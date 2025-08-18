Spitzenreiter Münchberg siegt knapp – Lauterhofen vergibt Sieg spät

Die Aufsteiger lieferten sich ein intensives Duell, das Mögeldorf früh auf seine Seite zog: Vitalini (3.) traf nach einer unübersichtlichen Szene, ehe Glauber mit einem Doppelpack (33., 35.) auf 3:0 stellte. Ortner verkürzte für den TSC per Elfmeter (78.), doch mehr war nicht drin. Beide Teams hatten zuletzt personelle Probleme, doch Mögeldorf überzeugte trotz Ausfällen und klettert mit zehn Punkten auf Rang acht, Neuendettelsau bleibt mit gleicher Punktzahl Siebter.

Forchheim legte mit dem frühen Tor von Patrick Hoffmann (5.) stark los, doch Namensvetter Maurice Hoffmann glich für Röslau aus (14.). Patrick Hoffmann (51.) und Geyer (76.) brachten die Gäste erneut in Führung, ehe Dadder in der Nachspielzeit nur noch verkürzte. Forchheim ist nun mit 16 Punkten Zweiter, Röslau ist nach der siebten Niederlage Schlusslicht ohne Zähler.

Lauterhofen stand dicht vor dem ersten Saisonsieg, nachdem Alexander Wastl in der 65. Minute zur Führung traf. Doch ein abgefälschter Freistoß von Meleleo in der Nachspielzeit brachte Gutenstetten noch das 1:1. Während Gutenstetten mit zehn Punkten Zehnter ist, feierte Lauterhofen seinen ersten Punkt, bleibt aber Vorletzter.

Weisendorf legte mit Selmanis Treffer (2.) ideal los, doch Burgebrach drehte die Partie binnen weniger Minuten durch Bätz (12.), Pinkert (16.) und Kutzelmann (20.). Danach verpassten beide Teams weitere Tore, sodass es beim frühen Endstand blieb. Burgebrach verbesserte sich mit sechs Punkten auf Rang 15, Weisendorf bleibt mit sieben Zählern 14.

Erlangen-Bruck setzte mit einem frühen Elfmeter von Milovski (8.) und Boukouvalas (29.) die Grundlage für den Auswärtssieg. Schwabach kam durch Abu-Baji (51.) heran, doch Doğan (87.) und Wolf (90.+3) entschieden die Partie, ehe Herger noch einmal traf. Mit 16 Punkten bleibt der FSV als Vierter oben dran, Schwabach verharrt mit 9 Punkten auf Rang zwölf.