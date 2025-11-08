Spitzenreiter Reusrath macht die Tabellenführung mental zu schaffen

Erster gegen Zweiter, überraschender Spitzenreiter gegen den favorisierten Verfolger – oder: SC Reusrath gegen FSV Vohwinkel. Am Sonntag (15.15 Uhr, Sportpark Reusrath) steigt in der Bezirksliga erstmals nach einigen Jahren ein Spitzenspiel mit Reusrather Beteiligung. Mit einem Sieg kann die Heimelf von Trainer Marco Schobhofen dem Teilnehmerfeld auf bis zu sechs Punkte davonziehen.

Denn offenbar scheint bei einigen Akteuren der Kopf eine immer größere Rolle zu spielen. Das Gefühl, nach dem tollen Start das Aufgebaute verlieren zu können, hat sich wohl merklich in die Athleten geschlichen. Neben der laut Schobhofen insgesamt abnehmenden Trainingsqualität durch fehlende Intensität und Spannung zeigte sich diese von Reusrath derzeit eigentlich ungewohnte Unsicherheit beim knappen sowie nicht minder glücklichen 2:1-Erfolg bei Türkgücü Velbert.

Allerdings gibt sich der Coach vor dem großen Aufeinandertreffen skeptisch im Hinblick auf die derzeitige Konkurrenzfähigkeit und mentale Stärke seiner Mannschaft. Denn nach der fast gänzlich absolvierten Hinrunde und seit dem zweiten Spieltag ununterbrochenen Tabellenführung scheint sich unter den Spielern ein ungutes Gefühl zu verbreiten.

Rund 20 Minuten lang machte der SCR demnach ein starkes Auswärtsspiel und ging durch Tore von Pascal Hinrichs (1. Minute) und Luca Piatkowski (6.) schnell in Führung, dann jedoch kam ein Bruch in den Auftritt. „Die Jungs hatten scheinbar das Gefühl, etwas verlieren zu können“, berichtet Schobhofen. So gab es in der zweiten Spielhälfte keine offensive Entlastung mehr. Einzig Torwart Tim Hechler und die insgesamt leidenschaftlich verteidigende Mannschaft verhinderten eine Niederlage. Die Leichtigkeit und Lockerheit vom Saisonbeginn fehlt dem SCR nun schon seit ein paar Wochen.

Spielausgang soll nicht überbewertet werden

Das Team um Schobhofen versucht, durch Trainingsinhalte entsprechende Entspannung zu vermitteln. „Es gibt keinen Grund“, betont der Übungsleiter zu etwaigen Sorgenfalten auf den Stirnen. Zum einen gebe es durch die niedrigen Erwartungen an die Spielzeit keinen Druck, und zum anderen habe sich seine Auswahl die Spitzenposition nach 30 von möglichen 36 erspielten Punkten verdient. „Wir stehen zurecht da oben“, bekräftigt er. Viel mehr als diese Lippenbekenntnisse kann er gleichwohl nicht geben, letztlich liegt es an den Akteuren auf dem Platz, sich ihrer guten Ausgangslage bewusst zu sein.

Dementsprechend nimmt Schobhofen auch vor dem Duell mit Verfolger Vohwinkel am Sonntag den Druck raus. „Ich bin gespannt, ob wir unseren Teil zu einem Topspiel beitragen können“, sagt er zum Duell mit einem der aus seiner Sicht Aufstiegsfavoriten. Wenn der SCR an seine Leistungsgrenze gelange – und das müsse er in jeder Begegnung –, dann sei der Ausgang völlig offen.

Im Erfolgsfall zöge Reusrath der Konkurrenz kurz vor Ende der Hinrunde auf sechs Zähler davon. Welche Bedeutung hätte dieser Umstand dann für den Klub? Laut Schobhofen nur die, dass die Mannschaft das ausgerufene Saisonziel von 40 Punkten bereits nach 13 Spielen nahezu erreicht hat. „Nicht mehr und nicht weniger“, versichert der Trainer – und: „Wir sind weit davon entfernt, Kampfansagen zu machen.“ Mit Sechser Max Richter-Oldekop (krank) und dem Defensivallrounder Leo Luca de Rubertis (Bänderdehnung im Sprunggelenk) fehlen dem SCR zwei wichtige Säulen.