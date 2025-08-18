Spitzenreiter! Meppen stürmt mit 4:1-Heimsieg an die Spitze

Hemsen. Die U23 des SV Meppen hat ihre Heimspiel-Premiere in der neuen Saison mit einem überzeugenden 4:1-Sieg gegen den 1. FC Egestorf-Langreder gefeiert. Vor allem spielerische Qualität und Effizienz vor dem gegnerischen Tor gaben am Ende den Ausschlag für den klaren Erfolg.

Die Gäste starteten besser in die Partie und hatten nach einem Freistoß die erste große Möglichkeit, doch SVM-Keeper Shirin Namoyan bewahrte seine Mannschaft mit einer starken Parade vor einem frühen Rückstand. Danach übernahm die U23 des SV Meppen das Kommando und schlug eiskalt zu.

Zunächst setzte sich Mika Herrmann nach energischem Solo gegen mehrere Verteidiger durch und legte quer auf Jannis Hagemann, der zum 1:0 einschob (15.). Nur wenige Minuten später erhöhte Amin Muja, der nach Zuspiel von Hennes Hermes körperlich stark seinen Gegenspieler abschüttelte und platziert ins lange Eck traf (22.).

Egestorf meldete sich vor allem über Standards zurück, fand aber wiederholt in Namoyan seinen Meister. Meppen ging mit einer verdienten 2:0-Führung in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel kam Egestorf erneut druckvoll aus der Kabine und setzte die Gastgeber zeitweise am eigenen Strafraum fest. Doch wie schon im ersten Durchgang schlug Meppen mitten in die Drangphase der Gäste zu: Nach einem Angriff über den Flügel legte Muja in den Rückraum, wo Daniel Benke zum 3:0 vollendete (55.).

Kurz darauf verkürzten die Gäste nach einem sehenswerten Dribbling und Querpass zum 3:1 (58.). Doch Meppen blieb stabil, suchte weiter den Weg nach vorn und entschied die Partie endgültig vom Punkt: Nach einem Foul an Luca Köster verwandelte Moritz Hinnenkamp sicher zum 4:1-Endstand (72.).

Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel setzt sich die U23 des SV Meppen an die Tabellenspitze. Der Auftritt in Hemsen war geprägt von Spielkontrolle, effektiver Chancenverwertung und einem sicheren Rückhalt im Tor, ein gelungener Einstand vor heimischer Kulisse.