Spitzenreiter Massenhausen trifft auf den Zweiten Allershausen II

SCM-Trainer Andreas Langer begegnet erstmals seinem früheren Verein – das Duell verspricht Spannung im Kampf um die Tabellenspitze.

Allershausen/Massenhausen – Massenhausens Coach Andreas Langer wird am Sonntag wohl auf das eine oder andere bekannte Gesicht treffen. Denn nach knapp zweieinhalb Jahren beim SCM kommt es ab 12.30 Uhr erstmals zu einem Pflichtspielduell gegen seinen Ex-Verein. Dabei ist das Wiedersehen mit dem TSV Allerhausen II auch aus sportlicher Sicht überaus brisant. Schließlicht empfängt der Tabellenzweite den Ligaprimus.

„Ich glaube, dass das die extra Portion Motivation bringt, wenn man gegen den Ex-Trainer spielt“, erklärt Langer, der nicht nur den Großteil seiner Jugend die Stollenschuhe für Allershausen geschnürt, sondern auch im Herrenbereich lange als Spieler sowie Trainer mitgemischt hat. So führte er die Reserve in der Saison 2022/23 zum Meistertitel in der A-Klasse – der richtige Zeitpunkt für einen Abschied von seinem Heimatverein. Böses Blut sei allerdings nicht geflossen. Vielmehr pflege er weiterhin regelmäßigen Kontakt zum TSV, dessen Zweite nach dem Aufstieg „stürmische Zeiten“ durchlebt habe. Aber auch für den SCM lief zuletzt nicht alles rund: Im Anschluss an den Titelgewinn in der Premierensaison musste die Langer-Elf ebenfalls den direkten Wiederabstieg verkraften, weshalb sich beide Teams nun erneut in der A-Klasse 5 begegnen.

Mit Blick auf die Tabelle sei dem 30-Jährigen dabei vor allem eins wichtig: „Dass wir dieses Spiel gewinnen.“ Immerhin gilt es, einen zweiten Topspiel-Patzer wie beim 0:5 in Pulling tunlichst zu vermeiden. „Hoffentlich haben wir da unsere Lehren draus gezogen“, so der Übungsleiter. „Allerdings hätte ich mir eine andere Generalprobe mit mehr Gegenwehr gewünscht.“ Denn bis zum Abbruch in der 80. Minute lag seine Auswahl am vergangenen Wochenende im Gastspiel beim FC Mintraching bereits mit 10:0 in Front. Zumindest konnte Langer dadurch einzelne Kicker schonen.

Im kommenden, für Massenhausen abschließenden Hinrundenmatch rechne er indes wieder mit einem Gegner, der mitspielen will. „Eventuell werden sie am Anfang etwas abwartend agieren. Das obliegt aber dem Trainer von Allershausen. Wir verfolgen unseren eigenen taktischen Plan.“ Leichte spielerische Vorteile sieht der SCM-Verantwortliche derweil bei seiner Mannschaft: „Doch wer weiß, ob das am Ende des Tages der entscheidende Faktor ist.“ Je nach Wetterlage könnte es eine richtige „Schlammschlacht“ werden. Und kämpferisch sei die Heimelf, die jüngst durchaus Ansprüche nach oben angemeldet hatte, vermutlich auf Augenhöhe.