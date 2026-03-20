Spitzenreiter SC Rapid Lübeck empfängt Schlusslicht SV Eichede II

– Foto: Volkhard Patten

Am 23. Spieltag der Landesliga Holstein trifft Tabellenführer SC Rapid Lübeck auf das Schlusslicht SV Eichede II. Nach der überraschenden Niederlage in Hartenholm steht Rapid unter Druck, während Eichede II weiterhin auf einen wichtigen Erfolg wartet.

SC Rapid Lübeck steht nach 21 Spielen mit 47 Punkten an der Tabellenspitze, punktgleich mit dem VfB Lübeck II. Am letzten Spieltag unterlag Rapid beim TuS Hartenholm mit 0:2, ein Rückschlag im Titelrennen, den die Mannschaft nun ausbügeln will.

Morgen, 17:30 Uhr SC Rapid Lübeck Rapid Lübeck SV Eichede SV Eichede II 17:30 live PUSH







SV Eichede II ist mit 12 Punkten aus 19 Partien Tabellenletzter. Im vergangenen Spiel gegen TSV Pansdorf endete die Begegnung torlos 0:0. Ein Sieg bei Rapid wäre für die Mannschaft aus Eichede ein dringend benötigter Erfolg.