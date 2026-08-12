Spitzenreiter scheitert mehrmals vom Punkt

Ilias Kalampoukas behielt die Nerven und verwandelte den entscheidenden Strafstoß im Elfmeterschießen zum 5:3-Sieg des FV Fischbach in Friedrichsthal – Foto: Massimo Amato

Die Gäste aus Quierschied begannen forsch, ließen erst gar nicht erkennen, dass sie nach dem Aufstieg am Franzschacht als Außenseiter antraten und gingen durch Vittorio Renda nach 28 Minuten in Führung. Doch Renda selbst war es in der 39. Minute, der den Gastgeber mit einem Eigentor wieder ins Spiel brachte. Ein Strafstoßtor von Neuzugang Robin Vogtland schien die Begegnung in die erwarteten Bahnen zu führen (70.), doch Lars Weinmann traf für die nie aufgebenden Gäste sieben Minuten später zum Ausgleich. In der Schlussphase hätte der eingewechselte Marco Caligiuri mit einem weiteren Strafstoß alles klar machen können, scheiterte aber. Da im Kreispokal die Verlängerung entfällt, kam es gleich zum Elfmeterschießen. Für Fischbach trafen Maurice Alexander Bölk, Lars Weinmann, Fabian Weinmann und Luciano Martin, für den Sportclub Caligiuri, Mike Merl und Marius Neu. Nachdem Maximilian Bach seinen Elfer vergab, konnte Ilias Kalampoukas Fischbach in die dritte Runde schießen.

Marc Birkenbach, der Trainer des SC Friedrichsthal sagte nach der Begegnung: "Wir haben versäumt, die Fehler des Gegners auszunutzen und unsere Chancen nicht verwertet. Nach dem guten Saisonstart, der noch nicht viel bedeutet, ist das nun eine kleine Delle. Aber es geht in der Liga am Sonntag weiter. Wir haben in den bisherigen Spielen gute Energie auf den Platz gebracht, heute hat vielleicht ein wenig gefehlt, um in der regulären Spielzeit zu gewinnen. Der letzte Tick, um das Spiel für uns zu entscheiden, hat gefehlt. Wir hätten nach 20 Minuten klar führen können. Marco Caligiuri wird am Sonntag wieder beginnen. Das ist dann der gleiche Kader wie heute."

Vincenzo Simonetta vom siegreichen FV Fischbach meinte: "Wir haben es in der ersten Hälfte sehr gut gemacht, auch wenn Friedrichsthal uns da anfangs etwas überlegen war. Wir haben die Räume zugemacht, da muss ich sagen, dass diejenigen, die heute von Anfang an spielten, es super gemacht haben. Wir haben einige Spieler draußen gelassen, die am Sonntag gegen den FC Neuweiler wieder dabei sind. Wir haben dann auch verdient geführt, kassieren dann aber den Ausgleich. In der zweiten Hälfte konnten wir nicht mehr wechseln und bekommen noch den Elfmeter gegen uns. Da hat viel gegen uns gesprochen und wenn der drin ist, sind wir raus. Aber wir haben das überstanden. Wir haben auch die Unterzahl überstanden, als Massimo Amato mit einem Krampf raus musste. Er wird am Sonntag aber wohl spielen können. Wir bekommen nach und nach Urlauber zurück. Die Gegner haben Erfahrung in der Liga, wir müssen uns da reinkämpfen, schön spielen bringt da wenig. Friedrichsthal wird dahingegen weit vorne landen, wähernd wie aufgestiegen sind und noch viel lernen müssen. Dafür war das Spiel heute gut. Wir müssen Sonntag für Sonntag diese Moral zeigen. Deshalb war es gut, dass diejenigen, die die ersten Spiele nicht dabei waren, sich heute zeigen konnten."