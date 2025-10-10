Spitzenreiter Otzenrath beim PSV, Kellerkinder vor harten Aufgaben

Das erste Freitagabendspiel bestreiten der Rheydter SV und der SV Schelsen. Während Rheydt am vergangenen Spieltag die erste Saisonpleite in einem spektakulären 5:6 gegen Rheindahlen einstecken musste, warten die Schelsener noch auf ihren ersten Dreier der Spielzeit. Schelsen steht mit vier Zählern nach sieben gespielten Duellen auf dem zwölften Rang, während die Hausherren vom dritten Platz grüßen. Zudem ist es das Duell zwischen der besten Offensive (Rheydt, 31 Tore) und dem zweitschlechtesten Angriff (Schelsen, neun Treffer). Mit einem Sieg würden die Gäste ein Zeichen im Tabellenkeller setzen, während die Heimmannschaft eine Reaktion auf die erste Saisonpleite zeigen will, um oben dran zu bleiben.

In der zweiten Begegnung des Freitagabends trifft die DJK Hehn auf die SpVg Odenkirchen II. Die Hehner haben im vergangenen Spiel gegen Red Stars Mönchengladbach ihren ersten Dreier der Saison einfahren können. Zeitgleich mussten sich die Odenkirchener nach einem Gegentreffer in der Nachspielzeit im Spiel gegen den Polizei SV Mönchengladbach mit einem Zähler zufrieden geben und blieben somit auch im fünften Liga-Duell in Folge ohne einen Sieg - dies soll sich gegen die DJK nun ändern. Derweil will Hehn am ersten Erfolg anknüpfen, um weiter in der Tabelle zu klettern.

Der ASV Süchteln II kassierte gegen Korschenbroich erst in der Nachspielzeit den Ausgleich und verlor somit die Tabellenführung an Otzenrath. Im Fernduell mit dem SV will die Zweitvertretung des Landesligisten die Spitze zurück erobern. Der kommende Gegner FC Blau-Weiß Wickrathhahn wartet derweil seit fünf Liga-Partien auf einen Punktgewinn. Im Aufeinandertreffen mit Süchteln wollen die Blau-Weißen das Ruder rumreißen und wieder feiern können. Währenddessen will der ASV nach zwei sieglosen Spielen wieder einen Erfolg einfahren, um Druck auf den Tabellenführer ausüben zu können.

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr Polizei SV Mönchengladbach Polizei SV SV 1909 Otzenrath SV Otzenrath 15:30 PUSH

Liga-Primus SV Otzenrath trifft am neunten Spieltag auf den Polizei SV Mönchengladbach. Die Gladbacher sind seit fünf Liga-Spielen ungeschlagen und wollen diese Serie auch gegen den Tabellenführer fortsetzen. Zeitgleich sind die Otzenrather sogar seit sieben Liga-Duellen unbesiegt und arbeiteten sich somit bis auf den ersten Platz hoch. Doch der ASV Süchteln hängt dem SV dicht im Nacken und wartet auf seine Chance. Um den ersten Rang sicher verteidigen zu können benötigt Otzenrath einen Dreier gegen den Polizei SV. Die Hausherren haben zeitgleich die Chance bis auf den dritten Platz zu klettern.

Nach dem ersten Saisondreier gegen die SpVg Odenkirchen mussten die Sportfreunde Neuwerk II am vergangenen Spieltag eine bittere 2:3-Niederlage in Otzenrath hinnehmen. In der kommenden Begegnung wartet Aufsteiger VfB Korschenbroich auf die Blau-Weißen. Die Korschenbroicher sind seit dem ersten Spieltag ungeschlagen und holten auch in der vergangenen Partie gegen den ASV Süchteln einen späten Zähler. Mit einem Dreier würde der VfB weiterhin Druck auf die oberen drei Tabellenplätze ausüben, während sich die Neuwerker mit einem Sieg Luft im Tabellenkeller verschaffen würden.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr Sportfreunde Neersbroich Neersbroich TuS Liedberg Liedberg 15:00 PUSH