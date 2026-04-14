Spitzenreiter Nortorf schenkt Hademarschen halbes Dutzend ein

Malte Lucht trifft zum 5-0. – Foto: Olaf Wegerich

Der Nortorf strebt in der Verbandsliga West mit Riesenschritten in Richtung Meisterschaft. Auch die Auswärtshürde beim Tabellenletzten SV Merkur Hademarschen löste der Spitzenreiter mit einem 6:0 (1:0)-Auswärtserfolg sehr souverän. Dabei profitierte die Mannschaft von Trainer Jan-Niclas Bräunling auch von der überraschenden Punkteteilung von Verfolger SG Geest, die beim Aufsteiger TURA Meldorf über ein 2:2-Remis nicht hinauskam. Acht Spieltage vor Saisonende haben die Nortorfer damit ihren Vorsprung auf sechs Punkte ausgebaut.

In der ersten Hälfte tat sich der Titelanwärter gegen den erwartet tief stehenden Gegner in einem zähen Spiel sehr schwer und konnte sich auch nur wenige Chancen erspielen, die aber zunächst ungenutzt blieben. Dabei fehlte es dem Ligaprimus vor allem „am nötigen Tempo und der Sauberkeit im Passspiel“, wie Trainer Bräunling feststellte. Der erlösende erste Treffer fiel dann aber doch noch zwei Minuten vor der Pause durch Maurice Petersen (43.).

Nach dem Seitenwechsel agieren die Gäste dann auch wesentlich druckvoller und bekommen dabei auch mehr Tempo in ihre Spielzüge. Nur fünf Minuten nach der Pause ist das Spiel mit dem zweiten Treffer, erzielt durch Lasse Böttcher (50.), gegen offensiv harmlose Gastgeber praktisch entschieden. Binnen acht Minuten verwandelt Maurice Petersen (57./65.) noch zwei Elfmeter und stellt das Ergebnis auf 4:0, schnürt damit zugleich einen Dreierpack.

Am Ende machen die Gäste auch ohne den mit Rot gesperrten Mika Jöhnk durch weitere Treffer von Malte Lucht (80.) und Joris Scherbath (85.) das halbe Dutzend voll und feiern einen standesgemäßen Sieg.

Bereits am kommenden Mittwoch um 18:30 Uhr geht es für die TUS-Liga mit einem Auswärtsspiel bei Aufsteiger SV BW Wesselburen weiter.

TUS Nortorf: Kröhnert – Hoppe (65. Boysen), Schmidt (65. Henne), Gehrke (70. Lechtenfeld), Jürgensen (70. Kaul) – Behrens, Petersen, Spalding, Kraemer (70. Scherbath) – Lucht, Böttcher.

Trainer: Jan-Niclas Bräunling.

Schiedsrichter: Johannes Karl Kowalewski (TSV Flintbek).

Assistenten: Benjamin Müller und Jan Birkmann.

Tore: 0:1 Maurice Petersen (43.), 0:2 Lasse Böttcher (50.), 0:3 Maurice Petersen (57. Elfmeter), 0:4 Maurice Petersen (65. Elfmeter), 0:5 Malte Lucht (80.), 0:6 Joris Scherbath (85.).

Zuschauer: 100 in Hademarschen.