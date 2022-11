Spitzenreiter mit knappen Auswärtssieg!

Am verregneten Samstag Nachmittag kamen doch gut 170 Zuschauer auf den Hirschfeld nach Wettelsheim. Zu Beginn neutralisierten sich der Tabellenführer aus Aufkirchen und der SV Wettelsheim weitestgehend. Mit der ersten guten Chance gelang dem Gast die Fürhung durch Reichert. Dieser schlenzte den Ball auf Außen ins lange Tordreieck. Danach hätten der Tabellenführer die Führung weiter ausbauen können, doch entweder war Rogner oder Huzel auf dem Posten. So kam der SVW nach 30 Minuten zum etwas schmeichelhaften Ausgleich durch Mürl. Dieser setzte einen Abpraller gedankenschnell in die Maschen. Doch auch danach war der Spitzenreiter sehr gefährlich und scheiterte immer wieder beim Abschluß. Gleich nach dem Wiederanpfiff gingen die Gäste erneut in Führung, ein Eckball landete bei Lehmeyer am kurzen Pfosten, der unglücklich ins eigene Tor abfälschte. Danach der Gast mit mehr Spieanteilen, doch der SVW hielt weiter mit Kampf dagegen. So kam er auch zu Möglichkeiten, doch diese konnten alle entschärft werden. So ergaben sich auch Räume für die Gäste zum Kontern, die aber ebenfalls nichts brachten. So blieb es am Ende beim knappen Auswärtssieg des Spitzenreiters. 13' 0:1 Vitus Reichert, Eckball der Gäste, kurz ausgeführt, Reichert schlenzt vom 16er Eck den Ball in den langen Winkel, keine Chance für Rogner

19' Freistoß SVW, Mürl jedoch über das Tor

20' Eckball Aufkirchen, dieser landet gefährlich vor dem Tor, doch der SVW kann klären

22' der Gast setzt sich über links durch und Stefan Herzog setzt den Kopfball am langen Pfosten frei stehend über das leere Tor

23' erneut scheitert Herzog, Rogner schon geschlagen, doch Huzel auf der Linie

kurz darauf erneut der Gast, Sebastian Becks Schuss wird noch abgefälscht, Rogner mit Glanzparade zur Ecke

28' weiter der Gast mit viel Druck und schnellem Spiel, doch erneut kann die Heimelf klären

30' 1:1 Mürl, Freistoß des SVW auf links, Lehmeyer bringt den Ball auf Bunz, dieser wird zu kurz geklärt und Mürl gedankenschnell ins lange Eck

36' fast das 1:2 für die Gäste, doch SR erkennt auf Foulspiel an Huzel

40' erneut spielt Aufkirchen schnell durch die Mitte, erneut bleibt Rogner Sieger

43' Wettelsheim weiter im Glück, wieder steht Huzel richtig und kann den Rückstand verhindern

48' 1:2 ET Lehmeyer, Eckball der Gäste, dieser wird an den kurzen Pfosten geköpft und von Lehmeyer dann ins eigene Tor

49' Reichert verzieht aussichtsreich vor dem SVW Gehäuse

65' wieder verzieht Reichert aus gut 10m

72' SVW setzt sich auf links durch, der Querpasst kommt zu Ruppert, doch dessen Schuß wird geblockt

74' Konter Aufkirchen, Simon Babel bekommt den Ball au der linken Seite, scheitert jedoch an Rogner

78' SVW will den Ausgleich, nach Eckball bekommt Huzel den Ball, doch dessen Schuß kann Keeper Friedrich halten

86' Eckball SCA, Rogner wieder stark auf der Linie

Schiedsrichter:

Hermann, Joscha SPVGG HEROLDSBACH/THURN

1. Assistent: Hofmann, Mario SPVGG HEROLDSBACH/THURN

2. Assistent: Beetz, Miriam DJK TSV KERSBACH Zuschauer: 176