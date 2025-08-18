 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
– Foto: Sportfoto Zink / J. Tenner

Spitzenreiter Münchberg siegt knapp – Lauterhofen vergibt Sieg spät

Verlinkte Inhalte

Landesliga Nordost
Ammerthal
Münchberg
FSV Bruck
Quelle Fürth

Neben Spitzenreiter Münchberg bleibt auch die SG Quelle Fürth nach sieben Spielen ungeschlagen. Nach dem Remis der DJK Ammerthal schiebt sich Jahn Forchheim nach einem Auswärtssieg auf Rang zwei.

Fr., 15.08.2025, 19:00 Uhr
SC 04 Schwabach
SC 04 SchwabachSC Schwabach
FSV Erlangen-Bruck
FSV Erlangen-BruckFSV Bruck
2
4
Abpfiff
Erlangen-Bruck setzte mit einem frühen Elfmeter von Milovski (8.) und Boukouvalas (29.) die Grundlage für den Auswärtssieg. Schwabach kam durch Abu-Baji (51.) heran, doch Doğan (87.) und Wolf (90.+3) entschieden die Partie, ehe Herger noch einmal traf. Mit 16 Punkten bleibt der FSV als Vierter oben dran, Schwabach verharrt mit 9 Punkten auf Rang zwölf.

Sa., 16.08.2025, 14:00 Uhr
SpVgg Mögeldorf 2000
SpVgg Mögeldorf 2000Mögeldorf
TSC Neuendettelsau
TSC NeuendettelsauN'dettelsau
3
1
Abpfiff
Die Aufsteiger lieferten sich ein intensives Duell, das Mögeldorf früh auf seine Seite zog: Vitalini (3.) traf nach einer unübersichtlichen Szene, ehe Glauber mit einem Doppelpack (33., 35.) auf 3:0 stellte. Ortner verkürzte für den TSC per Elfmeter (78.), doch mehr war nicht drin. Beide Teams hatten zuletzt personelle Probleme, doch Mögeldorf überzeugte trotz Ausfällen und klettert mit zehn Punkten auf Rang acht, Neuendettelsau bleibt mit gleicher Punktzahl Siebter.

Sa., 16.08.2025, 15:00 Uhr
FC Vorwärts Röslau
FC Vorwärts RöslauRöslau
SpVgg Jahn Forchheim
SpVgg Jahn ForchheimJ. Forchheim
2
3
Abpfiff
Forchheim legte mit dem frühen Tor von Patrick Hoffmann (5.) stark los, doch Namensvetter Maurice Hoffmann glich für Röslau aus (14.). Patrick Hoffmann (51.) und Geyer (76.) brachten die Gäste erneut in Führung, ehe Dadder in der Nachspielzeit nur noch verkürzte. Forchheim ist nun mit 16 Punkten Zweiter, Röslau ist nach der siebten Niederlage Schlusslicht ohne Zähler.

Sa., 16.08.2025, 16:00 Uhr
SV Gutenstetten-Steinachgrund
SV Gutenstetten-SteinachgrundGuten.-Stein
SV Lauterhofen
SV LauterhofenLauterhofen
1
1
Abpfiff
Lauterhofen stand dicht vor dem ersten Saisonsieg, nachdem Alexander Wastl in der 65. Minute zur Führung traf. Doch ein abgefälschter Freistoß von Meleleo in der Nachspielzeit brachte Gutenstetten noch das 1:1. Während Gutenstetten mit zehn Punkten Zehnter ist, feierte Lauterhofen seinen ersten Punkt, bleibt aber Vorletzter.

Gestern, 15:00 Uhr
ASV Weisendorf
ASV WeisendorfWeisendorf
TSV Windeck 1861 Burgebrach
TSV Windeck 1861 BurgebrachBurgebrach
1
3
Abpfiff
Weisendorf legte mit Selmanis Treffer (2.) ideal los, doch Burgebrach drehte die Partie binnen weniger Minuten durch Bätz (12.), Pinkert (16.) und Kutzelmann (20.). Danach verpassten beide Teams weitere Tore, sodass es beim frühen Endstand blieb. Burgebrach verbesserte sich mit sechs Punkten auf Rang 15, Weisendorf bleibt mit sieben Zählern 14.

Sa., 16.08.2025, 16:00 Uhr
TSV 1860 Weißenburg
TSV 1860 WeißenburgWeißenburg
FC Eintracht Münchberg
FC Eintracht MünchbergMünchberg
0
1
Abpfiff
Ein früher Treffer von Söllner (8.) reichte Münchberg, um auch im siebten Spiel ungeschlagen zu bleiben. Weißenburg versuchte in der zweiten Hälfte mehr Druck aufzubauen, doch die Defensive der Gäste hielt stand. Münchberg bleibt mit 19 Punkten Tabellenführer, Weißenburg steht mit zehn Zählern im Mittelfeld auf Platz neun.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Unterreichenbach
SV UnterreichenbachUnterr.bach
1. SC Feucht
1. SC FeuchtSC Feucht
2
0
Abpfiff
Xaver Distler entschied mit einem Doppelpack (45., 78.) das Mittelfrankenderby für Unterreichenbach. Feucht spielte nach Gelb-Rot gegen Lexen (74.) in Unterzahl und konnte keine Antwort mehr geben. Unterreichenbach klettert mit neun Punkten auf Platz 13, Feucht bleibt mit zehn Zählern Elfter.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Buckenhofen
SV BuckenhofenBuckenhofen
SG Quelle Fürth
SG Quelle FürthQuelle Fürth
0
0
In einem intensiven, aber torlosen Duell neutralisierten sich beide Teams weitgehend. Quelle Fürth bleibt damit auch nach sieben Spielen ungeschlagen und hält mit 13 Punkten Rang fünf. Buckenhofen verpasste es, aus der Heimstärke Kapital zu schlagen, und steht mit elf Punkten auf Platz sechs.

Gestern, 15:00 Uhr
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal
TSV Nürnberg-Buch
TSV Nürnberg-BuchTSV Buch
1
1
Abpfiff
Buch erkämpfte sich beim Favoriten ein verdientes Remis: Sormaz verwandelte nach 20 Minuten einen Elfmeter zur Gästeführung. Haller glich fünf Minuten nach der Pause ebenfalls vom Punkt aus. Ammerthal ist nach diesem Remis mit 16 Punkten nun Dritter, Buch kommt auf zwei Zähler und liegt auf Rang 16.

Aufrufe: 018.8.2025, 06:59 Uhr
redAutor