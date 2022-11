Spitzenreiter patzt beim Vorletzten 1. Kreisklasse: Drochtersen/Assel V holt ein 2:2 gegen den TSV Apensen II

Ob dem TSV die Tabellenführung verloren geht, wird der Sonntag zeigen. Am Sonnabendabend jedenfalls präsentierte sich der Außenseiter stark verbessert. Die SV Drochtersen/Assel V hatte zuletzt viermal in Serie verloren und hängt tief im Abstiegssumpf. In einer kampfbetonten aber fairen Partie sahen die Zuschauer eine abwechslungsreiche Begegnung des Vorletzten der Tabelle gegen den Spitzenreiter. Den Gästen fehlte mit Nico Ewert ein wichtiger Offensivspieler. „Es hat endlich wieder Spaß gemacht. Chancen gab es auf beiden Seiten etwa gleich viele“, so D/A-Trainer André Matties. Nach torlosem ersten Durchgang, nahm die Partie kurz nach Wiederbeginn Fahrt auf. Florian Marx spielte einen schönen Pass auf Khaled Alnehlawi, der kompromisslos zum 1:0 vollstreckte. Die Führung der Kehdinger hielt nicht lange. Nur zwei Minuten später glich der TSV durch einen Treffer von Joshua Ernst aus. „Schönes Tor vom Strafraumeck auf den kurzen Pfosten geschossen, vom Innenpfosten ging der Ball rein“, gab Matties zu. Aus dem Gewühl heraus Mitte der zweiten Hälfte die erneute Führung der Hausherren. Alexander Kreutzmann nutzte die Verwirrung zum 2:1. Zur ganz großen Überraschung reichte es am Ende aber nicht. Erik Harder traf nach einer Ecke per Kopf zum 2:2. „Gute Leistung von meiner Mannschaft, guter Schiedsrichter. Der Ausgleich fiel leider immer zu schnell“, so André Matties. Während die Kehdinger am kommenden Wochenende nach Estebrügge müssen, empfängt der TSV Apensen II die SV Ahlerstedt/Ottendorf III zum absoluten Topspiel kurz vor der Winterpause.

Schiedsrichter: Sascha Förster - Zuschauer: -

Tore: 1:0 Khaled Alnehlawi (50.), 1:1 Joshua Ernst (52.), 2:1 Alexander Kreutzmann (63.), 2:2 Erik Harder (73.).