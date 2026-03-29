Spitzenreiter mit viel Glück

"Gut angefangen und gut nachgelassen", traf es D/A-Trainer Andre Matties wohl treffend. Schon nach zwei Minuten hatte Ersatzstürmer Robert Kannappel das 1:0 erzielt. Kurz darauf traf Pilipp Funck zwar den Pfosten, doch die Kehdinger ließen dann schlagartig nach. "Jork wurde jetzt deutlich besser und belohnten sich mit einem Treffer Marke Tor des Monats. Weitere Chancen nutzten sie nicht, schossen entweder vorbei oder drüber", so Matties. Nikolaj Wörles Geschoss aus etwa 22 Metern landete genau im Winkel. Zur Pause hätten die Altländer führen müssen. Sufian Bolkart scheiterte im eins gegen eins an D/A-Keeper Joris Viemann.

Unnötiger Elfmeter hilft D/A

Auch nach dem Wechsel hatten die Jorker Möglichkeiten, aber sie vergaben. Nach gut einer Stunde holte Jorks Schlussmann Tim Renken unnötig Joshua Horwege von den Beinen. "Joshi war irgendwo in der Strafraumecke, es hätte da kaum gefährlich werden können", gibt der D/A-Coach zu. Robert Kannappel verwandelte zum 2:1. Eine typische Variante leitete das 3:1 ein. Einwurf Andi Junge - Kopfball Joshua Horwege - Tor. In der Schlussphase wurde es noch einmal spannend. Zunächst hatte Nico Reincke auf 3:2 verkürzt und schließlich stellte Andi Junge in der Nachspielzeit auf 4:2. "Er hatte Geleitschutz von vier Jorkern, dann kam ein Schuss ins lange Eck. Der Ball wurde vom Torwart zunächst gehalten, hatte aber so viel Drall, dass er ins Tor flog. Ein Unentschieden oder sogar ein Jorker Sieg wäre gerechter gewesen", so Matties, der sich jetzt auf das Pokalhalbfinale gegen Immenbeck am Osterwochenende freut.