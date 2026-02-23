Spitzenreiter patzt im Derby – Mariadorf überzeugt

Der 16. Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 brachte Bewegung im oberen Drittel: Tabellenführer Eicherscheid ließ Punkte liegen, Mariadorf setzte ein Ausrufezeichen, Bergrath rückte näher an Rang drei heran.
Kuckum trotzt dem Favoriten im Derby
Der Tabellen-13. Niersquelle Kuckum rang dem Zweiten Germania Hilfarth ein 2:2 ab. Luca Faenger (17.) und Artur Matern (45.+2) brachten die Gastgeber überraschend mit 2:0 in Führung. Noch vor der Pause verkürzte Nils Jankowski (45.+4), Shpend Hasani glich in der 62. Minute aus. Hilfarth bleibt mit 30 Punkten erster Verfolger von Spitzenreiter Eicherscheid, verpasste jedoch den möglichen Anschluss. Kuckum sammelt im Abstiegskampf einen wichtigen Zähler und steht nun bei 13 Punkten.
Niersquelle Kuckum – Germania Hilfarth 2:2
Niersquelle Kuckum: Yannik Gillessen, Danny Hepner, Robin Dahmen (75. Justin Jan Helwig), Jan Bolz, Amon Winzen, Luca Faenger, Simon Schopen, Fabio Esposito, Patrick Knorn, Artur Matern (64. Benedict Krüger), Oliver Schilaski (66. Jan Ockun)
Germania Hilfarth: Dominik da Silva, Pascal Dömges (54. Pascal Schostock), Nils Jankowski, Florent Sadiku (77. Jan Schaper), Gino Krings (77. Niklas Demming), Shpend Hasani, Ibrahim Jabbie (59. Nico Schunk)
Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Luca Faenger (17.), 2:0 Artur Matern (45.+2), 2:1 Nils Jankowski (45.+4), 2:2 Shpend Hasani (62.)
Roetgen stoppt den Primus im Derby
Tabellenführer Germania Eicherscheid kam beim 15. FC Roetgen nicht über ein 1:1 hinaus. Luca Jansen traf früh zur Führung (16.), ehe Ferhat Akar per Foulelfmeter ausglich (22.). Nach Gelb-Rot für Maik Stollenwerk (64.) spielte Eicherscheid in Unterzahl. Roetgen, nun bei 12 Punkten, verdiente sich den Punktgewinn durch eine disziplinierte Leistung. Sandro Bergs kurz und knapp: „Nur so viel: aufgrund der zahlreichen Ausfälle Sonntag sind wir mit dem Punkt zufrieden. Die gelb-rote Karte ist natürlich ärgerlich.“
Eicherscheid führt die Tabelle mit 36 Zählern weiter an, ließ aber Federn.
FC Roetgen – Germania Eicherscheid 1:1
FC Roetgen: Maurice Nadenau, Tobias Kohl (80. David Redslob), Arne Dreiling, Henrik Gormans, Claudio Nadenau (78. Kelly Ajuya), Daniel Sauren, Jan Breuer, Oliver Baatz, Samuel Schwering, Ferhat Akar (89. Fabian Feilen), Dieuveille Mangaya-Twadela
Germania Eicherscheid: Niklas Maubach, Janis Weishaupt, Louis Breuer, Manuel Klöppel, Nils Henn (70. Lennart Breuer), Peter Heitzer (59. Tim Wilden), Patrick Wirtz, Louis Voßen (83. Marcel Ferdinand Grugel), Noah Curkovic (90. Lukas Sauer), Maik Stollenwerk, Luca Jansen
Tore: 0:1 Luca Jansen (16.), 1:1 Ferhat Akar (22. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Maik Stollenwerk (64./Germania Eicherscheid/)
Mariadorf nutzt Überzahl konsequent
Der Sechste Alemannia Mariadorf setzte sich mit 3:0 gegen den Achten Rhenania Richterich durch. Masaya Taki traf bereits nach 60 Sekunden, Nick Dümenil erhöhte in der 20. Minute. Nach zwei Gelb-Roten Karten gegen Serhan Yilmaz (70.) und Jonas Wellershoff (78.) spielte Richterich in doppelter Unterzahl. Nico Dautzenberg stellte in der 75. Minute den Endstand her. Mariadorf festigt mit nun 22 Punkten seinen Platz im oberen Mittelfeld.
SV Alemannia Mariadorf – Rhenania Richterich 3:0
SV Alemannia Mariadorf: Marco Kirschall, Nick Dümenil (64. Max Dümenil), Pascal Schwinghoff, Cem Cagan Ince (88. Serhat Kabadayi), Ertugrul Kabadayi, Pascal Willems (81. Aboubakar Lehogui Kamara), Maximilian Herbst, Maurice Dautzenberg, Yuuki Fukui (71. Imrane Belbachir), Masaya Taki, Nico Dautzenberg (88. David Briem)
Rhenania Richterich: Alexander Grade, Luca Carduck-Eick, Dustin Bücken, Jan Joppien, Serhan Yilmaz, Till Freiburg, Hendrik Kedanna, Timo Peters, Noah Bosse, Konrad Steigelmann, Jonas Wellershoff
Tore: 1:0 Masaya Taki (1.), 2:0 Nick Dümenil (20.), 3:0 Nico Dautzenberg (75.)
Gelb-Rot: Serhan Yilmaz (70./Rhenania Richterich/)
Gelb-Rot: Jonas Wellershoff (78./Rhenania Richterich/)
