 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligabericht

Spitzenreiter Sendling II behält Nerven und baut Tabellenführung aus!

19. Spieltag

von Helmut Kampa · Heute, 16:40 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sascha Hecken

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B-Klasse 4
FC Bosna II
Forstenried III
SV Mü. West IV
MUC-Solln III

Heute, 13:00 Uhr
BSC Sendling München
BSC Sendling MünchenBSC Sendling II
TSV Turnerbund München
TSV Turnerbund MünchenTurnerbund II
4
2
Abpfiff

5. BSC Sendling München II – TSV Turnerbund München II 4:2

Schlagzeile: Spitzenreiter Sendling II behält Nerven und baut Tabellenführung aus!

Bericht: In einem turbulenten Spiel setzte sich BSC Sendling II mit 4:2 gegen Turnerbund II durch. Nach frühem Rückstand drehte der Tabellenführer die Partie dank starker Offensive. Mit diesem Erfolg festigt BSC Sendling II Platz 1 (35 Punkte), während Turnerbund II weiterhin auf dem 10. Rang (14 Punkte) strauchelt.

Heute, 11:00 Uhr
TSV München-Solln
TSV München-SollnMUC-Solln III
TSV Forstenried-München
TSV Forstenried-MünchenForstenried III
Abgesagt

Heute, 11:00 Uhr
Latino Munich
Latino MunichLatino Munic
FC Bosna i Hercegovina München 1993
FC Bosna i Hercegovina München 1993FC Bosna II
2
0
Abpfiff

3. Latino Munich – FC Bosna i Hercegovina München 1993 II 2:0

Schlagzeile: Latino Munich siegt souverän und bleibt im Aufstiegsrennen dabei!

Bericht: Latino Munich zeigte eine konzentrierte Leistung und setzte sich am 29.03. mit 2:0 gegen Bosna II durch. Die Hausherren dominierten Ball und Gegner, während Bosna nur selten gefährlich wurde. Mit dem Sieg springt Latino Munich auf Platz 3 (31 Punkte) und bleibt in Schlagdistanz zur Spitze. Bosna II verharrt weiter auf dem Abstiegsplatz 11 (10 Punkte).

Heute, 12:30 Uhr
FC Viktoria München
FC Viktoria MünchenFC Viktoria
SV München West
SV München WestSV Mü. West IV
5
1
Abpfiff

4. FC Viktoria München – SV München West IV 5:1

Schlagzeile: Viktoria München stürmt mit Kantersieg zurück in die Top 4!

Bericht: Ein Offensivfeuerwerk erlebten die Zuschauer bei Viktoria München. Mit 5:1 wurde München West IV klar besiegt. Viktoria überzeugte durch schnelle Kombinationen und eiskalte Chancenverwertung. Der Dreier bringt Viktoria auf Platz 4 (29 Punkte), während München West IV auf Rang 9 (19 Punkte) bleibt und sich nach unten orientieren muss.

Fr., 27.03.2026, 20:00 Uhr
FC Fürstenried
FC FürstenriedFC Fürstenri II
FC Alemannia München
FC Alemannia MünchenAlemannia M. II
4
1
Abpfiff

1. FC Fürstenried II – FC Alemannia München II 4:1

Schlagzeile: Fürstenried II fegt Alemannia II vom Platz und klettert in der Tabelle!

Bericht: Die zweite Mannschaft des FC Fürstenried zeigte am 27.03. eine überzeugende Leistung und gewann klar mit 4:1 gegen Alemannia II. Früh ging Fürstenried durch druckvolles Spiel in Führung und ließ den Gästen keine Chance, entscheidend zurückzukommen. Mit diesem Sieg verbessert sich Fürstenried II auf Platz 6 (23 Punkte), während Alemannia II nach der Niederlage auf Rang 8 (22 Punkte) abrutscht.

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