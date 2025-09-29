Spitzenreiter Kranzberg dreht erst spät gegen Wartenberg auf

Der SV Kranzberg ist in der Kreisliga weiterhin das Maß aller Dinge – und verteidigte am Sonntagnachmittag gegen den TSV Wartenberg die Krone.

Sechs Partien, fünf Siege: Die Saison lässt sich sehr gut an für die Kranzberger Kicker. Und nun wahrte der SVK auch gegen Wartenberg die weiße Weste. „Wir sind aber weiterhin vorsichtig“, drückte Sprecher Stephan Schikowski auch nach dem fünften Sieg auf die Euphoriebremse. Schließlich habe man noch nicht gegen die Topteams der Liga gespielt.

Gegen die Strogen-Kicker mussten die Heimfans fast bis zum Schluss zittern. Zwar dominierte Kranzberg im ersten Durchgang das Spielgeschehen und auch die nicht wirklich gefährlichen Gäste. Was dem Spiel des SVK jedoch fehlte, waren gefährliche Offensivaktionen. Geschenkt, weil auch Wartenberg zahm wie eine Kirchenmaus blieb und quasi keine Akzente setzte.