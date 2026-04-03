Spitzenreiter Ratingen erzwingt das Glück ins Sonsbeck

Ratingen „nur“ mit einem 1:0 – Foto: IMAGO/Fotostand

Für das Spiel gegen den Spitzenreiter Ratingen 04/19 hatte sich Oberligist SV Sonsbeck seinen Nebenplatz ausgesucht, auf dem er auch trainiert. Der kleine Rasenplatz verfügt über Flutlicht – nicht unwichtig bei einer Partie, die um 20 Uhr angepfiffen wird, aber vielleicht war es auch ein Kalkül der Gastgeber, die spielerisch starken Gäste auf dem kleineren, buckeligeren Geläuf etwas anders fordern zu können als auf dem größeren Kunstrasenplatz. Ex-Profi Paul Hahn, ehemaliger 2. Vorsitzender des SVS, nannte noch einen weiteren Grund für die Verlegung: „Am Gründonnerstag haben wir hier noch nicht verloren.“