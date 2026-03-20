 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Spitzenreiter SC Rapid Lübeck empfängt Schlusslicht SV Eichede II

Rapid will nach Niederlage zurück auf die Siegerstraße – Eichede II kämpft um Punkte

von red · Heute, 12:03 Uhr · 0 Leser
– Foto: Volkhard Patten

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LL Holstein
SV Eichede II
Rapid Lübeck

Am 23. Spieltag der Landesliga Holstein trifft Tabellenführer SC Rapid Lübeck auf das Schlusslicht SV Eichede II. Nach der überraschenden Niederlage in Hartenholm steht Rapid unter Druck, während Eichede II weiterhin auf einen wichtigen Erfolg wartet.

SC Rapid Lübeck steht nach 21 Spielen mit 47 Punkten an der Tabellenspitze, punktgleich mit dem VfB Lübeck II. Am letzten Spieltag unterlag Rapid beim TuS Hartenholm mit 0:2, ein Rückschlag im Titelrennen, den die Mannschaft nun ausbügeln will.

Morgen, 17:30 Uhr
SC Rapid Lübeck
SC Rapid LübeckRapid Lübeck
SV Eichede
SV EichedeSV Eichede II
17:30live


SV Eichede II ist mit 12 Punkten aus 19 Partien Tabellenletzter. Im vergangenen Spiel gegen TSV Pansdorf endete die Begegnung torlos 0:0. Ein Sieg bei Rapid wäre für die Mannschaft aus Eichede ein dringend benötigter Erfolg.

Die Partie wird am Samstag, den 21.03.26, um 17:30 Uhr angepfiffen.