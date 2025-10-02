Spitzenreiter Ratingen in Baumberg gefordert

Den achten Oberliga-Spieltag eröffnen bereits am Freitagnachmittag die aktuell formstarken Sportfreunde Baumberg (SFB) und der derzeit groß auftrumpfende Tabellenführer Ratingen 04/19 (Freitag, 17 Uhr, Sandstraße). Die Ratinger übernahmen am 5. Spieltag durch einen eindrucksvollen 5:0-Erfolg über den 1. FC Kleve die Tabellenführung, während die Baumberger zeitgleich ein 2:2-Remis beim starken Aufsteiger DJK Adler Union Frintrop erreichten und nach unglücklichen Punktverlusten wieder in die Erfolgsspur zurückfanden.

Das prestigeträchtige Duell der beiden langjährigen Rivalen verspricht Hochspannung und Offensivfußball, weil beide Teams den Vorwärtsgang bevorzugen. Die Truppe des neuen 04/19-Trainers Damian Apfeld musste sich zuletzt und zum einzigen Mal beim letztjährigen Vizemeister SpVg. Schonnebeck mit 3:4 geschlagen geben. Danach landete sie drei überlegene Siege und führt mit 16 Punkten und zwei Zählern Vorsprung in der dichtgestaffelten Tabelle die Spitze an – die Mannschaft von SFB-Cheftrainer Salah El Halimi haderte nach der 1:2-Heimniederlage gegen den starken Neuling Holzheimer SG mit dem fehlenden Spielglück, dem anschließenden 2:2 in Frintrop folgten der 2:0-Sieg im Stadtderby gegen den 1. FC Monheim und das 2:2 in der Vorwoche beim Nachbarn VfB Hilden, sodass dem Meister der Saison 2023/24 mit neun Punkten zwei Punkte zum oberen Drittel fehlen, wobei der Vorsprung zur Gefahrenzone ebenfalls nur zwei mickrige Pünktchen beträgt.

El Halimi hatte den benachbarten Gegner vor der Saison auf seiner Rechnung: Die Ratinger, in der SFB-Meistersaison als hochgehandeltes Team nur enttäuschender Siebter, standen fett markiert als Top-Favorit auf seinem Zettel: „Die Mannschaft ist diesmal in der Breite ausgesprochen gut, als auch ausgeglichen aufgestellt und verfügt durch die namhaften und starken Zugänge über ein enorm starkes Potenzial. Der neuformierte Kader macht sich durch seine Leistungsstärke inzwischen bezahlt, denn besonders in der Offensive hat der Gegner schon Feuerwerke abgebrannt“, analysiert der SFB-Coach, der angesichts der Offensivreihen ein temporeiches Spiel sowie einen offenen Schlagabtausch erwartet. „Ratingen hat nicht von ungefähr mit 22 Treffern die beste Offensive und in Emre Demircan mit sieben Einschüssen den treffsichersten Schützen der Liga, der zugleich Dreh- und Angelpunkt ist“, ergänzte er.

El Salimi: "angesichts der Konstellation schauen wir momentan eher nach unten als nach oben"

Der Baumberger Übungsleiter erwartet von seiner Mannschaft allerhöchste Konzentration, um auch gegen den Favoriten zu bestehen: „Unser Dauerrivale hat viele Spieler, die wir in den Griff bekommen müssen, weil sie gegnerische Fehler eiskalt und gnadenlos bestrafen. Wir müssen von der ersten und jeder weiteren Sekunde hellwach sein“, fordert er, „wir dürfen uns während der gesamten Spielzeit keine Fehler erlauben; unsere Chancen hingegen müssen wir effektiv nutzen. Die Ratinger haben nach ihren wilden Spielen beim 5:4 in Hilden und dem 3:4 in Schonnebeck auch in der Defensive zuletzt an Stabilität gewonnen.“

Tatsächlich kassierte die Apfeld-Truppe nur einen Gegentreffer während der letzten drei siegreichen Spiele. „Insofern muss die Abstimmung noch besser werden und wir müssen an die zweite Halbzeit der Vorwoche anknüpfen, als wir nichts zugelassen haben. Andererseits gilt keine Schönspielerei – wir müssen im letzten Drittel entschlossener und durchschlagskräftiger werden. Außerdem wollen wir unbedingt punkten, denn angesichts der Konstellation schauen wir momentan eher nach unten als nach oben. Wir möchten schnellstmöglich Punkte zum Klassenverbleib holen“, betont der Meistercoach, der um den Einsatz von Keeper Daniel Schwabke (Achillessehnen-Verletzung) und Louis Klotz sowie Robin Hömig bangt. Rückblick: Klotz und Hömig waren beim einzigen Heimsieg in elf Spielen seit 2012 auf eigener Anlage dabei – 2019 erzielte Hömig drei Treffer zum 4:0-Sieg. Gianluca Silberbach, Phil Spillmann und Demircan waren damals auf der Gegenseite mit von der Partie – jetzt dürfen alle gespannt sein, wer diesmal besser trifft.