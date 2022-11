Spitzenreiter lässt Federn in Meiningen Der VfL Meiningen erkämpft sich verdientermaßen einen Punkt gegen den Spitzenreiter der Landesklasse-Staffel 3.

Dabei bringen die Theaterstädter den Tabellenführer des FSV 06 Ohratal zumindest in der Schlussphase an den Rand einer Niederlage...

Der eingewechselte Samimi konnte aber auch Gästekeeper Apel nicht überwinden, wie zuvor seine Mannschaftskameraden Förtsch, Brinschwitz und Pyterke. Hinten hielt Torhüter Kallenbach den VfL-Kasten zum vierten Mal in Folge sauber, der mit seinen Reflexen seinem Gegenüber in Nichts nach stand. Insgesamt sahen die wenigen Zuschauer im weiten Rund des Stadions „Maßfelder Weg“ ein spannendes, chancenreiches Spiel, welches sicherlich zu den Besseren gehörte.

Gleich zu Beginn mit der ersten Aktion schon die Möglichkeit für Förtsch seine Farben in Führung zu bringen, doch der Youngster setzte das Leder knapp am gegnerischen Gehäuse vorbei. Nach dem abgewehrten Freistoß von Franke brachte selbiger den Ball mit dem zweiten Versuch von der linken Seite vor das Tor, doch Förtsch konnte die Einschusschance nicht nutzen. Mit schnellem Umkehrspiel beider Teams wogte die Partie hin und her, so dass auch der Gast aus Ohratal bereits in der achten Spielminute seine erste Gelegenheit verzeichnete. Vitolnieks, bester Mann seiner Mannschaft neben Torwart Apel, prüft Kallenbach, der im letzten Moment die Fäuste noch hoch bringt, um den Ball abzuwehren. Danach hatten die Verantwortlichen und Fans des VfL wieder den ersten Torschrei an diesem Tag auf den Lippen, aber Brinschwitz konnte sein Solo durch mehrere Gästeakteure hindurch nicht krönen. Sein Abschluss aus Nahdistanz flog über den Kasten. Langsam fingen sich aber Mitte der ersten Hälfte dann auch beide Abwehrreihen, so dass die Hochkaräter weniger wurden. Oftmals kam der entscheidende Pass nicht genau, oder die Defensivabteilungen klärten in letzter Sekunde. Kurz vor der Pause dann der Standard von Franke, als Apel im Ohrataler Tor nachfassen musste, um den Ball zu sichern. Mit dem Halbzeitpfiff fasste sich Pyterke ein Herz, als er den zweiten Ball direkt nahm, doch das Spielgerät um Millimeter am oberen Winkel vorbei schlitterte. Hier wäre Apel wohl machtlos gewesen.

Nach dem Wiederanpfiff durch den makellos leitenden Schiedsrichter Annemüller übernahm zunächst der Spitzenreiter die Regie und versuchte den VfL in der eigenen Hälfte einzuschnüren. Dies gelang allerdings nicht durchgängig, da Abwehrchef Weyer und seine Nebenleute immer wieder Ballgewinne verzeichnen und durch schnelles Umkehrspiel die eigenen Spitzen in Szene setzen konnte. Nach einer Stunde war es Förtsch, der aus spitzem Winkel an Apel scheiterte. Auf der Gegenseite bewahrt Kallenbach sein Team vor einem Rückstand, als er gegen den freistehenden, ebenfalls eingewechselten, Cortusan gedankenschnell pariert. In der aufregenden Schlussphase mit Möglichkeiten auf beiden Seiten hätten beide Mannschaften die Partie für sich entscheiden können, doch weder Samimi noch Vitolnieks trafen. Als dann noch Jung für Ohratal und wieder Samimi für die Einheimischen das Tor verfehlten, beendete Annemüller ein interessantes Spiel, welches keinen Sieger besaß.

VfL-Trainer Timo Krautwurst: "Meine Mannschaft hat heute mannschaftlich geschlossen eine sehr gute Leistung gezeigt und sowohl kämpferisch, als auch spielerisch dem Tabellenführer voll Paroli geboten. Aufgrund der Mehrzahl der Chancen gegenüber dem Gegner wäre sicherlich ein Sieg verdient gewesen, doch auch dieses torlose Remis lässt uns unsere kleine Serie weiter ausbauen. Nun konzentrieren wir uns auf die beiden schwierigen Auswärtspartien in Borsch und Kaltennordheim, wo wir wieder etwas Zählbares erreichen wollen."