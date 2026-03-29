– Foto: Sascha Hecken

5. BSC Sendling München II – TSV Turnerbund München II 4:2

Schlagzeile: Spitzenreiter Sendling II behält Nerven und baut Tabellenführung aus! Bericht: In einem turbulenten Spiel setzte sich BSC Sendling II mit 4:2 gegen Turnerbund II durch. Nach frühem Rückstand drehte der Tabellenführer die Partie dank starker Offensive. Mit diesem Erfolg festigt BSC Sendling II Platz 1 (35 Punkte), während Turnerbund II weiterhin auf dem 10. Rang (14 Punkte) strauchelt.

3. Latino Munich – FC Bosna i Hercegovina München 1993 II 2:0 Schlagzeile: Latino Munich siegt souverän und bleibt im Aufstiegsrennen dabei! Bericht: Latino Munich zeigte eine konzentrierte Leistung und setzte sich am 29.03. mit 2:0 gegen Bosna II durch. Die Hausherren dominierten Ball und Gegner, während Bosna nur selten gefährlich wurde. Mit dem Sieg springt Latino Munich auf Platz 3 (31 Punkte) und bleibt in Schlagdistanz zur Spitze. Bosna II verharrt weiter auf dem Abstiegsplatz 11 (10 Punkte).

4. FC Viktoria München – SV München West IV 5:1 Schlagzeile: Viktoria München stürmt mit Kantersieg zurück in die Top 4! Bericht: Ein Offensivfeuerwerk erlebten die Zuschauer bei Viktoria München. Mit 5:1 wurde München West IV klar besiegt. Viktoria überzeugte durch schnelle Kombinationen und eiskalte Chancenverwertung. Der Dreier bringt Viktoria auf Platz 4 (29 Punkte), während München West IV auf Rang 9 (19 Punkte) bleibt und sich nach unten orientieren muss.