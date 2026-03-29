5. BSC Sendling München II – TSV Turnerbund München II 4:2
Schlagzeile: Spitzenreiter Sendling II behält Nerven und baut Tabellenführung aus!
Bericht: In einem turbulenten Spiel setzte sich BSC Sendling II mit 4:2 gegen Turnerbund II durch. Nach frühem Rückstand drehte der Tabellenführer die Partie dank starker Offensive. Mit diesem Erfolg festigt BSC Sendling II Platz 1 (35 Punkte), während Turnerbund II weiterhin auf dem 10. Rang (14 Punkte) strauchelt.
3. Latino Munich – FC Bosna i Hercegovina München 1993 II 2:0
Schlagzeile: Latino Munich siegt souverän und bleibt im Aufstiegsrennen dabei!
Bericht: Latino Munich zeigte eine konzentrierte Leistung und setzte sich am 29.03. mit 2:0 gegen Bosna II durch. Die Hausherren dominierten Ball und Gegner, während Bosna nur selten gefährlich wurde. Mit dem Sieg springt Latino Munich auf Platz 3 (31 Punkte) und bleibt in Schlagdistanz zur Spitze. Bosna II verharrt weiter auf dem Abstiegsplatz 11 (10 Punkte).
4. FC Viktoria München – SV München West IV 5:1
Schlagzeile: Viktoria München stürmt mit Kantersieg zurück in die Top 4!
Bericht: Ein Offensivfeuerwerk erlebten die Zuschauer bei Viktoria München. Mit 5:1 wurde München West IV klar besiegt. Viktoria überzeugte durch schnelle Kombinationen und eiskalte Chancenverwertung. Der Dreier bringt Viktoria auf Platz 4 (29 Punkte), während München West IV auf Rang 9 (19 Punkte) bleibt und sich nach unten orientieren muss.
1. FC Fürstenried II – FC Alemannia München II 4:1
Schlagzeile: Fürstenried II fegt Alemannia II vom Platz und klettert in der Tabelle!
Bericht: Die zweite Mannschaft des FC Fürstenried zeigte am 27.03. eine überzeugende Leistung und gewann klar mit 4:1 gegen Alemannia II. Früh ging Fürstenried durch druckvolles Spiel in Führung und ließ den Gästen keine Chance, entscheidend zurückzukommen. Mit diesem Sieg verbessert sich Fürstenried II auf Platz 6 (23 Punkte), während Alemannia II nach der Niederlage auf Rang 8 (22 Punkte) abrutscht.