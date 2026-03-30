Spitzenreiter Nortorf mit 3:0-Arbeitssieg gegen Aufsteiger Meldorf

Die Zuschauer in der TUS-Arena am Heinkenborsteler Weg in Nortorf bekamen fast über die gesamte Partie Einbahnstraßenfußball gegen eine sehr passive Gästemannschaft geboten.

Bereits frühzeitig kamen die Gastgeber dabei zu einigen guten Gelegenheiten, die entweder kläglich vergeben wurden oder es mangelte an der nötigen Entschlossenheit im Abschluss. Der überfällige Nortorfer Führungstreffer resultierte dann durch einen Abpraller, den Lasse Böttcher (36.) verwertete.

Auch im zweiten Durchgang hatten die Gastgeber weiterhin viel Ballbesitz, aber gegen einen offensiv harmlosen Gegner wurde im Spielaufbau oft zu unsauber kombiniert, um weitere Treffer nachzulegen.

Dennoch gelangen der in allen Belangen klar überlegenen TUS-Liga noch zwei weitere Treffer durch Mika Jöhnk (52.) kurz nach der Pause und Kapitän Lasse Böttcher (79.) mit seinem 17. Saisontreffer zum 3:0-Endstand.

Nortorfs Trainer Jan-Niclas Bräunling kommentierte den Sieg wie folgt: „Der Gegner war von Anfang an damit beschäftigt, das Ergebnis im Rahmen zu halten und hat an der Uhr gedreht. Unter Strich machen wir unsere Hausaufgaben und gewinnen sehr souverän mit 3:0.“

TUS Nortorf: Gerloff – Hoppe (73. Jürgensen), Schmidt (60. Petersen), Boysen, Kaul (77. Gehrke) – Jöhnk, Falk (60. Gerst), Scherbath (54. Behrens), Spalding – Lucht, Böttcher.

Trainer: Jan-Niclas Bräunling.

TuRa Meldorf: Tim Mathiszyk, Christoph Koll, Luis Seufert, Nico Holst (79. Jamin Hajdinovic), Danny Rautenberg, Patrick Viethsen, Nick Bojens, Björn Ehlers (84. Dzanan Hajdinovic), Moritz Mede, Oke Elias Boje, Finn Janßen.

Trainer: Marco Peetz

Schiedsrichter: Jacob Sühl (TSV Rantrum).

Assistenten: Truels Reichardt und Daniel Philip Martinen.

Zuschauer: 100 in der TUS-Arena am Heinkenborsteler Weg in Nortorf.

Tore: 1:0 Lasse Böttcher (36.), 2:0 Mika Jöhnk (52.), 3:0 Lasse Böttcher (79.).