Spitzenreiter Köngen strauchelt, Geislingen setzt Ausrufezeichen

In der Landesliga, Staffel 2, bot die heutige Fortsetzung des 17. Spieltags alles, was den Fußball so wertvoll macht: Dramatik, pure Emotionen und wegweisende Entscheidungen im Kampf um die Tabellenplätze. Während der Ligaprimus Federn lassen musste, entfachte im Tabellenkeller ein regelrechtes Feuerwerk, das die Hoffnung auf den Klassenerhalt neu befeuert.

Es war ein Abend, der für den favorisierten TSV Bernhausen in einer sportlichen Tragödie endete, während der TV Echterdingen puren Jubel und Erleichterung verspürte. In der 2. Minute brachte Flon Ajvazi die Gäste mit dem Treffer zum 0:1 in Führung und versetzte dem Aufstiegsaspiranten einen frühen Schock. Bernhausen bemühte sich in der Folge um eine Antwort, doch die Nervosität war greifbar. Kurz vor dem Halbzeitpfiff kochten die Emotionen endgültig über: In der 45. Minute sah Dimitrios Vidic die Rote Karte, was die Hoffnungen der Hausherren auf eine Wende massiv dämpfte. In Unterzahl kämpfte Bernhausen leidenschaftlich, doch die numerische Überlegenheit der Gäste machte sich bemerkbar. In der 77. Minute nutzte der TV Echterdingen den Raum und Florian Dölker erzielte das 0:2, was die Vorentscheidung und den Endstand bedeutete. ---

Die Sensation des Spieltags ereignete sich im Floschenstadion, wo 150 Zuschauer Zeugen eines emotionalen Sturmlaufs wurden. Der VfL Sindelfingen bezwang den Tabellenführer TSV Köngen deutlich. Den Grundstein für diesen Erfolg legte Andre Simao in der 15. Minute mit dem Tor zum 1:0. Der Spitzenreiter wirkte angeschlagen und fand kein Mittel gegen die leidenschaftlich verteidigenden Sindelfinger. Die Vorentscheidung fiel in einer hochdramatischen 68. Minute: Zunächst erzielte Tobias Kubitzsch das 2:0, zeitgleich schwächte sich der Gast selbst, als Maximilian Herz die Rote Karte sah. In Überzahl ließen die Hausherren nichts mehr anbrennen. In der 80. Minute setzte Arbes Bytyci mit dem 3:0 den Schlusspunkt. ---

Was für eine Machtdemonstration! Vor 135 Zuschauern brannte der SC Geislingen ein wahres Offensivfeuerwerk ab. Es war ein Spiel, das von der ersten Sekunde an nur eine Richtung kannte. Den Torreigen eröffnete Florijan Ahmeti bereits in der 7. Minute mit dem Treffer zum 1:0. Die Gastgeber blieben hungrig und legten in der 23. Minute durch Marcel Mädel zum 2:0 nach. Noch vor der Pause sorgte Dominik Schöll in der 38. Minute mit dem 3:0 für klare Verhältnisse. Auch nach dem Seitenwechsel kannte die Spielfreude der Geislinger keine Grenzen. In der 51. Minute erhöhte Marvin Mayer auf 4:0, ehe Damiano de Lucia in der Nachspielzeit (90.+2) den 5:0-Endstand markierte. ---

200 Zuschauer sahen eine Begegnung, die von Kampf und taktischer Disziplin geprägt war. Der SV Waldhausen erwischte einen Traumstart, als Leon Weber bereits in der 3. Minute zur 1:0-Führung traf. Die frühe Führung gab den Gastgebern Sicherheit, doch die Gäste vom SV Böblingen bewiesen Moral und kamen mit viel Schwung aus der Kabine. In der 51. Minute belohnte Anton Lendl die Bemühungen der Böblinger mit dem Ausgleichstreffer zum 1:1. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams den Sieg suchten, am Ende jedoch die Punkte teilten. ---

Ein Spiel zwischen direkter Nachbarschaft und echter Abstiegsangst. GSV Maichingen steht mit 17 Punkten (16 Spiele, 34:39 Tore) auf Rang 12, TSVgg Plattenhardt (Aufsteiger) ist Elfter mit 20 Punkten (16 Spiele, 17:30 Tore). Das Hinspiel am 24.08.25 gewann Maichingen auswärts 3:1 (Plattenhardt – Maichingen 1:3). Plattenhardt will zu Hause oder auswärts endlich zeigen, dass man diese Paarung drehen kann. Maichingen wiederum weiß: Ein Sieg würde den Abstand nach unten vergrößern und das eigene Gefühl deutlich stabilisieren.

Ein Spiel, das sofort nach Spitzengruppe riecht. TSV Bad Boll ist Siebter mit 26 Punkten aus 16 Spielen (31:27 Tore). TSGV Waldstetten steht als Vierter bei 31 Punkten aus 15 Spielen (34:20 Tore) – und damit mitten im Rennen um die Top zwei. Das Hinspiel am 24.08.25 gewann Waldstetten knapp 3:2 (Waldstetten – Bad Boll 3:2). Beide wissen also, wie eng es werden kann. Bad Boll will die Revanche und den Sprung nach oben, Waldstetten muss liefern, um den Kontakt zu Köngen und Eislingen nicht zu verlieren.

Ein Duell, das nach Offensivkraft klingt – und nach einem Hinspiel, das noch im Kopf sitzt. FV Spfr Neuhausen ist Zehnter mit 20 Punkten aus 15 Spielen (32:31 Tore). TSV Ehningen steht als Fünfter bei 29 Punkten aus 16 Spielen (38:20 Tore) und ist defensiv deutlich stabiler. Das Hinspiel am 24.08.25 gewann Ehningen 4:2 (Ehningen – Neuhausen 4:2). Neuhausen braucht Punkte, um sich vom unteren Feld fernzuhalten. Ehningen braucht Punkte, um oben dran zu bleiben – und weiß, dass ein Ausrutscher sofort den Blick zurück erzwingt.



Der Tabellenzweite reist an – und der Gastgeber steht unter Druck. MTV Stuttgart ist 15. mit 11 Punkten (27:47 Tore) und braucht dringend Zählbares. 1. FC Eislingen (Aufsteiger) ist Zweiter mit 32 Punkten (44:22 Tore) und jagt Köngen. Das Hinspiel am 24.08.25 war ein Torfestival: Eislingen – MTV Stuttgart 5:3. Für MTV Stuttgart ist das die Erinnerung, dass man gegen Eislingen treffen kann – aber auch, wie schnell man dabei untergeht. Eislingen wiederum weiß, dass man offensiv durchkommt, aber defensiv wachsam bleiben muss, wenn man im Aufstiegsrennen keine unnötigen Risiken eingehen will.