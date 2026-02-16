Spitzenreiter nimmt Hürde Distelberg

Der erste Durchgang ging an die Gäste, bedingt durch ein Übergewicht im Mittelfeld. Sie benötigten jedoch eine Standardsituation, einen Freistoß zur Führung, den Vorsatz (43) über die Linie verlängerte. Nach dem Wechsel machte Balhorn mächtig Druck, erspielte sich auch ein optisches Plus, ohne dies jedoch umsetzen zu können.