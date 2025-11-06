Spitzenreiter MSV Neuruppin trifft auf Frankfurt, die Verfolger lauern

Der souveräne Tabellenführer MSV 1919 Neuruppin empfängt mit dem 1. FC Frankfurt eine Mannschaft, die mit breiter Brust anreist. Das Team von MSV-Trainer Dietmar Demuth steht nach dem 2:0-Erfolg über Sachsenhausen mit 27 Punkten weiter an der Spitze, Dominik Horstmann (9. Minute) und Kevin Anderson Moreira Godinho (57. Minute) sorgten dabei für die Tore. Frankfurt beeindruckte zuletzt mit einem 4:1-Auswärtssieg in Blankenfelde-Mahlow. Lennox Liebner, Marcel Georgi, Leon Kammradt und erneut Georgi per Foulelfmeter trugen sich in die Torschützenliste ein. Für Neuruppin geht es darum, weiter zu punkten – Frankfurt will dagegen die Serie des Tabellenführers stoppen. ---

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen TuS 1896 Werderaner FC Viktoria 1920 Werder 14:00 PUSH

Nach der 0:2-Niederlage beim Spitzenreiter MSV Neuruppin will der TuS 1896 Sachsenhausen wieder punkten. Trainer Torsten Thiel dürfte dabei vor allem die Chancenverwertung in den Fokus rücken, denn gegen Neuruppin blieb die Offensive recht blass. Werder kassierte zuletzt eine 0:1-Heimniederlage gegen Fürstenwalde. Der Tabellenneunte steht damit unter Zugzwang – ein weiterer Rückschlag könnte das Abrutschen ins untere Mittelfeld bedeuten. Für Sachsenhausen hingegen bietet sich die Gelegenheit, sich wieder in die Spitzengruppe zu schieben. ---

Zwei formstarke Teams treffen aufeinander. Der FSV Union Fürstenwalde ist nach dem 1:0-Sieg in Werder sehr gut drauf und hat sich auf Platz fünf vorgearbeitet. Hysen Muca erzielte in der 33. Minute den Treffer des Tages. Germania Schöneiche holte beim 1:1 gegen Petershagen einen Punkt, musste dabei aber eine Gelb-Rote Karte hinnehmen (Alieu Badra Fatty, 81. Minute). Deniz Citlak glich in der 72. Minute den Rückstand von Moritz Wache aus. In Fürstenwalde wartet nun ein echter Gradmesser für die Germania-Elf. ---

Beide Teams sehnen sich nach einem Sieg. Petershagen kam zuletzt zu einem 1:1 in Schöneiche und wartet seit längerem auf einen Dreier. Die Mannschaft will endlich wieder ein Erfolgserlebnis feiern. Die Gäste aus Bernau mussten eine bittere 3:4-Niederlage gegen Miersdorf hinnehmen, bei der Artur Sajfutdinov (16. und 83. Minute) und Frederick Fiebig (46. Minute) trafen. Nach dem Platzverweis von Lucas Steinert (81. Minute) verlor die TSG etwas die Ordnung. Nun soll es eine Reaktion geben. ---

Mit dem 4:3-Erfolg in Bernau hat der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen seine Ambitionen eindrucksvoll untermauert. Nick Ebert (21. und 90.+2 Minute), Jonas Greib (64. Minute) und Moses Chuks Njoku (72. Minute) waren die Torschützen beim Offensivspektakel. Das Team steht mit 19 Punkten auf Rang vier – punktgleich mit Stahl Brandenburg. Für Oranienburg wird die Luft dünner. Nach der 1:2-Niederlage gegen Ahrensfelde und dem 3:4 in Altlüdersdorf blieb die Mannschaft zuletzt punktlos. Ein Erfolg beim Aufsteiger wäre ein dringend benötigtes Lebenszeichen. ---

Ahrensfelde überraschte zuletzt mit einem 2:1-Auswärtssieg in Oranienburg. Blenard Colaki (17. Minute) und Alexander Eirich (39. Minute) trafen für das Team, das nun mit elf Punkten auf Rang zehn steht. Der Brandenburger SC Süd 05 bleibt Neuruppin auf den Fersen. Beim 2:1 gegen Ludwigsfelde drehten Uthman Mustapha (59. Minute) und Leon Schrobsdorff (69. Minute) die Partie nach Rückstand. Trainer Florian Braun wird seine Mannschaft auf ein Geduldsspiel einstellen – Ahrensfelde ist zu Hause schwer zu schlagen. ---

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr Ludwigsfelder FC Ludwigsfelde SV Altlüdersdorf SVA 14:00 PUSH

Für Ludwigsfelde wird die Partie zum Charaktertest. Nach der 1:2-Niederlage in Brandenburg wollen die Gastgeber wieder in die Erfolgsspur zurück. Romario Hartwig traf zuletzt per Foulelfmeter (44. Minute), doch der Ausgleich und das Siegtor von Süd 05 drehten das Spiel. Altlüdersdorf reist dagegen mit Selbstvertrauen an. Das Team feierte gegen Stahl Brandenburg einen 2:1-Sieg – trotz Unterzahl nach der Roten Karte für Iheb Ben Abdallah in der 27. Minute. Konrad Korczynski (54. Minute) und Louis Mischor (69. Minute) sorgten für die Überraschung des Spieltags. Mit einem weiteren Erfolg könnten die Gäste den Tabellenkeller verlassen. ---