Spitzenreiter Kolkwitzer SV empfängt den Tabellendritten SG Sielow

Der Kolkwitzer SV 1896 setzte am ersten Spieltag ein Ausrufezeichen. Mit 6:1 fegte das Team die SG Burg vom Platz. Luis Reinhardt traf in der 19. und 42. Minute doppelt, Fabio Wilk (25.), Ben Hensel (54.) und Björn Rechtenbach (86.) sorgten für weitere Treffer, hinzu kam ein Eigentor in der 43. Minute. Jetzt soll gegen die SG Sielow der zweite Sieg folgen. Doch Sielow reist mit Rückenwind an. Gegen Groß Gaglow gab es einen 3:1-Erfolg, bei dem Mohamed Aziz Ben Younes in der 31. und 50. Minute traf und Stanley Hauptstein in der 66. Minute den Deckel draufsetzte. Dieses Duell verspricht Spannung pur. ---

Die SG Groß Gaglow musste zum Auftakt eine 1:3-Niederlage in Sielow hinnehmen. Zwar traf Lennard Mund in der 36. Minute zum zwischenzeitlichen Ausgleich, doch am Ende reichte es nicht. Nun soll im ersten Heimspiel Wiedergutmachung betrieben werden. Der FSV Rot-Weiß Luckau hingegen startete erfolgreich in die Saison. Gegen Lausitz Forst sicherten John Luca Prill in der 69. Minute und Kilian-Joel Schmidt in der 78. Minute den 2:1-Heimsieg. Mit diesem Erfolg im Rücken will Luckau auch auswärts punkten. ---

Der SV Lausitz Forst verpasste bei der 1:2-Niederlage in Luckau knapp den Punktgewinn, obwohl Dominik Patsch kurz vor der Halbzeit in der Nachspielzeit (45.+1) zur Führung traf. Zuhause soll nun der erste Erfolg her. Der SV Motor Saspow lieferte sich zum Auftakt ein spektakuläres 3:3 gegen den VfB Herzberg. Nach Toren von Jeremy Soydt (42.), Dennis Schelske (62.) und einem Eigentor von Jakub Duben (69.) reichte es am Ende nur zu einem Punkt. In Forst soll die Defensive stabiler stehen. ---

Der VfB Herzberg 68 teilte sich am ersten Spieltag nach einem packenden 3:3 die Punkte mit Saspow. Rocco Schwonke traf in der 13. und 24. Minute, Stephan Liepack legte in der 65. Minute nach, musste aber kurz darauf mit Gelb-Rot vom Platz. Gegen Peickwitz soll nun der erste Saisonsieg her. Der SV Germania Peickwitz dagegen kassierte eine 1:4-Niederlage gegen Eintracht Peitz. Clemens Amsel brachte die Mannschaft kurz vor der Pause (44.) noch in Führung, doch in der zweiten Halbzeit brach das Team ein. Jetzt gilt es, die Defensive zu verbessern. ---

Eintracht Peitz erwischte einen Auftakt nach Maß. Beim 4:1-Auswärtssieg in Peickwitz war Lucas Lehmann der überragende Mann mit Treffern in der 75., 80. und 89. Minute, dazu traf Leon Stumpfeldt in der 66. Minute. Nun will das Team im ersten Heimspiel nachlegen. Der FC Bad Liebenwerda holte beim 2:1-Heimsieg gegen Großräschen ebenfalls drei Punkte. Johannes Hennig verwandelte in der 76. Minute einen Strafstoß, Axel Hübner legte in der 89. Minute nach. Die Partie verspricht viel Spannung. ---

Der SV Großräschen unterlag am ersten Spieltag knapp mit 1:2 in Bad Liebenwerda. Der Anschlusstreffer von Fawad Husseini in der 90. Minute kam zu spät. Jetzt soll im ersten Heimspiel gepunktet werden. Der SC Spremberg 1896 dagegen holte einen 2:1-Sieg gegen Friedersdorf. Pascal Scheider (22.) und Christian Rihm (61.) trafen, auch wenn das Team nach der Roten Karte gegen Alexander Staude (75.) in Unterzahl geriet. Spremberg will nun auswärts nachlegen. ---

Die SG Friedersdorf musste sich trotz großem Einsatz knapp mit 1:2 in Spremberg geschlagen geben. David Wagner traf in der 70. Minute, doch am Ende fehlte die Zeit für mehr. Nun will man im Heimspiel die ersten Punkte einfahren. Der TSV 1878 Schlieben dagegen startete optimal in die Saison. Maurice Donath war beim 2:0-Sieg gegen den Spremberger SV mit Toren in der 47. und 53. Minute der Matchwinner. Mit diesem Rückenwind reist Schlieben nach Friedersdorf. ---

