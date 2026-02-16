 2026-02-09T08:36:21.830Z

Spielbericht

Spitzenreiter nimmt Hürde Distelberg

von Jürgen Kleinhans · Heute, 09:12 Uhr · 0 Leser

Bezirksliga Kassel 3 94/95
Altenstädt
SV Balhorn
Sa., 24.09.1994, 15:00 Uhr
SV Balhorn
SV BalhornSV Balhorn
SG Altenstädt/Naumb
SG Altenstädt/NaumbAltenstädt
0
1
Abpfiff

Der erste Durchgang ging an die Gäste, bedingt durch ein Übergewicht im Mittelfeld. Sie benötigten jedoch eine Standardsituation, einen Freistoß zur Führung, den Vorsatz (43) über die Linie verlängerte. Nach dem Wechsel machte Balhorn mächtig Druck, erspielte sich auch ein optisches Plus, ohne dies jedoch umsetzen zu können.