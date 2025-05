Spitzenreiter mit schwerer Aufgabe gegen Vechelde

– Foto: Friedhelm Brauner

Der 26. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 2 bringt Begegnungen mit großer Tragweite – sowohl im Kampf um den Aufstieg als auch im Ringen um den Klassenerhalt. Tabellenführer SC Rot-Weiß Volkmarode empfängt mit Arminia Vechelde einen formstarken Gegner, der zuletzt zwar schwankte, aber gefährlich bleibt. In der unteren Tabellenhälfte liefern sich gleich mehrere Teams direkte und indirekte Duelle – etwa Rautheim gegen Rot-Weiß Braunschweig oder Leiferde gegen Lafferde. Spannung verspricht auch das Wiedersehen zwischen Heeseberg und dem zuletzt untergegangenen Helmstedter SV.

FC Heeseberg – Helmstedter SV (Fr., 18:30 Uhr) Der FC Heeseberg ist nach dem 3:1-Auswärtssieg in Schandelah zurück in der Spur und will seinen fünften Tabellenplatz festigen. Mit aktuell 41 Punkten ist die Lage entspannt, doch die Erinnerungen an die 1:2-Niederlage im Hinspiel gegen Helmstedt sind noch frisch. Die Gäste kommen mit einer schweren Hypothek aus der Vorwoche: Das 1:6 gegen Rautheim offenbarte eklatante Defizite in der Defensive. Heeseberg geht als Favorit ins Spiel – doch unterschätzt wird in dieser Liga niemand.

Morgen, 18:30 Uhr FC Heeseberg Heeseberg Helmstedter SV HSV Helmst 18:30 PUSH -------------------------------

FC SF Rautheim – VfB Rot-Weiß Braunschweig (So., 14:00 Uhr) Nach dem klaren 6:1-Auswärtserfolg in Helmstedt hat sich Rautheim etwas Luft verschafft und möchte mit einem weiteren Dreier endgültig das Tabellenmittelfeld absichern. Gegen Rot-Weiß Braunschweig, das mit 20 Punkten auf einem Abstiegsplatz steht, dürfte der Anspruch klar formuliert sein. Die Gäste verloren zuletzt mit 0:3 gegen Volkmarode und stellen weiterhin eine der anfälligsten Defensivreihen der Liga. Im Hinspiel gewann Rautheim mit 4:2 – ein ähnliches Resultat ist nicht ausgeschlossen.

------------------------------- FC Wenden – Lehndorfer TSV (So., 14:00 Uhr) Wenden überraschte zuletzt mit einem 1:0-Auswärtssieg beim Aufstiegsanwärter Wendezelle und will nun gegen Lehndorf den nächsten Achtungserfolg nachlegen. Beide Teams trennen nur zwei Punkte, es ist also ein klassisches Duell auf Augenhöhe. Das Hinspiel entschied Lehndorf knapp mit 1:0, damals durch große Effizienz im letzten Drittel. Wenden geht mit Rückenwind ins Spiel, dürfte aber erneut auf seine kompakte Defensive angewiesen sein.

So., 11.05.2025, 14:00 Uhr FC Wenden FC Wenden Lehndorfer TSV Lehndorf 14:00 PUSH

------------------------------- MTV Hondelage – MTV Schandelah-Gardessen (So., 14:00 Uhr) Für Hondelage spricht fast alles: Platz drei, zuletzt ein 4:0 in Lafferde und das Hinspiel gegen Schandelah endete gar mit 5:0. Die Gäste stehen mit nur acht Punkten abgeschlagen auf dem letzten Platz und konnten auch zuletzt gegen Heeseberg nichts Zählbares holen. Die Rollen sind also klar verteilt, alles andere als ein souveräner Heimsieg wäre eine Überraschung. Hondelage bleibt mit einem Sieg in Reichweite zu den Aufstiegsrängen.

------------------------------- VfL Leiferde – SV Teutonia Groß Lafferde (So., 14:30 Uhr) Beide Teams stecken mit 31 und 30 Punkten noch im erweiterten Abstiegskampf und könnten mit einem Sieg einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Leiferde verlor zuletzt mit 0:3 in Lamme, während Lafferde gegen Hondelage chancenlos blieb. Das Hinspiel ging mit 3:1 an Lafferde – ein Ergebnis, das die Gastgeber nun korrigieren wollen. Ein Spiel mit hohem Einsatz, in dem frühe Tore für Stabilität sorgen könnten.

------------------------------- TSV Schwicheldt – TSV Germania Lamme (So., 15:00 Uhr) Schwicheldt will sich für die empfindliche 0:7-Klatsche aus dem Hinspiel revanchieren, doch die Favoritenrolle liegt erneut bei Lamme. Die Gäste sind Vierter und zeigten zuletzt beim 3:0 gegen Leiferde eine souveräne Vorstellung. Schwicheldt, zuletzt mit einem 2:2 gegen Lehndorf, braucht Punkte, um den Abstand zu den gefährdeten Plätzen zu wahren. Besonders defensiv müssen die Gastgeber stabiler auftreten als im Hinspiel.

------------------------------- SC Rot-Weiß Volkmarode – SV Arminia Vechelde (So., 15:00 Uhr) Volkmarode führt die Tabelle mit 58 Punkten an und hat gegen Vechelde die Chance, einen weiteren Schritt Richtung Aufstieg zu machen. Das Hinspiel wurde mit 1:0 knapp gewonnen, und auch dieses Mal dürfte es eng werden – denn Vechelde ist offensiv gefährlich, ließ zuletzt aber Konstanz vermissen. Nach dem klaren 3:0 in Braunschweig will Volkmarode zuhause nachlegen und seine Serie ausbauen. Für Vechelde hingegen geht es um Stabilisierung im oberen Mittelfeld.

------------------------------- VfB Peine – TSV Wendezelle (So., 15:00 Uhr) Peine reist mit breiter Brust an, nachdem man zuletzt überraschend mit 4:2 in Vechelde gewann – und will nun gegen den Tabellenzweiten Wendezelle nachlegen. Die Gäste hingegen kassierten beim 0:1 gegen Wenden einen empfindlichen Rückschlag im Aufstiegsrennen. Im Hinspiel siegte Wendezelle mit 4:2, doch die Ausgangslage hat sich verändert. Peine wird versuchen, über Tempo und Umschaltspiel erneut für eine Überraschung zu sorgen, und wichtige Punkte gegen den Abstieg zu besorgen.