Spitzenreiter Ratingen zeigt dem SC St. Tönis die Grenzen auf

Und kurz darauf auch der erste Treffer. Ein Abstimmungsproblem von Ratingens Innenverteidiger Phil Spillmann und Gomoluch nutzte Morten Heffungs, der den Ball gekonnt mit der Fußspitze über den Keeper lupfte zum 1:0 der Gastgeber (7. Minute). Eingedenk des Rückstands nach nur 81 Sekunden zum Rückrunden-Auftakt gegen Hilden (1:2) merkte Apfeld später süffisant an: „Diesmal haben wir länger durchgehalten, bis wir in Rückstand geraten sind.“

Den Humor hatte der diesmal an der Seitenlinie extrem engagierte Trainer da schon wiedergefunden, was an der Reaktion seiner Mannschaft lag. Die glich nur drei Minuten nach dem 0:1 aus ihrer Sicht schon wieder aus: Armin Deljkovic schickte Linksverteidiger Slone Matondo tief, der verzögerte im Strafraum, Cem Sabanci lief in Position und traf aus kurzer Distanz. Es folgten Chancen auf beiden Seiten: Sven Kreyer, in Abwesenheit von Gianluca Silberbach und Emre Demircan als 04/19-Kapitän unterwegs, schoss zentral über das Tor (11.), Heffungs wurde im Strafraum geblockt (13.), Sabanci schoss knapp vorbei (15.).

Starke Reaktion der Gäste

Mehr und mehr übernahm aber der Tabellenführer das Kommando und belohnte sich: Kreyer legte auf für Bo Lasse Henrichs, und der Rechtsverteidiger ließ einen Gegenspieler aussteigen und schoss aufs Tor – abgefälscht, drin, 2:1 (24.). Es war Henrichs erster Saisontreffer, er ist damit der bereits 16. Torschütze der Ratinger in dieser Spielzeit. Für die Gastgeber verhinderte Torwart Tim Schrick erst noch einen höheren Rückstand, als er den Schuss von Umut Yildiz nach einer Gusic-Einwurf-Flanke entschärfte (34.), doch kurz darauf erhöhten die Gäste dennoch: Spillmann schaltete nach einem verunglückten Abschlag seines Keepers schnell, spielte den Ball lang auf Kreyer, der auf Guiliano Zimmerling ablegte und so dessen Schuss aus spitzem Winkel ermöglichte, der zum Ratinger 3:1 über die Linie rollte (35.).

Es hätte nicht bei diesem Stand zur Pause bleiben müssen: Eghosa Ogbeide kam links in den Strafraum und schoss am langen Pfosten vorbei (41.), wobei sich Apfeld allerdings vernehmlich beim Schiedsrichter beschwerte: „Der kann den Ball doch nicht einfach mit der Hand mitnehmen.“ Im anderen Strafraum sorgte wieder ein Gusic-Einwurf für Gefahr, den Armin Deljkovic auf Kreyer verlängerte, dessen Kopfball Schrick über die Latte lenkte (45.+1).

In die zweite Hälfte startete St. Tönis besser, Dominik Dohmens satter Schuss wurde geblockt (51.), Heffungs setzte einen Kopfball auf das Tor, den Gomoluch im Sprung fing (52.) – und dann jubelten wieder die Ratinger. Sabanci sorgte für einen frühen Ballgewinn, Zimmerling legte das Spielgerät butterweich in den Raum, Kreyer zimmerte es hoch auf den Kasten – Schrick bekam das Geschoss voll ins Gesicht, den Abpraller verwertete der Ratinger Kapitän zum 4:1 (65.). Der Keeper musste danach behandelt werden, versuchte es noch fünf Minuten, musste dann aber nach einer Parade gegen Yildiz doch vom Feld – Kreyer entschuldigte sich noch bei ihm, bevor Simon Sell seinen Platz einnahm.

Statement-Sieg von Ratingen

Der musste nicht mehr hinter sich greifen, das Ergebnis blieb beim 4:1. Und SC-Coach Bekim Kastrati wusste danach nicht, „warum wir dieses Spiel verloren haben“. Der SC-Trainer bemängelte „das Zeitspiel schon in der ersten Hälfte“ vor allem von Gomoluch, musste aber auch anerkennen: „Wir waren gut drin im Spiel, aber dann sieht man die Qualität des Gegners. Er macht aus drei Abschlüssen drei Tore. In der zweiten Hälfte ist es 25 Minuten ein Spiel auf ein Tor, wir machen das 2:3 aber nicht – sonst wäre etwas möglich gewesen. Stattdessen kommt Ratingen einmal vors Tor und macht das 4:1. Den einzigen kleinen Vorwurf, den ich meiner Mannschaft machen kann, ist, dass sie nicht die absolute Leidenschaft gezeigt hat, das Tor zu verteidigen.“

Apfeld sah es naturgemäß etwas anders: „Das muss auch zu Ratingen gehören, dass wir gerade auswärts dem Gegner auch mal den Ball überlassen und auf Konter lauern – was dann auch geklappt hat.“ Die „Mentalität und das Charisma“ nach dem 0:1 freuten den 04/19-Chefcoach ebenso wie die wiedergefundene Effizienz, und so konnte er nach der Niederlage gegen Hilden festhalten: „Das war eine sehr gute Reaktion. Viele haben uns heute hier fallen sehen, aber ein 1:4 auswärts bei St. Tönis ist ein Statement.“