Spitzenreiter Rabenstein gastiert beim Absteiger Bischofswerdaer

Rabensteins Trainer Ringo Delling blickt der Herausforderung nach dem Kantersieg vom vergangenen Wochenende überaus positiv entgegen. „Nach dem erfolgreichen Start fahren wir natürlich mit Selbstvertrauen zum ersten Auswärtsspiel“, erklärt Delling die Ausgangslage. Dennoch mahnt der Coach zur Vorsicht, denn der Gegner gleicht einer sportlichen Wundertüte: „Gegen einen schwer einzuschätzenden Oberligaabsteiger, welcher einen großen Umbruch vollzogen hat, kann man noch wenig Schlüsse ziehen.“ Da das Studium des Gegners aufgrund der vielen personellen Wechsel beim BFV 08 nur bedingt weiterhilft, gibt Delling eine klare Marschroute vor: „Der Fokus liegt auf unseren Aufgaben. Das Ziel bei der ersten Fahrt nach Bischofswerda ist, das Maximale mitzunehmen. Ich erwarte eine topmotivierte Truppe, welche sich ihrem Heimpublikum gut präsentieren will.“

Dass sich die Gastgeber auf einen intensiven Nachmittag einstellen, bestätigt Eric Bachmann, der spielende Co-Trainer der Bischofswerdaer. Der BFV 08 startete am vergangenen Spieltag vor 250 Zuschauern mit einem torlosen 0:0-Unentschieden beim FSV 1990 Neusalza-Spremberg in die Saison. Für Bachmann ist die SG Handwerk nun „ein harter Brocken“ und der nächste echte Gradmesser. Er lobt vor allem die enorme Kontinuität der Gäste: „Das ist eine Mannschaft, die sehr robust zu Werke geht, sehr eingespielt ist und die ihren Stamm schon über Jahre hat. Auch der Trainer ist schon eine ganze Weile erfolgreich am Arbeiten.“

Die taktische Herangehensweise der Gäste aus Chemnitz schätzt Bachmann realistisch ein: „Von daher wird da sehr viel Wucht auf uns zukommen. Es sind sehr viele einstudierte Abläufe, ohne dass das jetzt ein Riesen-Hurra-Fußball wird. Aber sie werden einen einfachen, schnörkellosen Fußball mit ihrer Robustheit und ihrer Schnelligkeit spielen und versuchen, uns in die Knie zu zwingen.“ Im Auftaktspiel gegen Laubegast bewies Rabenstein genau diese offensive Durchschlagskraft, als Phil Mühlig, Johannes Hopfe sowie Paul Schaltonat und Leonard Meitzner (jeweils mit einem Doppelpack) die gegnerische Defensive förmlich überrannten.