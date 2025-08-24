Spitzenreiter patzt gegen Immenbeck

Laut A/D-Trainer Carsten Junge hatten die Gastgeber die erste Halbzeit völlig verschlafen. "Ich hatte davor gewarnt, dass uns nichts geschenkt wird. Wir hatten einen keinen Zugriff im Mittelfeld. Zudem schenkten wir der Eintracht das 0:1", so Junge. Ein eigener Einwurf landete beim Gegner, alle schliefen und Leon Sobbe konnte aus etwa 30 Metern das Tor machen. Fortan stellten sich die Gäste tief hinten in die eigene Hälfte.

Agathenburg/Dollern kommt besser raus

"Nach dem Wechsel wurden wir besser, ließen uns auch durch das stark abseitsverdächtige 0:2 nicht verrückt machen. Ich kann da der Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie hat alles versucht", meinte Carsten Junge. Nach einem Standard gelang Markus Reiche per Kopf der Anschlusstreffer. Danach spielten die Hausherren fast nur noch in eine Richtung, richtige Großchancen erspielten sie sich allerdings nicht. Der starke Immenbecker Torwart Patrick Vieweger, zuletzt nach seinem Platzverweis gegen D/A für eine Begegnung gesperrt, zeigte eine starke Leistung. "Der strahlte sehr viel Sicherheit aus, wir hatten keine Möglichkeit, mal einen zweiten Ball zu bekommen. Letztlich war das Ergebnis dann auch nicht unverdient, die Mannschaft muss im nächsten Spiel eine Reaktion zeigen, so der A/D-Coach.

Schiedsrichter: Stefan Moche - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Leon Sobbe (24.), 0:2 Eric Müsing (56.), 1:2 Markus Reiche (72.)