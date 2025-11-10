Spitzenreiter Nortorf meistert auch die Auswärtshürde beim FC Burg

Der TuS Nortorf meistert auch die Auswärtshürde beim FC Burg souverän. Durch die Treffer von Joris Scherbath (34.) und Finn Spalding (73.) kann der seit zehn Spieltagen ungeschlagene Tabellenführer einen in der Summe zwar verdienten, gegen einen guten Gegner aber schwer erkämpften 2:0 (1:0)-Arbeitssieg einfahren. Für die TuS-Liga, die damit die Tabellenführung erfolgreich verteidigte, war es zugleich das vierte Punktspiel in Folge ohne Gegentor. Der FC Burg rutscht nach der dritten Heimniederlage auf den 11. Platz. Das Spiel von Verfolger SV Wasbek beim SV Alemannia Wilster wurde in der siebten Minute der Nachspielzeit abgebrochen, nachdem die Gastgeber gerade den 3:3-Gleichstand erzielt hatten und es im Anschluss gegen einen der beiden Linienrichter zu einem Schubser gekommen sein soll.

Trainer Neu fällt krankheitsbedingt aus Die Gastgeber mussten kurzfristig auf ihren Trainer Jewgenij Neu verzichten, der wegen einer Erkältung ausfiel. Für ihn übernahm Co-Trainer Dirk Idem. Burg startet stark – Nortorf mit Problemen in der Anfangsphase Wie bereits im Hinspiel hatte die Mannschaft von Trainer Jan-Niclas Bräunling vor allem in der Anfangsphase, als die Gastgeber zwanzig ganz starke Minuten zeigten und auch Vorteile für sich verbuchen konnten, Probleme, in das Spiel zu finden. Burg ging energisch in die Zweikämpfe und stresste den Tabellenführer durch hohes Anlaufen. Zwar kamen die Hausherren zu einigen Abschlüssen durch Fernschüsse, aber echte Torgefahr konnten sie dadurch nicht erzeugen. Dem Ligaprimus fehlte es in dieser kritischen Phase vor allem an Bereitschaft, Einsatz und Leidenschaft.

Der Nortorfer Kapitän Mats Behrens. – Foto: Olaf Wegerich

Nortorf stabilisiert sich und geht in Führung Nach gut zwanzig Minuten hatten sich die Nortorfer dann endlich stabilisiert, und Malte Lucht hatte sogar die Riesenchance, im Eins-gegen-eins-Duell gegen Torben Franzenburg den Führungstreffer zu erzielen. Doch der Torhüter des FC Burg hatte das bessere Ende für sich und konnte klären. Auch bei einer weiteren guten Gelegenheit von Joris Scherbath ist Franzenburg außerhalb des Strafraums rechtzeitig zur Stelle und kann klären. Der Führungstreffer für die nun spielbestimmenden Gäste fällt nach einem Einwurf auf der rechten Seite, wo Mika Jöhnk gut auflegt für Levi Kraemer, der bis zur Grundlinie durchläuft und dann Joris Scherbath (34.) bedient, der den Führungstreffer erzielt.

Mika Jöhnk und die TUS-Liga sind seit 10 Spielen ungeschlagen. – Foto: Olaf Wegerich

Burg vergibt den möglichen Ausgleich Wenig später haben die Gastgeber durch den durchgebrochenen Paul Butzek die Riesenmöglichkeit, den Ausgleichstreffer zu erzielen, doch dessen überhasteter Abschluss geht über das Nortorfer Tor. Spalding sorgt für die Entscheidung Nach der Pause drängten dann zunehmend die Gastgeber und versuchten es dabei immer wieder mit langen Bällen in die Spitze, um zum Erfolg zu kommen. Die sattelfeste Hintermannschaft der Nortorfer war damit aber kaum einmal in Bedrängnis zu bringen.

Lenni Rautenberg bereitete einen Treffer vor. – Foto: Olaf Wegerich