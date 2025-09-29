Spitzenreiter Kranzberg dreht erst spät gegen Wartenberg auf

Der SV Kranzberg ist in der Kreisliga weiterhin das Maß aller Dinge – und verteidigte am Sonntagnachmittag gegen den TSV Wartenberg die Krone.
Sechs Partien, fünf Siege: Die Saison lässt sich sehr gut an für die Kranzberger Kicker. Und nun wahrte der SVK auch gegen Wartenberg die weiße Weste. „Wir sind aber weiterhin vorsichtig“, drückte Sprecher Stephan Schikowski auch nach dem fünften Sieg auf die Euphoriebremse. Schließlich habe man noch nicht gegen die Topteams der Liga gespielt.
Gegen die Strogen-Kicker mussten die Heimfans fast bis zum Schluss zittern. Zwar dominierte Kranzberg im ersten Durchgang das Spielgeschehen und auch die nicht wirklich gefährlichen Gäste. Was dem Spiel des SVK jedoch fehlte, waren gefährliche Offensivaktionen. Geschenkt, weil auch Wartenberg zahm wie eine Kirchenmaus blieb und quasi keine Akzente setzte.
Einzig bei Standardsituationen, eine der Kranzberger Waffen, war seitens der Gastgeber etwas Gefahr drin. Spielertrainer Dennis Hammerl, Stefan Schleypen und Julian Gebhard verpassten das Ziel bei ihren Versuchen jedoch meilenweit.
Und so lief bereits die Schlussphase, als die Heimfans belohnt wurden. Weit segelte ein Freistoß in den Strafraum. Der eingewechselte Tufan Cicek schaltete am schnellsten, brachte noch den Fuß dran – und schon stand’s 1:0 (74.). Jetzt war der Bann gebrochen, und kurze Zeit später folgte dann auch die Vorentscheidung: Nach einem Foul an Gebhard trat der Gefoulte selbst an und verwandelte vom Punkt sicher (83.). Für Wartenbergs Michael Westermeier gab’s wegen Meckerns zusätzlich noch eine Zehn-Minuten-Strafe.
„In der Summe war’s natürlich verdient“, berichtete Schikowski weiter. Und auch Wartenbergs Sprecher Werner Grandinger musste zugeben, dass seine Elf während der 90 Minuten nicht zwingend genug aufgetreten war: „Wir haben für zu wenig Entlastung gesorgt und nach vorne nicht gefährlich genug gespielt.“