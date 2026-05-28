Spitzenreiter schaut zu, Rostocker Derby im engen Abstiegskampf

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In der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern steht der 28. Spieltag an, der im Titelkampf und Abstiegskampf richtungsweisend sein wird. Während Tabellenführer 1. FC Neubrandenburg 04 spielfrei ist, wollen der Tabellenzweite Malchower SV 90 beim Greifswalder FC II und der drittplatzierte FC Mecklenburg Schwerin beim FC Förderkader Rene Schneider wichtige Punkte im ungemein engen Dreikampf um die Meisterschaft sammeln. Im Tabellenkeller kommt es zum brisanten Stadtderby zwischen dem SV Hafen Rostock 1961 und dem punktgleichen Rostocker FC. Zudem empfängt der formstarke MSV Pampow den sieglosen SV Warnemünde. Das Schlusslicht Güstrower SC 09 klammert sich beim Penzliner SV an die letzte Chance auf den Klassenerhalt. Komplettiert wird der Spieltag durch die spannenden tabellarischen Nachbarschaftsduelle zwischen dem FSV Bentwisch und FSV Kühlungsborn sowie dem FC Schönberg 95 gegen den SV Pastow.

Für den Tabellenzweiten aus Malchow zählt im engen Meisterrennen nur ein Sieg, um die imposante Serie von sechs Dreiern in Folge auszubauen und in der Rückrunde ungeschlagen zu bleiben. Die formstarke Mannschaft von Trainer Sven Lange drehte am vergangenen Wochenende einen Rückstand gegen den FC Schönberg 95 noch in einen wertvollen Sieg. Nun gastiert das Team beim zehntplatzierten Greifswalder FC II, der unter Peter Mihajlovic seit acht Partien auf einen Erfolg wartet und zuletzt beim FSV Kühlungsborn deutlich unterlag. Bereits im Hinspiel behielt Malchow mit einem torreichen Sieg die Oberhand, nachdem die Greifswalder zwischenzeitlich einen Rückstand ausgleichen konnten.

Der Tabellenzwölfte aus Pampow hat sich mit zwei Siegen nacheinander, darunter jüngst ein später Erfolg gegen den Tabellenletzten Güstrower SC 09, aus dem tiefen Tabellenkeller herausgearbeitet. Die Mannschaft von Peter Waack trifft auf den direkten Tabellennachbarn aus Warnemünde, der nach sieben sieglosen Spielen in Folge dringend ein Erfolgserlebnis benötigt. Das von Martin Schröder trainierte Team gab im letzten Spiel gegen den FC Förderkader Rene Schneider eine knappe Führung in der Schlussphase aus der Hand und verlor zudem zwei Spieler durch Platzverweise. Nach einem torlosen Unentschieden im ersten Aufeinandertreffen geht es in diesem direkten Duell um eminent wichtige Zähler für den endgültigen Klassenerhalt. ---

Sa., 30.05.2026, 14:00 Uhr FSV Bentwisch Bentwisch FSV Kühlungsborn Kühlungsborn 14:00 PUSH

In diesem direkten tabellarischen Nachbarschaftsduell empfängt der Sechstplatzierte den exakt punktgleichen Tabellenfünften. Die Gäste aus Kühlungsborn, trainiert von Robert Franke, reisen mit viel Selbstvertrauen an, nachdem sie in ihrer letzten Begegnung einen souveränen Sieg gegen den Greifswalder FC II einfahren konnten. Die Mannschaft von Anton Müller möchte sich vor heimischer Kulisse behaupten und in der Tabelle an den starken Gästen vorbeiziehen. Dass beide Teams sich qualitativ auf absoluter Augenhöhe begegnen, zeigte bereits das mitreißende Hinspiel, welches nach einem wilden Schlagabtausch und späten Toren mit einem Unentschieden endete. ---

Sa., 30.05.2026, 14:00 Uhr Penzliner SV Penzliner SV Güstrower SC 09 Güstrower SC 14:00 PUSH

Für das Tabellenschlusslicht aus Güstrow gleicht diese Partie einem Endspiel, da bei acht Punkten Rückstand auf die Konkurrenz bei nur noch neun zu vergebenden Zählern einzig Siege den fast besiegelten Abstieg noch theoretisch abwenden können. Die zuletzt von Co-Trainer Tim Peters betreute Mannschaft musste in der Vorwoche gegen den MSV Pampow eine schmerzhafte und späte Niederlage verkraften. Gastgeber Penzliner SV belegt aktuell den neunten Rang und möchte nach zwei Niederlagen in Serie, darunter das jüngste Spiel gegen den SV Pastow, wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Das von Alexander Migeod gecoachte Heimteam trennte sich im ersten Vergleich nach einem umkämpften Spielverlauf mit einem Unentschieden von den abstiegsbedrohten Güstrowern. ---

Sa., 30.05.2026, 14:00 Uhr SV Hafen Rostock 1961 SV Hafen Rostocker FC Rostocker FC 14:00 PUSH

Im absoluten Abstiegsgipfel empfängt der Tabellendreizehnte SV Hafen den punktgleichen Tabellenvierzehnten Rostocker FC um den rettenden Platz 13, was diese Begegnung extrem emotional und bedeutungsvoll für beide Mannschaften macht. Das Team von Enrico Neitzel wartet seit fünf Begegnungen auf einen Sieg und musste zuletzt eine deutliche Niederlage gegen den Spitzenreiter aus Neubrandenburg hinnehmen. Die Gäste unter Tobias Schulz holten hingegen kürzlich nach einem wechselhaften Spielverlauf mit Rückstand und zwischenzeitlicher Führung ein beachtliches Unentschieden gegen den Favoriten aus Schwerin. Im Hinspiel dieser Saison bewies Hafen starke Moral und drehte einen frühen Rückstand noch in einen knappen Auswärtssieg. ---

Sa., 30.05.2026, 15:00 Uhr FC Förderkader Rene Schneider Förderkader FC Mecklenburg Schwerin Meck SN 15:00 PUSH

Die Gäste aus Schwerin sind im meisterschaftsentscheidenden Dreikampf auf den dritten Platz abgerutscht und stehen auswärts extrem unter Druck, um nicht den Anschluss an die Spitze zu verlieren. Das Team von André Sevecke verzeichnete zuletzt zwei Unentschieden in Serie und kassierte gegen den Rostocker FC den späten Ausgleich per Elfmeter. Die Hausherren, gecoacht von Marcel Jankowski, rangieren im gesicherten Mittelfeld auf Platz acht und feierten jüngst einen dramatischen Last-Minute-Sieg gegen den SV Warnemünde. Im Hinspiel dominierten die Schweriner das Geschehen und sicherten sich einen ungefährdeten Sieg, den sie für ihre Titelambitionen nun zwingend wiederholen müssen. ---

So., 31.05.2026, 14:00 Uhr FC Schönberg 95 FC Schönberg SV Pastow SV Pastow 14:00 PUSH