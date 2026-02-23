Spitzenreiter patzt im Derby – Mariadorf überzeugt

Der 16. Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 brachte Bewegung im oberen Drittel: Tabellenführer Eicherscheid ließ Punkte liegen, Mariadorf setzte ein Ausrufezeichen, Bergrath rückte näher an Rang drei heran.

Der Tabellen-13. Niersquelle Kuckum rang dem Zweiten Germania Hilfarth ein 2:2 ab. Luca Faenger (17.) und Artur Matern (45.+2) brachten die Gastgeber überraschend mit 2:0 in Führung. Noch vor der Pause verkürzte Nils Jankowski (45.+4), Shpend Hasani glich in der 62. Minute aus. Hilfarth bleibt mit 30 Punkten erster Verfolger von Spitzenreiter Eicherscheid, verpasste jedoch den möglichen Anschluss. Kuckum sammelt im Abstiegskampf einen wichtigen Zähler und steht nun bei 13 Punkten.

Roetgen stoppt den Primus im Derby

Tabellenführer Germania Eicherscheid kam beim 15. FC Roetgen nicht über ein 1:1 hinaus. Luca Jansen traf früh zur Führung (16.), ehe Ferhat Akar per Foulelfmeter ausglich (22.). Nach Gelb-Rot für Maik Stollenwerk (64.) spielte Eicherscheid in Unterzahl. Roetgen, nun bei 12 Punkten, verdiente sich den Punktgewinn durch eine disziplinierte Leistung. Sandro Bergs kurz und knapp: „Nur so viel: aufgrund der zahlreichen Ausfälle Sonntag sind wir mit dem Punkt zufrieden. Die gelb-rote Karte ist natürlich ärgerlich.“

Eicherscheid führt die Tabelle mit 36 Zählern weiter an, ließ aber Federn.