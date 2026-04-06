Spitzenreiter SC Oberhummel siegt durch „Sonntagsschuss" in letzter Minute

Die Kurve gekriegt: Die SpVgg Zolling um Andreas Kreitmeier (l.) setzte sich nach einem unglücklichen Halbzeitrückstand noch mit 2:1 gegen den TSV Moosburg durch. – Foto: Michalek

Das Top-Trio der A-Klasse 6 bleibt eng beisammen. In Attaching sorgte eine faire Geste für besondere Aufmerksamkeit beim Spiel.

Das Top-Trio der A-Klasse 6 hielt sich an diesem Spieltag schadlos. Der SC Oberhummel steht nach dem Last-Minute-Sieg gegen die SG Tegernbach/Rudelzhausen weiter an der Tabellenspitze. Dahinter gewannen auch die Teams des SV Oberhaindlfing und der SpVgg Zolling – und bleiben damit auf Tuchfühlung.

SVA Palzing II – TSV Au 3:0 (1:0). Nach dem geschenkten Tor in der ersten Minute hätte es sich seine Truppe deutlich leichter machen können, meinte SVA-Coach Felix Wirth. Allerdings hätten seine Mannen an diesem Tag schlechten Fußball gezeigt. Selbst nach dem Platzverweis für die Gäste – Philipp Rosic sah Gelb-Rot (34.) – sei es nicht viel besser geworden. Einzig bei den Treffern in Hälfte zwei sah Wirth schöne Spielzüge. „Ansonsten war es eines der schwächsten A-Klassen-Spiele.“

Tore: 1:0 Leon Marvin Steinkühler (1.), 2:0 Robin Dölz (54.), 3:0 Paul Goldbrunner (78.).

SpVgg Zolling – TSV Moosburg 2:1 (0:1). Nach einem laut Zolling-Trainer Thomas Brandmaier unglücklichen Pausenrückstand sei seine Elf in der zweiten Halbzeit aufgewacht. Nach der Führung durch einen Doppelschlag habe man weiterhin Druck gemacht, am Ende aber auch Glück gehabt. Denn Keeper Simon Goletz verhinderte in der Schlussphase mit einem Megareflex den Ausgleich und verabschiedete die Gäste damit wohl aus dem Titelrennen.

Tore: 0:1 Peter Rieß (28.), 1:1 Thomas Brandmaier (70.), 2:1 Maximilian Schmid (72.).

FC Moosburg II – SG Eichenfeld Freising 4:1 (3:0). Vom besten Saisonspiel seiner Mannschaft sprach FCM-Trainer Dominik Dorsch nach der Begegnung. Dabei sei die Taktik, tief zu stehen und auf Konter zu setzen, vollkommen aufgegangen. Auf diese Art und Weise fielen alle drei Tore des ersten Abschnitts. In der zweiten Hälfte hätte sich sein Team durch den Gegentreffer nicht beirren lassen und den Sieg verdient nach Hause geschaukelt.

Tore: 1:0/2:0/4:1 Matthias Holzinger (12./27./66.), 3:0 Bernhard Hobmaier (31.), 3:1 Benedikt Feye (54.).

SC Oberhummel – SG Tegernbach/Rudelzhausen 1:0 (0:0). Von den Spielanteilen her sei der Sieg verdient, sagte SCO-Trainer Anton Hirschfeld. Wie der Dreier zustandegekommen ist, sei allerdings als glücklich zu bezeichnen. Denn nachdem seine Mannschaft zuvor viele Chancen verballert hatte, zog Einwechselspieler Tobias Tronich in der Nachspielzeit aus 25 Metern ab. Hirschfeld: „Der Ball ist wie ein Strich ins Tor. Man kann schon von einem Sonntagsschuss sprechen.“

Tor: 1:0 Tobias Tronich (90.+1).

BC Attaching II – SV Oberhaindlfing 1:3 (1:1). SVOA-Trainer Norbert Vogler freute sich über einen „verdienten Sieg“. Ins Schwärmen geriet er aber wegen einer fairen Aktion von BCA-Kicker Marvin Haug: Beim Stand von 1:1 war sich der Schiedsrichter nicht sicher, ob der Ball bei einem SVOA-Schuss die Linie überquert hatte. Vogler: „Dann hat er den Attachinger befragt – und der hat es bejaht. Das habe ich noch nie erlebt. Er hätte sagen können, dass er es nicht gesehen hat.“

Tore: 1:0 Marvin Haug (4.), 1:1/1:2 Matthias Kaindl (26./68.), 1:3 Markus Diemaier (79.).

SC Kirchdorf II – TSV Moosburg 4:1 (0:1). Nach der knappen Pleite in Zolling gerieten die TSV-Fußballer in Kirchdorf in der zweiten Hälfte unter die Räder. Gleich elf Spieler hätten ihm gefehlt, betonte Trainer Andreas Lienhard. Die Führung zur Halbzeit sei glücklich gewesen, anschließend habe man den personellen Aderlass allerdings deutlich gemerkt: „Wir haben mit der halben Zweiten Mannschaft gespielt, und Kirchdorf II hat von oben aufgefüllt.“ Dazu kamen noch eine Rote Karte (Mert Can/49.) und ein Elfmeter. Lienhard: „Der Fußballgott ist nicht auf unserer Seite.“

Tore: 0:1 Maximilian Heinrichs (21.), 1:1/3:1 Simon Gerheim (47., FE/78.), 2:1 Stefan Lohmeier (65.) 4:1 Leon Wildgruber (89.).