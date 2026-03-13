Spitzenreiter Pewsum vor schwerer Auswärtsaufgabe in Westrhauderfehn

Der Blick auf die Tabelle zeigt die Dominanz des TuS Pewsum in dieser Saison. Mit 53 Punkten aus 19 Spielen und einer Bilanz von 17 Siegen und zwei Unentschieden führt das Team die Liga souverän an. Besonders beeindruckend ist auch das Torverhältnis von 69:9, das die Stärke der Mannschaft unterstreicht.

Der kommende Gegner TuRa 07 Westrhauderfehn steht aktuell mit 28 Punkten aus 15 Spielen auf Rang fünf der Tabelle. Damit gehört das Team weiterhin zur erweiterten Spitzengruppe und hat in dieser Saison mehrfach gezeigt, dass es auch gegen Topteams bestehen kann.

Hinter dem Spitzenreiter lauert allerdings weiterhin der SV Großefehn, der mit 45 Punkten aus 17 Spielen ebenfalls noch ungeschlagen ist. Dahinter folgen SV Concordia Ihrhove (32 Punkte) und SV Hage (31 Punkte), die bereits einen deutlicheren Rückstand aufweisen.

Für Pewsum ist die Partie daher alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Trainer Jonas Petersen erwartet eine schwierige Aufgabe auf fremdem Platz.

„Wir haben ein sehr schweres Auswärtsspiel vor der Brust, welches wir aber mit großem Selbstbewusstsein angehen.“

Respekt vor der Umschaltstärke des Gegners

Besonders die Spielweise der Gastgeber hat der Pewsummer Trainer im Blick. Westrhauderfehn besitzt laut Petersen Qualitäten im schnellen Umschaltspiel, die es für seine Mannschaft zu kontrollieren gilt.

„Wir wissen um die Umschaltqualität von Tura und müssen hier sehr wach sein.“

Trotz des Respekts vor dem Gegner bleibt die Zielsetzung des Tabellenführers klar. „Wir wollen unser Spiel auf den Platz bringen und die 3 Punkte mit nach Pewsum nehmen.“

Spitzenreiter will Serie fortsetzen

Für den TuS Pewsum geht es darum, die bislang makellose Saison weiter auszubauen und den Vorsprung an der Tabellenspitze zu verteidigen. Gleichzeitig wartet mit TuRa Westrhauderfehn ein Gegner, der sich im oberen Tabellenbereich etabliert hat und auf eigenem Platz eine echte Herausforderung darstellt.

Damit ist alles angerichtet für ein interessantes Duell zwischen dem souveränen Tabellenführer und einem ambitionierten Team aus dem oberen Mittelfeld.