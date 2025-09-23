Spitzenreiter-Schreck Verflassen: »Richtiges Feuerwerk abgebrannt«

Der 24-Jährige gehört bei dem Klub aus dem Plattlinger Stadtteil seit Jahren zu den Leistungsträgern, trat bisher aber nur ab und an als Torschütze in Erscheinung. "Vielleicht ändert sich das jetzt", lacht die Nummer 10 des Meisters der A-Klasse Deggendorf, der es nach 19(!) Jahren zurück in die Kreisklasse schaffte. "Diesen Erfolg haben wir gebührend gefeiert und mit seinem Heimatverein Meister zu werden, ist eine schöne Geschichte", sagt Verflassen, der für noch keinen anderen Klub als den SV Pankofen gekickt hat: "Es gab schon die eine oder andere Anfrage, aber für mich war das nie ein Thema, da ich mich beim SVP sehr wohl fühle und zudem mit meinen Kumpels zusammenspielen kann. Auch von Vereinsseite wird sehr viel getan, damit etwas voran geht. Sportlich wollen wir natürlich den Klassenerhalt schaffen und uns auf Sicht in der Kreisklasse etablieren. Diese Liga ist für unseren Klub optimal. Wir haben einige schöne Derbys, aber auch interessante Duelle mit Traditionsvereinen wie Vilshofen und Eging."







Nach zuvor vier sieglosen Matches in Folge war die Aufstiegseuphorie allerdings dahin und vor dem Match gegen Spitzenreiter FC Künzing wurde intern auch Tacheles geredet. "Die letzten Wochen waren schwierig. Wir hatten zwar immer wieder eine Reihe von Ausfälle zu beklagen, haben aber auch schlecht gespielt. Unser Potenzial bringen wir leider noch viel zu selten aufs Feld. Gegen Künzing II haben wir es mal wieder geschafft und gezeigt, was in uns steckt und ein richtiges Feuerwerk abgebrannt. Dieser tolle Sieg gibt uns hoffentlich Auftrieb für die kommenden Wochen", hofft David Verflassen, der die Partie gegen die "Römer" wohl noch lange in Erinnerung behalten wird. "Klar habe ich mich riesig über meinen Viererpack gefreut. Ob ich einen solchen allerdings so schnell nochmal schaffe, wage ich zu bezweifeln", schmunzelt das Pankofener Eigengewächs .