angreifer der Verbandsliga auf Tabellenplatz vier.

Nach zuvor sechs Partien ohne Niederlage musste sich der VfB Merseburg am Freitagabend zum ersten Mal wieder geschlagen geben. Angeführt von Doppelpacker Dominic Winkler siegte der BSV Halle-Ammendorf daheim mit 3:0 - und zog so in der Tabelle aufgrund der besseren Tordifferenz an den punktgleichen Merseburgern (26 Zähler) vorbei.

Zwischenzeitlich hatte es nach einem perfekten Debüt für Maximilian Dentz beim SC Bernburg ausgesehen. Schon nach 14 Minuten führten die Bernburger im ersten Spiel unter ihrem neuen Trainer mit 2:0 gegen den SV Westerhausen. Nach der Pause meldeten sich die Gäste allerdings zurück und fuhren mit einem 2:2-Remis zurück zum Wolfsberg.

Eine Stunde hatten sich die Spieler, Schiedsrichter und Zuschauer am Freitagabend gedulden müssen. Dann wurde die Partie zwischen dem SV Fortuna Magdeburg und dem Haldensleber SC doch noch angepfiffen. Aufgrund eines defekten Flutlichtmastes verzögerte sich der Start, zwischenzeitlich stand eine Absage im Raum. Gespielt werden konnte dann aber doch noch, Treffer bekamen die 130 Zuschauer allerdings keine zu sehen. Im siebten Heimspiel der Saison gingen die Fortunen zum ersten Mal nicht als Sieger vom Platz.

Justin Puphal hat den SSC Weißenfels am Freitagabend erlöst. Nach einem Freistoß traf der 19-Jährige in der 89. Minute zum 1:0-Auswärtssieg des Spitzenreiters bei Schlusslicht SG Rot-Weiß Thalheim. Mit dem sechsten Dreier in Folge setzte sich der Tabellenführer an der Spitze weiter ab, weil der SV Fortuna Magdeburg nicht gewann.

Spät hat der 1. FC Bitterfeld-Wolfen am Samstag noch gejubelt - und ist so in der Tabelle mit dem SV Fortuna Magdeburg gleichgezogen. Mit 2:0 setzte sich die Elf von Peer Rosemeier gegen den VfB Sangerhausen durch. Vitaliy Sumka traf für den Tabellendritten doppelt (85., 88.).

Auch der FSV Barleben hatte am Sonnabend einen späten Grund zur Freude. In der 89. Minute traf Sean-Niklas Priese zum 1:1-Ausgleich beim SV Eintracht Emseloh. So brachte der FSV vom siebten Auswärtsspiel der Saison den ersten Zähler aus der Ferne mit.

Ebenfalls mit einem 1:1-Unentschieden endete am Samstag das Aufeinandertreffen zwischen dem SV Blau-Weiß Zorbau und dem SV Blau-Weiß Dölau. Aaron Sothen für die Hausherren (13.) und Justin Kreideweiß für die Gäste per Elfmeter (33.) erzielten schon im ersten Durchgang die Tore.

_________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!