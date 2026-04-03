Spitzenreiter Ratingen erzwingt das Glück ins Sonsbeck

Für das Spiel gegen den Spitzenreiter Ratingen 04/19 hatte sich Oberligist SV Sonsbeck seinen Nebenplatz ausgesucht, auf dem er auch trainiert. Der kleine Rasenplatz verfügt über Flutlicht – nicht unwichtig bei einer Partie, die um 20 Uhr angepfiffen wird, aber vielleicht war es auch ein Kalkül der Gastgeber, die spielerisch starken Gäste auf dem kleineren, buckeligeren Geläuf etwas anders fordern zu können als auf dem größeren Kunstrasenplatz. Ex-Profi Paul Hahn, ehemaliger 2. Vorsitzender des SVS, nannte noch einen weiteren Grund für die Verlegung: „Am Gründonnerstag haben wir hier noch nicht verloren.“
Und die Gastgeber versuchten auch, diese Serie auszubauen gegen einen Gegner, der seit sieben Spielen in der Liga ungeschlagen war. Nach einer ausgeglichenen Anfangsviertelstunde, in der sich beide Teams eher mit ihren Bemühungen neutralisierten, war es Timoteusz Miller, der die erste richtige Abschlussaktion des Spiels hatte: Der Sonsbecker zog aus 14 Metern satt ab, schoss den Ball aber über das Tor (22. Minute).
Die Gäste waren um eine schnelle Antwort indes nicht verlegen: Ratingens Spielmacher Emre Demircan schoss aus der zweiten Reihe, SVS-Torwart Kenan Mehmedovic hatte doch so einige Probleme mit dem halbhoch und flatternd ankommenden Geschoss, lenkte es aber neben das Tor (23.). Keine zwei Minuten später setzte Demircan von rechts den nächsten Distanzschuss ab, der knapp am langen Pfosten vorbeistrich (25.). Und wieder keine 120 Sekunden später war Rechtsverteidiger Bo Lasse Henrichs durch, legte den Ball aber am langen Pfosten vorbei (27.). Ein gutes Chancen-Trio, das aus Sicht der Gäste Ertrag hätte bringen können.
Die Endphase der ersten Hälfte gehörte indes wieder den Sonsbeckern: Eine scharfe Hereingabe von Klaus Keisers von rechts verpasste in der Mitte Marco de Stefano knapp (38.). Und dann prüfte Keisers selber die Fäuste von 04/19-Torwart Marvin Gomoluch mit einem Schuss fast von der Grundlinie, die immerhin eine Ecke einbrachte, die allerdings nichts am Spielstand von 0:0 zur Pause änderte (42.).
Dass die kurze Drangphase am Ende der ersten Hälfte kein Zufall war, zeigte sich zu Beginn der zweiten: Da hatten die Gastgeber ordentlich Zug zum Tor und auch gute Strafraumszenen – unter anderem über den Ex-Ratinger Daniel Gorden Raul –, schafften es aber nicht, den Ball wirklich aufs Tor zu bringen. Das ermöglichte den Gästen einen Konter, den der SVS mint vereinten Kräften so gerade noch stoppte: Der Schuss von Umut Yildiz wurde geblockt, der Nachschuss von Guiliano Zimmerling so abgefälscht, dass er neben den Pfosten tropfte (52.).
Ebenfalls neben dem Tor landete die Direktabnahme von Rinor Rexha nach Ablage von Zimmerling (57.), doch kurz darauf war der Ball im Sonsbecker Kasten: Über rechts waren die Ratinger in den Strafraum gekommen und hatten quergelegt auf Rexha, der die Kugel Richtung Tor brachte und Miller fand, der sie unglücklich über die Linie lenkte (58.) – bitter für die Gastgeber, wichtig für den Spitzenreiter im Fernduell mit dem punktgleichen Verfolger VfB 03 Hilden.
Das Spiel wurde etwas hitziger, das Geschehen spielte sich aber mehrheitlich im Mittelfeld ab, beide Abwehrreihen hielten letztlich dicht. So bedurfte es Weitschüsse oder Standards – Linus Krajac hatte einen Freistoß links auf 20 Metern und schoss ihn gut über die Ratinger Mauer, Gomoluch aber hielt die Null (85.). Noch gefährlicher wurde es vier Minuten später, als Niklas Binns Schuss abgefälscht knapp am Tor vorbeiging und Keisers die folgende Ecke aufs Tor köpfte, Clinton Asare aber für Ratingen rettete. So blieb es auch nach der sechsminütigen Nachspielzeit beim knappen Sieg der Gäste.